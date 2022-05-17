الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري لكرة السلة بعد فوزه على الاتحاد السكندري (فيديو)

وطن – توج فريق الأهلي المصري لكرة السلة بكأس السوبر المصري، بعد فوزه المثير على الاتحاد السكندري بنتيجة 75-88، في المباراة النهائية التي جمعت كلا الفريقين داخل صالة “حسن مصطفى”.

وبدأت المباراة بين الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي السوبر المصري لكرة السلة، بالقوة والإثارة الفريقين. حيث انتهت الفترة الأولى من اللقاء بالتعادل بنتيجة 14-14.

لحظات تتويج النادى الاهلى ببطولة دورى السوبر لكرة السلة على حساب الاتحاد السكندرى 🏀🏆

🏟 #ملوك_الصالات 💪🏼#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/uHIw9h7bBg — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) May 16, 2022

كما وتفوق الاتحاد السكندري في الفترة الثانية من المباراة على المارد الأحمر الأهلاوي بنتيجة 31-33، ليعود الأخير في الفترة الثالثة من المباراة النهائية، لينجح في التقدم لصالحه بالنتيجة 47-60. والتفوق كذلك في الفترة الرابعة لينتهي اللقاء بنتيجة 75-88.

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وأقيمت المباراة النهائية بين الأهلي والاتحاد للسلة، بنظام البلاي أوفيس “Best of 5″، حيث يتمكن الفريق الفائز ب3 مباريات من التتويج بالبطولة.

لاعبو الأهلي قاموا بوضع ميداليات التتويج بدوري السلة جميعها حول عنق محمود الخطيب رئيس النادي 🥇🔴🦅 pic.twitter.com/0i5oRi3GJG — Yallakora (@Yallakoranow) May 16, 2022

الأهلي بطلاً للسوبر المصري

ونجح “المارد الأحمر” بتحقيق جميع ألقابه في رياضة كرة السلة هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني أوجستي جولبي، والتي بدأت من بطولة المنطقة (القاهرة)، والأندية العربية. ودوري المرتبط وكأس مصر، وأنهاها بالتتويج بلقب السوبر المصري.

📽| شاهد احتقال خاص من #البيت_الكبير بأبطال ونجوم فريق السلة مع الكابتن إسلام الشاطر 👏🎂☝️#Alahlytv 📺 pic.twitter.com/ZGDmDGwAYA — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) May 17, 2022

وتعاقد النادي الأهلاوي مع المدرب جولبي القادم من صفوف الزمالك، من أجل تدريب فريق المارد الأحمر لكرة السلة في أغسطس/ آب عام 2021. ليتمكن من حصد جميع الألقاب مع الفريق هذا الموسم.

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كما ويستعد الأهلي بعد الفوز بألقابه ال5 هذا الموسم، للمشاركة في بطولة أفريقيا لكرة السلة “BAL” للأندية، الموسم المقبل.

🏀 الأهلي بطل دوري السوبر لكرة السلة 🏀 الأهلي يفوز على الاتحاد السكندري ويحقق دوري السوبر لكرة السلة 🏆 pic.twitter.com/ORW2f3kPus — Kora Plus (@KoraPlusEG) May 16, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن فريق الزمالك لكرة السلة يعد من أكثر الأندية تتويجاً بلقب دوري السوبر المصري برصيد 14 لقباً، كما ويليه الاتحاد السكندري ب13 لقباً، والجزيرة 11 لقباً، ثم فريق الأهلي ب6 ألقاب، وسبورتنج ب3 ألقاب في البطولة المحلية لكرة السلة.

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