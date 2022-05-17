أول ظهور رسمي لزوجة أمير قطر “الشيخة جواهر” في إسبانيا (فيديو)

وطن – ظهرت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، برفقته في زيارته الحالية لإسبانيا.

وكان أمير قطر وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد، الاثنين، في زيارة رسمية ممتدة لـ18مايو.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة من الاستقبال الرسمي لأمير قطر، الشيخة جواهر بجانبه رفقة ملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته.

كما يعد هذا أول ظهور رسمي للشيخة جواهر مع زوجها الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وتزوج الشيخ تميم من الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني ابنة عمته في العام 2005.

والشيخة جواهر هي ابنة الشيخ حمد بن سحيم آل ثاني، وحفيدة أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة بن حمد ال ثاني.

ولديها من الأمير تميم 3 أبناء هما، حمد بن تميم، وعائشة والمياسة.

كما أشاد العديد من النشطاء القطريين بظهور زوجة أمير قطر إلى جانبه، في رحلته لإسبانيا.

حفظ الله أمير البلاد المفدى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وحرمه سمو الشيخه جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني في حلهم وترحالهم 🤍🤍🇶🇦🇶🇦 pic.twitter.com/KqHh48h8s9 — Dr.May Alkhalifa (@Dr_MayAlkhalifa) May 17, 2022

زيارة الأمير تميم لإسبانيا

وتأتي زيارة الأمير تميم لإسبانيا لتعزيز العلاقات القائمة على الشراكة بين البلدين، والمدعمة بالمواقف التاريخية المتميزة.

وصرح أمير قطر في كلمته بأن زيارته إلى إسبانيا، تؤكد اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات.

وكان في استقبال الأمير تميم وزوجته الشيخة جواهر، ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا.

وصل اليوم تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني إلى مملكة إسبانيا في زيارة رسمية وكان في استقبالهم العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيزيا pic.twitter.com/kUfwBhlwot — تولي وسيطة (@iherb_4u) May 17, 2022

والاثنين، كان أمير قطر في سلوفينيا، وعقد مباحثات ثنائية مع لائيسها “بوروت باهور.”

وقال الشيخ تميم، في تصريحات صحافية مشتركة مع “باهور”، إنه ناقش مع آخر تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأوضاع في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما أشار في الوقت ذاته إلى أن المحادثات بينهما كانت بناءة، بما يسهم في تطوير علاقات البلدين في شتى المجالات.

بتبرع من دولة #قطر ..

أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد والرئيس السلوفيني باهور يفتتحان المركز الإسلامي في العاصمة ليوبليانا والذي يضم إضافة إلى الصلوات وموائد الإفطار ، قاعات تعليمية وثقافية وتربوية وحضانات للأطفال وصالة رياضية ومسرح ومطعم وشقق ..

يعد واحدا من أجمل المراكز في أوروبا pic.twitter.com/ciTAVrmk2e — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 16, 2022

كما أنه أثناء زيارته وبتبرع من دولة قطر، افتتح الشيخ تميم والرئيس السلوفيني باهور، المركز الإسلامي في العاصمة “ليوبليانا.

ذلك المركز الحديث الذي يضم إضافة إلى الصلوات وموائد الإفطار، قاعات تعليمية وثقافية وتربوية وحضانات للأطفال وصالة رياضية ومسرح ومطعم وشقق، ويعد واحدا من أجمل المراكز في أوروبا.