مصارع يعرض شراء تويتر بعد تعليق إيلون ماسك الصفقة .. ثروته 480 مليون جنيه إسترليني

وطن – في الوقت الذي أعلن فيه إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، تعليق صفقة الاستحواذ على تويتر بسبب وجود الكثير من الحسابات المزيفة على الموقع، استغل مصارع الفنون القتالية “كونور ماكغريغور” هذا الظرف قائلا أنه يريد شراء تويتر، بحسب ما أوردته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

في تغريدة نشرها ثم حذفها بعد فترة قصيرة، صرّح المقاتل الإيرلندي كونور ماكغريغور، بطل وزن الخفيف في اتحاد الفنون القتالية المختلطة UFC، إنه يريد شراء منصة تويتر رغم أن صفقة ماسك في الواقع لشراء المنصة مقابل 44 مليار دولار شارفت على الاكتمال إلا أنه أعلن عن تعليقها بصورة مؤقتة.

“سأشتري تويتر”

ماكجريجور الذي أعلن في الأشهر الأخيرة عن نيته لشراء نادي مانشستر يونايتد ونادي سيلتيك الأسكتلندي، توجه إلى تويتر يوم الأحد برسالة قصيرة وموجزة لمتابعيه البالغ عددهم 9.3 مليون متابع قائلا:”سأشتري تويتر” ولكن تم حذفها بعد ذلك بوقت قصير.

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لئن كان ماكجريجور واحدًا من أغنى الرياضيين في الوقت الحالي، إلا أنه لن يكون في الحقيقة قادرًا على جمع أموال كافية لمنافسة إيلون ماسك في شراء تويتر.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت المجلة إلى أن ماكجريجور ليس مليارديرًا، رغم أنه صرح هذا الأخير بكونه مليارديرًا في وقت سابق من هذا العام. وفي ذات السياق، يعتقد رائد الأعمال الرياضي، أندرو بيتكاش، أن المقاتل ماكجريجور المولود في دبلن سيصبح قريبًا مليارديراً.

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حيث قال بيتكاش “سيكون مكجريجور مليارديرًا هذا العام، فهو يكسب 235 مليون دولار من القتال و 600 مليون دولار من حلبات القتال.”

ثروة ماكغريغور

في العام الماضي، ارتفعت ثروة ماكجريجور بشكل كبير بعد بيع علامته التجارية للويسكي الأيرلندية Proper No. Twelve مقابل حوالي 480 مليون جنيه إسترليني.

كما يمتلك المقاتل الإيرلندي أيضًا علامة تجارية للملابس البدنية، وخط أزياء خاص به.

إصابة قوية تعرض لها ماكغريغور

لم يقاتل ماكجريجور منذ شهر يوليو من العام الماضي عندما كسر ساقه خلال الجولة الأولى من معركته الثلاثية أمام الأمريكي داستن بورييه.

ومنذ ذلك الحادث، خضع ماكجريجور لإعادة التأهيل. ونشر العديد من مقاطع الفيديو التدريبية على وسائل التواصل الاجتماعي. مشيرا إلى أنه وصل وزنه إلى 200 رطل.

كان من المقرر أن يعود ماكجريجور إلى القتال داخل المثمن هذا الصيف. ولكن بعد الفحوصات والعلاجات التي خضع لها على مستوى الكاحل، قد يضطر هذا الأخير إلى الانتظار حتى عام 2023 قبل أن يتمكن من القتال مجددا.

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