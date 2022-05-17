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الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري لكرة السلة بعد فوزه على الاتحاد السكندري (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة السلة للمرة ال6 في تاريخه watanserb.com
الأهلي بطلاً لكأس السوبر المصري لكرة السلة للمرة ال6 في تاريخه

وطن – توج فريق الأهلي المصري لكرة السلة بكأس السوبر المصري، بعد فوزه المثير على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-88، في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين داخل صالة “حسن مصطفى”.

وبدأت المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي السوبر المصري لكرة السلة، بالقوة والإثارة الفريقين. حيث انتهت الفترة الأولى من اللقاء بالتعادل بنتيجة 14-14.

كما وتفوق الاتحاد السكندري في الفترة الثانية من المباراة على المارد الأحمر الأهلاوي بنتيجة 31-33، ليعود الأخير في الفترة الثالثة من المباراة النهائية، لينجح في التقدم لصالحه بالنتيجة 47-60. والتفوق كذلك في الفترة الرابعة لينتهي اللقاء بنتيجة 75-88.

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وأقيمت المباراة النهائية بين الأهلي والاتحاد للسلة، بنظام البلاي أوفيس “Best of 5″، حيث يتمكن الفريق الفائز ب3 مباريات من التتويج بالبطولة.

الأهلي بطلاً للسوبر المصري

ونجح “المارد الأحمر” بتحقيق جميع ألقابه في رياضة كرة السلة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستي جولبي، والتي بدأت من بطولة المنطقة (القاهرة)، والأندية العربية. ودوري المرتبط وكأس مصر، وأنهاها بالتتويج بلقب السوبر المصري.

وتعاقد النادي الأهلاوي مع المدرب جولبي القادم من صفوف الزمالك، من أجل تدريب فريق المارد الأحمر لكرة السلة في أغسطس/ آب عام 2021. ليتمكن من حصد جميع الألقاب مع الفريق هذا الموسم.

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كما ويستعد الأهلي بعد الفوز بألقابه ال5 هذا الموسم، للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة السلة “BAL” للأندية، الموسم المقبل.

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الزمالك لكرة السلة يعد من أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري السوبر المصري برصيد 14 لقباً، كما ويليه الاتحاد السكندري ب13 لقباً، والجزيرة 11 لقباً، ثم فريق الأهلي ب6 ألقاب، وسبورتنج ب3 ألقاب في البطولة المحلية لكرة السلة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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