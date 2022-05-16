روبي تستقبل الصيف بفستان يكشف تفاصيل جسدها ووصلة رقص! (فيديو)

وطن– استقبلت الفنانة المصرية روبي، فصل الصيف مبكراً بجلسة تصوير مبهجة بفستان مورد يتناسب مع الأجواء.

وصلة رقص لروبي في حفلة

وظهرت روبي بجلسة تصوير نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً ضيقاً متعدد الألوان المبهجة، بفتحة حرف الـV جريئة من عند الصدر.

ويتميز االفستان بستايل الدرابيه من الأسفل، مع مكياج صارخ، تاركةً شعرها المموج منسدلاً على كتفيها.

كما ظهرت الفنانة روبي بفيديو متداول، وهي ترقص وتغني بنفس الفستان على ما يبدو في أحد حفلات الزفاف الخاصة التي أحيتها.

روبي في تونس لأول مرة

وعلى صعيد آخر، تحيي روبي حفلاً غنائيًا في تونس، في 28 مايو/ أيار الجارى، وذلك للمرة الأولى.

وشوقت النجمة المصرية، متابعيها للحفل، قائلة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: “مستنياكوا يوم 28 مايو لأول مرة فى تونس”.

وكانت روبي قد شاركت مواطنها الفنان أحمد حلمي، بطولة فيلم “واحد تاني”، والذي أثار جدلاً واسعاً بين المشاهدين بسبب الإيحاءات الجنسية الممتدة على مدى الفيلم.

لبوسة مضيئة

حتى أن محامياً مصرياً قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنان أحمد حلمي، مطالباً بتقديم صناع فيلم “واحد تاني” للمحاكمة الجنائية ومنع عرضه بتهمة الترويج للشذوذ الجنسي.

وجاء في تفاصيل البلاغ الذي نقلته صحيفة “القاهرة 24”: “فيلم واحد تاني للممثل أحمد حلمي يعتمد على اللبوسة المضيئة التي يأخذها حلمي لتغيير حياته. وكذلك هناك العديد من الإيحاءات الجنسية التي لا هدف لها سوى الترويج المثلية الجنسية”.

وتابع البلاغ: “هذه الأفعال تدل كأن الحرب على ثقافتنا وأخلاقنا مستمرة. وبخاصة من المشاهير، للدعوة لنشر الرذيلة والفسق بين شبابنا”.

وطالب المحامي النائب العام “بتقديم صناع الفيلم بسرعة التحقيق معهم تمهيدا لتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وذلك بتهم الترويج للشذوذ والاعتداء على المال العام.

كما طالب بمنع عرض الفيلم وسحب النسخ المعروضة من دور العرض. وتقديم كشف حساب عن المبالغ المدفوعة لنقابة الممثلين من حصيلة الإعلانات المقحمة في الفيلم من عدمه. وصدور أمر بمنع المشكو في حقهم من السفر، واتخاذ اللازم قانونا.

حول فيلم واحد تاني

وتدور أحداث فيلم واحد تاني حول أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون. يكتب تقارير عن حالة المساجين النفسية. ولاحقًا يقابل أحد زملائه الذي يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيل. ويجسد حلمي دور رجل يدعى مصطفى.

كما يشارك في البطولة كل من عمرو عبد الجليل وسيد رجب ونسرين أمين وأحمد مالك ونور إيهاب ومحمد التاجي وعمرو وهبة ومحمود حافظ.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

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