بتكلفة 500 مليار دولار .. تعرف على مشروع نيوم السعودي

وطن – نشر موقع “يورونيوز” تقريرا سلط من خلاله الضوء على مشروع نيوم بالمملكة السعودية والذي من المتوقع أن يتعايش فيه الأشخاص والروبوتات وصور الهولوجرام جنبا الى جنب، مشيرا إلى أنه سيطمح كذلك إلى الجمع بين مزيج من التقاليد العربية والآفاق المستقبلية المتطورة بالعلم.

أشار الموقع إلى أن مساحة مشروع نيوم تبلغ 26500 كيلومتر مربع وسيمتد لمسافة 460 كيلومترًا على ساحل البحر الأحمر في منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، مما يوفر ملاذًا سكنيًا مكتفيًا ذاتيًا مدعومًا بالكامل بالطاقة المتجددة.

وفي هذا الإطار، نقل الموقع عن أندرو ماكيفوي، رئيس قطاع السياحة في نيوم قوله “طموحنا أن نكون الوجهة الأكثر جاذبية واستدامة في العالم ونعيد الخيال والذوق إلى المسافرين من حول العالم.”

مزايا مدينة نيوم

تهدف المدينة التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار (480 مليار يورو) إلى جذب خمسة ملايين زائر بحلول عام 2030 ومن المقرر افتتاح الفنادق الأولى فيها في عام 2024، رغم أنه وفقًا لماكيفوي، فإن التطوير لن ينتهي فيها أبدًا وقام حتى بوصفها “بالمشروع الأكثر طموحًا في العالم.”

تتكون نيوم من ثلاث مناطق رئيسية، وستمتد عبر الجبال والصحراء والبحر. كما تتسع مدينة “ذا لاين” الموجودة في نيوم مليون ساكن وستصبح مدينة Oxagon أكبر مجمع صناعي عائم في العالم.

ومع ذلك، بالنسبة للمغامرين، لا يوجد مكان يمكن مقارنته بالارتفاعات المذهلة التي من المتوقع تشييدها في مشروع تروجينا.

ماذا يقدم مشروع تروجينا؟

يقع تروجينا في وسط مدينة نيوم، على بعد 50 كيلومترا من ساحل خليج العقبة، وتحيط به سلاسل جبال السروات التي تتراوح ارتفاعاتها من 1500 متر إلى 2600 متر.

يغطي المشروع ما يقارب مساحة 60 كيلومترًا مربعًا، ومن المقرر أن يصبح الوجهة الخارجية الوحيدة التي يمكن زيارتها على مدار العام للتمتع بتجربة فريدة والاستمتاع بالهواء الطلق، وفقًا لكلارك ويليامز، مدير الاتصالات والتسويق في تروجينا.

من المتوقع افتتاح تروجينا في عام 2026، وسيكون بها منحدر للتزلج وركوب الدراجات في الجبال، كما سيحتوي المشروع على العديد من الرياضات المائية ومرافق صحية عالمية المستوى.

ستقع هذه القرية الثلجية في نيوم على ارتفاع حوالي 2400 متر فوق مستوى سطح البحر، وستوفر تجربة مذهلة للزوار للتزلج على الجليد في الهواء الطلق.

وفي الوقت نفسه، ستصبح بحيرة نيوم، مركزًا للرياضات المائية، فضلاً عن مساحة لاستضافة المهرجانات والفعاليات على خلفية الجبال ذات المناظر الخلابة.

قرية “ذا فولت”

أما ذا فولت، وهي عبارة عن قرية رئيسية تربط العالمين المادي والرقمي، فستشكل البوابة الرئيسية لتروجينا.

وفي هذا الصدد، قال ويليامز “ستكون ذا فولت وجهة مستقبلية للأسرة، حيث يمكن للناس والروبوتات والهولوجرام أن يتعايشوا ويتفاعلوا ويشتركوا في أنشطة وأحداث مختلفة، ما يؤدي إلى امتزاج العالمين المادي والرقمي بصورة فريدة من نوعها.”

وبالإضافة إلى كونها البوابة الرئيسية للعوالم المتناغمة في تروجينا، ستوفر ذا فولت أيضا متاجر ومطاعم ومناطق ترفيه ومتنزه عام، مع الحرص على تطبيق معايير الاستدامة في جوهرها.

متى يجب عليك زيارة تروجينا؟

سيتم تقسيم تقويم السياحة في تروجينا إلى أربعة فصول، ولكل منها عروض ومناطق جذب خاصة ومميزة.

سيركز فصل الشتاء، من نوفمبر إلى مارس، على التزلج والتزحلق على الجليد، وركوب منطاد الهواء الساخن وأسبوع الموضة الشتوي.

يقع موسم المغامرات بين مارس ومايو، وسيقدم أنشطة على مرتفعات وأنشطة أخرى تتعلق بتسلق الجبال.

بالنسبة لموسم البحيرة، من مايو إلى سبتمبر فسيكون مخصص لمحبي الثقافة من خلال الموسيقى والفن ومهرجانات الطعام، في حين سيمثل موسم العافية ملاذا لليوغا ومجموعة من الفعاليات التي تركز على الرفاهية.

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