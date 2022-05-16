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بعد العثور على جثتها معلقة على نافذة.. الطب الشرعي يحسم سبب وفاة الممثلة الهندية “ساهانا”

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
بعد العثور على جثتها معلقة على نافذة.. الطب الشرعي يحسم سبب وفاة الممثلة الهندية
اتهمت عائلة ساهانا زوجها بقتلها

وطن- كشفت التحقيقات الأولية للشرطة في الهند، أن وفاة عارضة الأزياء والممثلة الهندية ساهانا، هو الانتحار.

تقرير الطب الشرعي

ووفقاً للنتائج الأولى لشرطة ولاية كيرلا، فقد أكد دليل ظاهري لتقرير الطب الشرعي، أن الانتحار شنقاً هو سبب وفاة ساهانا.

وأكد مساعد مفوض الشرطة سودرسان ، أن مزيدا من التحقيقات جارية لمعرفة سبب الانتحار، بحسب صحيفة ” the news minute“.

وتم العثور قبل أيام على ساهانا (21 عاماً)، التي لعبت دور البطلة في فيلم التاميلي “Lock Down“جثة في منزلها في بارامبيل بازار في كوزيكود في يوم عيد ميلادها ، 12 مايو.

حيث كانت ساهانا معلقة على درابزين النافذة فى منزلها.

عنف منزلي وشجارات متكررة

واحتجزت الشرطة زوجها سجاد بعد أن زعمت أسرة ساهانا أنها قتلت، وقالت والدتها إن زوج ابنتها منعها من زيارتهم أو رؤيتهم بحسب ترجمة “وطن”.

وتحقق الشرطة في احتمالات العنف الأسري والقتل في القضية بعد الحصول على معلومات حول الخلافات والمشاجرات المتكررة بين الزوج والزوجة.

وجمعت الشرطة أدلة تتعلق بالقضية من منزلهم في بارامبيل بازار.  حيث تم اصطحاب زوج ساهانا سجاد إلى المنزل أثناء جمع الأدلة وطُلب منه سرد تسلسل الأحداث التي أدت إلى وفاتها.

وعملت ساهانا في العديد من إعلانات المجوهرات وتزوجت من سجاد منذ حوالي عام ونصف.

والدة سجاد

وبدأ سجاد ، الذي كان يعمل سابقًا في قطر ، العيش مع ساهانا في منزل مستأجر في بارامبيل بازار بمدينة كوجيكود قبل بضعة أسابيع.

وزعمت عائلة ساهانا أن سجاد كان وراء وفاتها لأنه اعتاد على مضايقتها وتعذيبها بسبب المال ومسائل أخرى.

وفي سياق متصل، قال شقيقها بلال إنه يجب أيضًا التحقيق مع والدة سجاد ، لأنه يشتبه في أن لها دورًا في ذلك.

وردًا على ذلك،  قالت والدة سجاد لوسائل الإعلام إنها لم تكن على اتصال مع ساهانا منذ خروج الزوجين في 25 يناير من منزل العائلة.

وأضافت أن المشاكل بدأت في الظهور في علاقة ساهانا وسجاد بعد أسبوع واحد فقط من زواجهما.

كما دحضت ادعاء والدة ساهانا بأن الأسرة أعطيت 25 “سوفرن” من الذهب كجزء من المهر. وقالت والدة سجاد أيضا إنه إذا ارتكب الجريمة فيجب معاقبته.

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المصدرthe news minute
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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