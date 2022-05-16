رحيل كبير مشجعي الوحدات الأردني “أبو سعدو” .. وهذه أبرز هتافاته الشهيرة لفلسطين

وطن – خيم الحزن على عشاق وجماهير نادي الوحدات الأردني، بعد وفاة كبير مشجعي الفريق سعيد الصيرفي المعروف ب ” أبو سعدو”، الأحد، بسبب وعكة صحية ألمت به في الآونة الأخيرة.

وكان الراحل ” أبو سعدو” رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات الأردني، قد دخل المشفى الأسبوع الماضي، كما وخضع لعملية جراحية في القلب، ليعلن بعدها بأيام عن وفاته.

نعي نادي الوحدات الأردني

ونشر نادي الوحدات ” المارد الأخضر” في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيها: ” انتقل إلى رحمه الله تعالى رئيس رابطة جماهير نادي الوحدات سعيد الصيرفي (أبو سعدو) .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

إنتقل الى رحمة الله تعالى رئيس رابطة جماهير نادي #الوحدات سعيد الصيرفي #أبو_سعدو 💔 إن لله وإنا إليه لراجعون pic.twitter.com/GAsm1HmCOy — نادي الوحدات (@ALWehdatNews) May 15, 2022

كما ورصدت وطن العديد من التغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الحزينة عن وفاة كبير مشجعي المارد الأخضر الأردني الصيرفي.

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وعلق مأمون في تغريده نشرها عبر حسابه، قائلاً: ” يوم حزين على الكرة الأردنية وجماهير الوحدات بشكل خاص، بوفاة رئيس رابطة المشجعين أبو سعدو .. ربنا يرحمك ويدخلك الجنة من أوسع أبوابها”.

كان حلمه العودة إلى فلسطين

بينما غرد محمد القاضي، قائلاً: ” هدول التذاكر أعطيهم للجمهور الفلسطيني إلي ما قدر يشتري تذاكر، الله يرحمك يا أبو سعدو. ستظل رمزاً للمشجع الوفيّ والثائر، والذي يعمر طويلاً في ذاكر الناس”.

"هدول التذاكر اعطيهم للجمهور الفلسطيني إلي ما قدر يشتري تذاكر!". الله يرحمك يا "أبو سعدو". ستظلّ رمزاً للمشجع الوفيّ، والثائر، والذي يُعِّمر طويلاً في ذاكرة الناس. وفاة كبير مشجعي نادي الوحدات الأردني، #سعيد_الصيرفي الملقب بأبو_سعدو. pic.twitter.com/bk5TsdKayW — Mohammad Alqadi (@ALQadiPAL) May 15, 2022

كما وعلق آخر، ” كان حلمه أن يعود إلى فلسطين، وأن يرها محررة. وكانت أبرز هتافاته أمام الجماهير تحية لفلسطين”.

كان حلمه ان يعود إلى فلسطين، وأن يراها محررة ، وكانت أبرز هتافاته أمام الجماهير "تحية لفلسطين .🇵🇸 وفاة رئيس رابطة جماهير نادي الوحدات، سعيد الصيرفي "أبو سعدو" في الأردن 🇯🇴

وفاة رئيس رابطة جماهير نادي الوحدات، سعيد المصرفي#فلسطين #الأردن pic.twitter.com/4XUg7bq94G — 🇵🇸 Taghreed (@taghreed16_7) May 16, 2022

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وكان الراحل “أبو سعدو” كبير مشجعي الوحدات الأردني، دائماً ما تكون القضية الفلسطينية حاضرة في هتافاته مع الجماهير داخل مدرجات الملاعب.

رحمك الله يا ابوسعدو انا لله وانا اليه راجعون #الوحدات pic.twitter.com/joXXJ6YKug — صدى جماهير الوحدات (@SadaAljmaher) May 15, 2022

يشار إلى أن فريق الوحدات ” المارد الأخضر” في المركز الرابع من ترتيب الدوري الأردني الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر فريق الحسين برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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