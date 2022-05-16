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مصارع يعرض شراء تويتر بعد تعليق إيلون ماسك الصفقة .. ثروته 480 مليون جنيه إسترليني

غرّد وحذف ..

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
مصارع الفنون القتالية كونور ماكغريغور يعرض شراء تويتر watanserb.com
مصارع الفنون القتالية كونور ماكغريغور

وطن – في الوقت الذي أعلن فيه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، تعليق صفقة الاستحواذ على تويتر بسبب وجود الكثير من الحسابات المزيفة على الموقع، استغل مصارع الفنون القتالية “كونور ماكغريغور” هذا الظرف قائلا أنه يريد شراء تويتر، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

كونور ماكغريغور
كونور ماكغريغور

في تغريدة نشرها ثم حذفها بعد فترة قصيرة، صرّح المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل وزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC، إنه يريد شراء منصة تويتر رغم أن صفقة ماسك في الواقع لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار شارفت على الاكتمال إلا أنه أعلن عن تعليقها بصورة مؤقتة.

“سأشتري تويتر”

ماكجريجور الذي أعلن في الأشهر الأخيرة عن نيته لشراء نادي مانشستر يونايتد ونادي سيلتيك الأسكتلندي، توجه إلى تويتر يوم الأحد برسالة قصيرة وموجزة لمتابعيه البالغ عددهم 9.3 مليون متابع قائلا:”سأشتري تويتر” ولكن تم حذفها بعد ذلك بوقت قصير.

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لئن كان ماكجريجور واحدًا من أغنى الرياضيين في الوقت الحالي، إلا أنه لن يكون في الحقيقة قادرًا على جمع أموال كافية لمنافسة إيلون ماسك في شراء تويتر.

كونر ماكغريغور
كونر ماكغريغور

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المجلة إلى أن ماكجريجور ليس مليارديرًا، رغم أنه صرح هذا الأخير بكونه مليارديرًا في وقت سابق من هذا العام. وفي ذات السياق، يعتقد رائد الأعمال الرياضي، أندرو بيتكاش، أن المقاتل ماكجريجور المولود في دبلن سيصبح قريبًا مليارديراً.

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حيث قال بيتكاش “سيكون مكجريجور مليارديرًا هذا العام، فهو يكسب 235 مليون دولار من القتال و 600 مليون دولار من حلبات القتال.”

ثروة ماكغريغور

في العام الماضي، ارتفعت ثروة ماكجريجور بشكل كبير بعد بيع علامته التجارية للويسكي الأيرلندية Proper No. Twelve مقابل حوالي 480 مليون جنيه إسترليني.

كما يمتلك المقاتل الإيرلندي أيضًا علامة تجارية للملابس البدنية، وخط أزياء خاص به.

إصابة قوية تعرض لها ماكغريغور

لم يقاتل ماكجريجور منذ شهر يوليو من العام الماضي عندما كسر ساقه خلال الجولة الأولى من معركته الثلاثية أمام الأمريكي داستن بورييه.

ومنذ ذلك الحادث، خضع ماكجريجور لإعادة التأهيل. ونشر العديد من مقاطع الفيديو التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى أنه وصل وزنه إلى 200 رطل.

كان من المقرر أن يعود ماكجريجور إلى القتال داخل المثمن هذا الصيف. ولكن بعد الفحوصات والعلاجات التي خضع لها على مستوى الكاحل، قد يضطر هذا الأخير إلى الانتظار حتى عام 2023 قبل أن يتمكن من القتال مجددا.

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المصدرديلي ستار
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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