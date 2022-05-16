مصرع سارة الحجري قبل أسبوعين من زفافها يثير حزناً واسعاً في سلطنة عمان

وطن – توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بالسواد، تأثرا بوفاة المصورة العمانية الشابة سارة الحجري، التي قضت في حادث سير مروع على أحد الطرق في ولاية المضيبي إحدى ولايات محافظة شمال الشرقية.

وقالت حساب “إنستا عمان” على موقع الصور الشهير “أنستجرام” إن المصورة الشابة سارة الحجري كانت تتحضر لموعد زفافها القريب بعد أسبوعين.

ونشر الحساب صورة لسيارة الفقيدة التي تعرضت للحادث، حيث بدت السيارة شبه محطمة بالكامل.

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وتأثرا لما حدث للمصورة الشابة، دشن ناشطون على موقع التدوين المصغر وسما بعنوان” #سارة_الحجري“، دعوا لها بالرحمة ولذويها وعريسها بالصبر.

وقالت المغردة “بائعة الورد” ناعية “الحجري”: “اللهُم عوّض شبَابها بِـ جنة لا يفنى نعيمها وَلا يزول ، رحمة الله تَغشاك حبيبتي”.

#سارة_الحجري اللهُم عوّض شبَابها بِـ جنة لا يفنى نعيمها وَلا يزول ، رحمة الله تَغشاك حبيبتي😭😭 — بائعــــة الـــــورد (@Am223344eera) May 16, 2022

ونعت المغردة “أم وجدان” الفقيدة بقولها: “اللهم ارحم روحاً كانت كالجنّة على الأرض اللهم اجعلها ممّن يقال لهم هذه الجنّة التي كُنتم بها توعدون.”

اللهُم ارحم روحاً كانت كالجنّة على الأرض اللهم اجعلها ممّن يُقال لهم هذه الجنّة التي كُنتم بها توعدون. #يارب #سارة_الحجري — أم وجدان (@majdahmaj699) May 16, 2022

من جانبها، عبرت المغردة “ندى الزعابية” عن صدمتها بالخبر قائلة: “والله عورني قلبي من خبر وفاة المصورة الانسانة الراقية #سارة_الحجري ، الله يرحمها برحمته الواسعة ويجبر قلوب أهلها وزوجها”.

والله عورني قلبي من خبر وفاة المصورة الانسانة الراقية #سارة_الحجري ، الله يرحمها برحمته الواسعة ويجبر قلوب أهلها وزوجها💔🙏 — نَدى الزَّعابية (@NadaALzaab) May 15, 2022

ودعت المغردة “هبة هاشم” للراحلة بالمغفرة، قائلة: “اللهم انها الليلة الأولى لها في قبرها، يارب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مضيف اللهم اجعل اول ليلة لها في القبر خير لياليها واجعل قبرها يارب في نور دائم لاينقطع”.

اللهم انها الليلة الأولى لها في قبرها، يارب هوّن عليها ليلتها وآنس وحشتها ووسع مدخلها، اللهم إنها ضيفتك وأنت خير مُضيف اللهم اجعل اول ليلة لها في القبر خير لياليها واجعل قبرها يارب في نور دائم لاينقطع 💔#سارة_الحجري — Hiba_Hashim 🇴🇲 (@Hiba_Hashim33) May 15, 2022

يشار إلى انه في نيسان/ إبريل الماضي، أنهى حادث مروري مروِع وقع على طريق الباطنة العام في ولاية صحم، حياة 3 طالبات وتسبب بإصابة سبعة أشخاص آخرين إصابات متفاوتة، عقب انحراف حافلة عن الطريق واصطدامها بشاحنة.

وتشهد مختلف مناطق السلطنة حوادث مرورية بين الحين والآخر. وينتج عنها مئات الوفيات وآلاف الإصابات، وتعتبر السرعة أحد أبرز أسباب هذه الحوادث.

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