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الهدهد

“طريق فلسطين” اسم شارع رئيسي في مدينة باترسون الأمريكية

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
مدينة باترسون watanserb.com
احتفال في مدينة باترسون بتسمية شارع رئيسي باسم "طريق فلسطين"

وطن – احتفل سكان حي ساوث باترسون في الولايات المتحدة الأمريكية مع مسؤولي المدينة بإعادة تسمية قسم مكون من خمسة بلوكات من الشارع الرئيسي في الحي باسم “طريق فلسطين”.

ووفقا لموقع “نورث جيرسي” الأمريكي، فقد صوت مجلس المدينة بالإجماع في أبريل/نيسان الفائت على إعادة تسمية الشارع تكريما للمجتمع الفلسطيني الكبير في المدينة ومساهماته في الحياة المدنية والأعمال.

وأوضح الموقع، انه بهذه المناسبة أقيم مهرجان شوارع صاخب، نظمه مركز الجالية الفلسطينية الأمريكية، على طول الشارع الرئيسي للاحتفال بهذه المناسبة.

احتفال بتسمية شارع رئيسي باسم “طريق فلسطين”

سكان باترسون يعتبرونها وطنهم

وقال عضو المجلس علاء “عبد العزيز”: “كثير من الفلسطينيين يعتبرون مدينة باترسون وطنهم ، وهذا هو اليوم الذي نحتفل فيه بذلك”.

وقد أقام الباعة أكشاك لبيع الذرة المحمصة والفساتين والحقائب وغيرها، كما كانت قمصان تحمل اسم “طريق فلسطين” متوفرة، في حين وزعت أعلام فلسطين على الحضور وتم رفعها كذلك على المباني والخيام.

احتفال بتسمية شارع رئيسي باسم “طريق فلسطين”

وقالت لينا رمضان ، التي كانت في زيارة من الأردن ولم تزر مدينة باترسون منذ 22 عامًا: “أتمنى أن يكون لدينا شيء كهذا كل عام”. كانت تعيش في يونيون سيتي.

وأضافت: “أشعر وكأنني في بلدي. الجميع سعداء للغاية. إنه خاص جدا”.

الفعالية ترسخ جذور العائلات الفلسطينية

من جانبهم، أكد المنظمون على أن الفعالية كرمت أجيالاً من العائلات الفلسطينية التي رسخت جذورها في المنطقة. حيث أعاد مجلس المدينة تسمية أجزاء من الشوارع المحلية لمجموعات أخرى في الماضي ، بما في ذلك الجامايكيين والكولومبيين.

وكان من بين المدعوين للتحدث في الاحتفال ماريتزا دافيلا ، رئيسة المجلس ، وعمدة باترسون أندريه صايغ.

وقال الصايغ: “الفلسطينيون فخورون بأنهم أمريكيون”. “الفلسطينيون أميركيون منتجون. الفلسطينيون يقدمون مساهمات لا حصر لها لمجتمعاتنا كل يوم في الولايات المتحدة الأمريكية.”

رسالة وجود وتحدي

ويقول أعضاء المجتمع إن اللافتات تظهر الفخر ولكنها ترسل أيضًا رسالة وجود وتحدي.، مشيرا الموقع إلى أنه في موطن أجدادهم ، تفرض إسرائيل قيودًا على عرض الأعلام الفلسطينية في الأماكن العامة.

وأشار الموقع إلى انه بالنسبة للفلسطينيين ، يصادف الخامس عشر من مايو يوم النكبة ، وهو “يوم الكارثة” السنوي لإحياء ذكرى التهجير القسري لـ 750 ألف فلسطيني من منازلهم مع إقامة دولة إسرائيل في عام 1948.

استمرار التهجير

ولفت الموقع إلى أن التهجير مستمر اليوم أيضا، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر ، وافقت المحكمة العليا في إسرائيل على إخلاء أكثر من 1000 فلسطيني في ثماني قرى بالضفة الغربية لإفساح المجال لميدان نيران عسكري إسرائيلي.

وأوضح أن الفلسطينيين والإسرائيليين واجهوا تصاعدًا في أعمال العنف في الأسابيع الأخيرة ، حيث شن مهاجمون فلسطينيون هجمات قاتلة في مدن إسرائيلية وصعدت القوات الإسرائيلية مداهماتها وإطلاق النار والاعتقالات في جميع أنحاء الضفة الغربية.

كما نعى الفلسطينيون مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة في 11 مايو ، وأقاموا وقفة احتجاجية في مدينة باترسون يوم الخميس. وتم تكريم شيرين أبو عاقله في معرض شارع الأحد بلحظة صمت.

المصدرنورث جيرسي
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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