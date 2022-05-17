جمال مبارك يفاجئ الجميع في فيديو علني: “لا يمكننا الصمت أكثر من هذا”

وطن – صدر على لسان جمال مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بيان صحفي من أسرة مبارك بشأن ما وصفه بـ”الاختتام الناجح لجميع الإجراءات القضائية الدولية الخاصة بالأسرة”.

بيان جمال مبارك

ونشر جمال مبارك بيانه الذي تلاه باللغة الإنجليزية وفي أول ظهور علني له وهو يتحدث، منذ الإطاحة بوالده في ثورة 25 يناير الشعبية عام 2011، على قناة “Mubarak archives” بيوتيوب.

ويشار إلى أن هذا البيان الذي صدر عن جمال مبارك، جاء بعد ساعات من زيارته للإمارات حيث قابل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، لتأدية واجب العزاء في وفاة الرئيس الراحل خليفة بن زايد.

ويعد هذا البيان أيضا أول بيان مرئي لنجل مبارك، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وأكد فيه براءة عائلته من قضايا الفساد المتداولة منذ الثورة.

دافع عن والده وأعلن براءته رسميا

كما دافع جمال مبارك بشدة في البيان عن والده الرئيس المخلوع، والذي توفي في فبراير من العام 2020.

وقال بحسب ما رصدت (وطن)، إنه باسمه واسم والده وأسرته وللتاريخ، يود أن يؤكد على بعض النقاط الأساسية فيما يتعلق بالإجراءات القانونية أمام محاكم الاتحاد الأوروبي وخارجه.

وشدد على أن هذا البيان يأتي ردا على الحملة الإعلامية الدولية المتواصلة حول ما وصفه بالإدعاءات الكاذبة بالفساد ضد عائلة مبارك منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وأوضح جمال مبارك أنه لا يمكنه هو ولا أسرته أن يظلوا صامتين بعد الآن، بشأن هذه التقارير التي تشهر بهم، مشددا على أنه “حان الوقت للرد وبشكل مباشر.”

وكشف نجل مبارك أن الإجراءات التقييدية الواسعة النطاق التي فرضها مجلس الاتحاد الأوروبي ضد الرئيس المصري الراحل وعائلته، والتي استمرت لما يزيد عن 10 سنوات، قد وصلت الآن إلى نهايتها.

انتهاء عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أسرة مبارك

مشيرا إلى أن القانون والمحاكمات برأتهم تماما من التهم التي نسبت لهم، ليؤكد ذلك أن عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد أسرة مبارك كانت غير قانونية، حسب زعمه.

وأضاف أن المخلوع مبارك ذاته كان يود توضيح هذا بنفسه، غير أن وفاته قبل الانتهاء من هذه الإجراءات حملته هذا العبء على كتفه، وأنه سيحمله بكل شرف وفخر.

واستطرد جمال مبارك في بيانه: “بعد 10 سنوات من التحقيقات والعديد من الإجراءات القضائية في عدة دول، ثبت أن كل الادعاءات الموجهة ضدي أسرة مبارك كانت كاذبة تماما”.

كما شدد جمال على أنه “لا يوجد دليل واحد على أن والده حسني مبارك أو والدته سوزان مبارك، قد تملكا أصول خارجية من أي نوع.”

وتابع أنه “لم تثبت أيضا صحة الادعاءات بأن أفرادا آخرين من أسرة مبارك أخفوا أصولا في الخارج.”، وأوضح أنهم كانوا يفصحون بكل شفافية وبشكل طوعي عن ممتلكاتهم، وأنه تبين قضائيا أن كافة مصادر الدخل الخاصة به وبشقيقه علاء مبارك، هي مصادر مشروعة.

جمال مبارك يوجه كلمة لوالده

وفي بيانه أيضا وجه جمال كلمة لوالده حسني مبارك “الذي ربما ينظر إلينا الآن”، بحسب قوله.

وقال جمال إن القدر لم يمهل والده ليشهد نهاية الإجراءات القانونية التي اتخذت ضده، بما في ذلك الإجراءات الخاصة بمجلس الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه أكد لوالده قبل وفاته أنه “سوف يكمل المشوار ليثبت براءة لا لبس فيها لوالده وللأسرة كلها.”

واستطرد موجها الحديث لوالده الراحل:”لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذا التبرئة في ساحة القضاء الدولي، وبعد معركة طويلة وشاقة، صدرت أحكام وقرارات متتالية باسمك وباسم أسرتنا من قبل أعلى سلطات القضاء بالاتحاد الأوروبي وخارجه لتبرئنا وبشكل قاطع”.

واختتم جمال مبارك خطابه الموجه باللغة الإنجليزية بالقول، أن والده حسني مبارك كان يخبره دائما بأنهم سينتصرون في النهاية رغم كل الصعاب وستظهر الحقيقة حتى ولو بعد رحيله.

واستطرد: “وها أنت قد رحلت عنا يا أبى ولكننا بالفعل انتصرنا، وفي ساحة القضاء.. لقد كانت هذه هي معركتك الأخيرة خلال تاريخ حافل بالمعارك.”

وتابع نجل مبارك أنه واصل هذه المعركة نيابة عن والده: “معركة واجهتها أنت بصبر وببسالة بعد أن أفنيت عمرك في خدمة الوطن محاربا من أجله ومدافعا عن مصالحه”.

ويشار إلى أنه تمت الإطاحة بنظام حسني مبارك في ثورة شعبية عام 2011، وتم سجنه هو ونجليه علاء وجمال وقدموا للمحاكمة وكانوا متهمين بعدة تهم.

واستمرت محاكمة مبارك وأسرته أيام المجلس العسكري، وكذلك في السنة التي تولى فيها الرئيس الراحل محمد مرسي الحكم.

ليتفاجئ المصريون بعد ذلك بخروج مبارك من السجن في عهد السيسي، الذي انقلب على مرسي، وتبعه بعد ذلك علاء وجمال ثم تتابع بعدها مسلسل البراءات الهزلية لأسرة مبارك، وكأنها كانت دليلا على وأد العسكر لثورة 25 يناير.