الثلاثاء, مايو 17, 2022
الرئيسيةالهدهدأول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر "الشيخة جواهر" في إسبانيا (فيديو)
الهدهد

أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر “الشيخة جواهر” في إسبانيا (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
زوجة أمير قطر الشيخة جواهر watanserb.com
زوجة أمير قطر الشيخة جواهر ترافقه في إسبانيا

وطن – ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، برفقته في زيارته الحالية لإسبانيا.

وكان أمير قطر وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الاثنين، في زيارة رسمية ممتدة لـ18مايو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر، الشيخة جواهر بجانبه رفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.

كما يعد هذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتزوج الشيخ تميم من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني ابنة عمته في العام 2005.

والشيخة جواهر هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني.

ولديها من الأمير تميم 3 أبناء هما، حمد بن تميم، وعائشة والمياسة.

كما أشاد العديد من النشطاء القطريين بظهور زوجة أمير قطر إلى جانبه، في رحلته لإسبانيا.

زيارة الأمير تميم لإسبانيا

وتأتي زيارة الأمير تميم لإسبانيا لتعزيز العلاقات القائمة على الشراكة بين البلدين، والمدعمة بالمواقف التاريخية المتميزة.

وصرح أمير قطر في كلمته بأن زيارته إلى إسبانيا، تؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وكان في استقبال الأمير تميم وزوجته الشيخة جواهر، ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا.

والاثنين، كان أمير قطر في سلوفينيا، وعقد مباحثات ثنائية مع لائيسها “بوروت باهور.”

وقال الشيخ تميم، في تصريحات صحافية مشتركة مع “باهور”، إنه ناقش مع آخر تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأوضاع في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما أشار في الوقت ذاته إلى أن المحادثات بينهما كانت بناءة، بما يسهم في تطوير علاقات البلدين في شتى المجالات.

كما أنه أثناء زيارته وبتبرع من دولة قطر، افتتح الشيخ تميم والرئيس السلوفيني باهور، المركز الإسلامي في العاصمة “ليوبليانا.

ذلك المركز الحديث الذي يضم إضافة إلى الصلوات وموائد الإفطار، قاعات تعليمية وثقافية وتربوية وحضانات للأطفال وصالة رياضية ومسرح ومطعم وشقق، ويعد واحدا من أجمل المراكز في أوروبا.

المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

الرئيس الإيراني سيزور دولة خليجية بعد زيارة أمير قطر المرتقبة إلى إيران

الهدهد

أمير قطر في إيران قريباً .. وهذه أبرز الملفات التي سيتم مناقشتها

الهدهد

تفاعل كبير مع قرارات أمير قطر برفع الحد الأدنى للمعاشات لـ 15000 ريال ومنحة الزواج لـ 300 الف

الهدهد

أمير قطر ينتصر لفلسطين على الهواء ويُحرج المجتمع الدولي.. ما علاقة أوكرانيا؟ (شاهد)

الهدهد

“الحصار كان شجاراً عائلياً” .. بماذا وصف محمد بن سلمان شخصية أمير قطر بعد المصالحة؟!

تقارير

حمد بن جاسم يفتح النار: “لن يرضى سيد الكرملين عنكم لأنه يعرفكم كما نعرفكم” .. هل قصد الإمارات؟!

تقارير

قطر باتت “بيضة قبّان” المنطقة .. رئيسي يصل الدوحة الخميس في أول زيارة خليجية له

الهدهد

تقرير مثير..لماذا أغضبت حفاوة “بايدن” بأمير قطر اليابان؟!

الهدهد

كان يهاجم قطر صباحاً ومساء .. سخرية من عبدالخالق عبدالله بعد تعليقه على لقاء الأمير تميم وابن زايد

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC