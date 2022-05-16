رهف القحطاني ترقص بروب الاستحمام فقط! (فيديو)

وطن– لم تكتف رهف القحطاني، مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، بارتداء المايوه في المالديف، لتظهر بفيديو أكثر جرأة من هناك.

رقص رهف القحطاني

وظهرت رهف القحطاني المعروفة بقلب “رهف وذ نكهة”، بفيديو نشرته على حسابها عبر “سناب شات”، وهي تؤدي وصلة رقص مرتدية روب الاستحمام فقط.

وكان الروب الأبيض الذي ارتدته رهف ساتراً، لكن من الواضح أنها لم ترتد شيئاً تحته، واكتفت بوضع قبعة صيفية ورقصت على ألحان أغنية خليجية.

وتصدرت رهف القحطاني ومروج الرحيلي، محركات البحث، بعد مشاركتهما لحظاتهما الجريئة في جزر المالديف.

مروج الرحيلي ورهف القحطاني

وارتدت رهف فستانا برتقالي اللون، مكشوفا من ناحية الصدر بحمالتين رفيعتين بقماش من البليسيه.

وتركت “وذ نكهة” شعرها البني القصير منسدلاً دون أي تكليف.

أما مروج الرحيلي، فقد ارتدت فستاناً ضيقاً أبرز جسدها بشكل فاضح. وتميز بألوان صيفية متداخلة وحمالات ضيقة.

و أثارت إطلالات رهف ومروج غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أن تصرفاتهما لا تمثل الفتاة السعودية.

ملابس نوم!

ونشرت رهف ومروج صورتهما معاً وهما ترتديان ملابس النوم فقط.

وارتدت مروج بيجامة زهرية، بينما رهف كانت ترتدي قميص نوم أبيض وعليه روب من الريش.

وفي سياق آخر، كشفت القحطاني، عن رسالتها لمن يريد الزواج منها كما كشفت عن سر عدم التفاتها للزواج في الفترة الأخيرة.

وقالت رهف بفيديو عبر “سناب شات”: “لم أرتبط لأنني لست الإنسانة التي تقيم علاقات خارج إطار الزواج. لا أحد يستاهل أن أكسر أبي من أجله، من يبغاني بصدق ويحبني يدق باب المنزل صح ولا لا؟”.

وتابعت المشهورة السعودية: “لكن سبحان الله أبي دائما ما يدعو لي أن أجد الشخص الذي يسعدني، فقط يسعدني. كل ما تقدم شخص الله يبعده، حيث يصير موقف يكشفه أو أي شيء يبعده من عند الله”.

وأكدت “وذ نكهة” أنها تركز الآن على عملها وهدفها، مردفة: “ركزت على شغلي على أهدافي على كل شيء في حياتي الخاصة، الحمد لله كنت أبني نفسي”.

وأشارت رهف إلى أن لديها من المال ما يكفيها، غير أنها تتمنى الارتباط برجل حقيقي يصونها.

وزادت: “إذا كان على المال عندي، ولكن أنا أبغي رجلا حقيقيا لا يهم كم يملك. المهم لا يجعلني أحتاج لأي شخص آخر ولكن لا يهم أن يملك المليارات”.

وكشفت رهف مؤخراً عن عدد زيجاتها، مشيرة إلى أنها تزوجت مرتين فقط مرة في سن صغيرة وفي عمر السابعة عشرة وأخرى في الشعرين من عمرها.

وانفصلت “وذ نكهة” عن زوجها الأول بسبب سوء المعاملة وعدم القدرة على التأقلم مع عادات أسرته بحسب تصريحاتها السابقة.

وأشارت حينها إلى أنه لم يكن لديها أي خصوصية في حياتها، فكانت بعض النساء يقتحمن عليها غرفتها وأماكن راحتها دون استئذان.

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