هند القحطاني تخضع لعملية تجميل وتعلق: “أستحي منكم لكن ضروري أوريكم”!

وطن– كشفت الناشطة السعودية المثيرة للجدل، هند القحطاني، عن خضوعها لعملية تجميل جديدة، معربة عن شعورها بالخجل من استعراضها لمتابعيها.

هند القحطاني تزرع شعر

وعبر حسابها على “سناب شات”، نشرت هند القحطاني صورة رأسها مكان إجراء العملية. وعقبت: “الصورة من الكاميرا العادية عشان يتضح لكم مكان زراعة الشعر في مقدمة الرأس والحواجب”.

وتابعت: “والله أني مستحية منكم لكن ضروري أوريكم”.

وشرحت هند بفيديو آخر، تفاصيل عملية التجميل التي خضعت لها. وقالت: “زرعت شعري وحواجبي مو كل شيء، لا طبعا زرعت نصف سم مقدمة الجبهة”.

“أم جبهة” سبب عملية التجميل

وأضافت: “قلت للحكيم شعري كويس بس ابغى اصغر الجبهة شوي، قام قال لي جبهتك تجنن مع مقاييس وجهك مثالية”.

وأشارت الناشطة السعودية إلى أن سبب خضوعها لهذه العملية، هو كثرة التعليقات السلبية والساخرة من حجم جبينها. وإطلاق ألقاب ساخرة عليها مثل “أم جبهة”.

حقيبة هند القحطاني

وفي سياق آخر، وثقت هند قبل أيام لحظة استلامها حقيبة اشترتها من معرض لوي فيتون بسعر خيالي.

وقالت هند إن الحقيبة ثمنها 42.5 ألف دولار وسعرها شامل التوصيل 45.7 ألف دولار، متباهية بأنها مصنوعة من جلد أكثر التماسيح ندرة في العالم.

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وأظهر الفيديو أن المعرض أهدى القحطاني زجاجة خمر “شمبانيا” مع الحقيبة.

ويُسمع صوت أحد كان برفقة هند لحظة استلامها للحقيبة، يرجح أن يكون نجلها معاذ، وهو يقول عن زجاجة الخمر: “برميه بالزبالة .. ليش عطوك شمبانيا منتهين هاذول”.

احتفال هند القحطاني بعيد الفطر

واحتفلت هند بعيد الفطر المبارك ، في أمريكا بين صديقاتها وأولادهم، على طريقتها الخاصة.

وظهرت بفيديو وهي تحتفل مع إحدى صديقاتها قائلة: “يشبهونها بالفنانة سميرة توفيق هي فعلا شبهها كثيراً“.

ثم ظهرت هند وهي توزع العيدية على الأطفال، ويقف الأولاد والبنات في صف ليحصل كل منهم على عيدية بقيمة 100 دولار.

وأنهت هند الفيديو بوصلة رقص، معقبة: “أعشق الرقص اليمني “.

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