“فتاة سقارة” سلمى الشيمي مثل الحورية بملابس البحر! (شاهد)

وطن– تصدرت المودل المصرية سلمى الشيمي، محركات البحث، بسبب جلسة تصوير مثيرة على شاطئ البحر.

حورية البحر

وظهرت سلمى الشيمي بالصور التي نشرتها عبر “فيسبوك” و”انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً أزرق مورد بالزهري.

وتميز فستان سلمى بفتحة جريئة لدى منطقة الصدر، تكشف معظمه، وفتحة جانبية تكشف ساقيها بوضوح أيضاً. وشبهها الجمهور بالحورية.

ولم تتضح وجهة سلمى ولكن يبدو أنها كانت خارج مصر، حيث كتبت في أحد التعليقات: ” و فيها أيه من أجل عمل اليوم إلي الغد. أنا عاوزة أسافر تاني مليش دعوة “.

سلمى الشيمي بالتايجر

وكغيرها من المشهورات، واجهت “فتاة سقارة” اتهاماً بمحاولة إغراء رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة.

حيث ظهرت سلمى في جلسة تصوير وهي ترتدي تيشرت بنقشة التايجر، وكتبت في تعليقها عليها: ” الدنيا لوحة وإنت الفنان. إرسم بمزاجك واشطب عاللي فاتك. بكرة عاوز يسمع حكاياتك إشخط في سكوتك. وإسمع صدا صوتك قبل ما الدنيا تجري وتفوتك. إقلب الصفحة، الدنيا لحظة “.

سلمى ومحمود الليثي

وفي سياق آخر، شاركت سلمى المطرب المصري محمود الليثي، أغنيته الجديدة التي يقلد فيها شخصية الفنان محمد هنيدي في فيلم “رمضان مبروك أبو العلمين حمود”، كمودل.

وقال محمود الليثي حينها في مقابلة مع برنامج It’s Showtime المذاع عبر قناة CBC: “الكليب من النوعية الكوميدية. وتدور فكرته حول المشاكل الزوجية اللطيفة. وتشارك به الموديل سلمى الشيمي، وربنا يوفقنا ويحقق نجاح مثل نجاح فيلم.”

بلاغ ضد سلمى الشيمي

ويشار إلى أنه أوائل أغسطس الجاري، تقدم المحامي المصري سمير صبري، بطلب للنائب العام للتحقيق مع الشيمي. وإحالتها للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة نشر مقاطع فيديو ”تسيء للآداب العامة.

واتهم صبري في بلاغه للنائب العام المصري حمادة الصاوي، سلمى الشيمي بـ“التحريض على الفجور“.

جاء ذلك على خلقية جلسة تصوير لسلمى داخل المنطقة الأثرية بالأهرامات، مرتدية أزياء فرعونية وصفت بـ“الجريئة“. حيث اعتبر كثيرون أن صورها ”تسيء للحضارة المصرية القديمة وقيم المجتمع“.

وعلى إثر تلك الانتقادات، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سلمى الشيمي، بتهمة تصوير منطقة أثرية دون الحصول على تصريح. لكن النيابة المصرية قررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 500 جنيه.

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