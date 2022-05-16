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رياضة

رحيل كبير مشجعي الوحدات الأردني “أبو سعدو” .. وهذه أبرز هتافاته الشهيرة لفلسطين

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
رحيل أبو سعدو كبير مشجعي نادي الوحدات الأردني watanserb.com
رحيل أبو سعدو كبير مشجعي نادي الوحدات الأردني

وطن – خيم الحزن على عشاق وجماهير نادي الوحدات الأردني، بعد وفاة كبير مشجعي الفريق سعيد الصيرفي المعروف ب ” أبو سعدو”، الأحد، بسبب وعكة صحية ألمت به في الآونة الأخيرة.

وكان الراحل ” أبو سعدو” رئيس رابطة مشجعي نادي الوحدات الأردني، قد دخل المشفى الأسبوع الماضي، كما وخضع لعملية جراحية في القلب، ليعلن بعدها بأيام عن وفاته.

نعي نادي الوحدات الأردني

ونشر نادي الوحدات ” المارد الأخضر” في تغريده له عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيها: ” انتقل إلى رحمه الله تعالى رئيس رابطة جماهير نادي الوحدات سعيد الصيرفي (أبو سعدو) .. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما ورصدت وطن العديد من التغريدات عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الحزينة عن وفاة كبير مشجعي المارد الأخضر الأردني الصيرفي.

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وعلق مأمون في تغريده نشرها عبر حسابه، قائلاً: ” يوم حزين على الكرة الأردنية وجماهير الوحدات بشكل خاص، بوفاة رئيس رابطة المشجعين أبو سعدو .. ربنا يرحمك ويدخلك الجنة من أوسع أبوابها”.

كان حلمه العودة إلى فلسطين

بينما غرد محمد القاضي، قائلاً: ” هدول التذاكر أعطيهم للجمهور الفلسطيني إلي ما قدر يشتري تذاكر، الله يرحمك يا أبو سعدو. ستظل رمزاً للمشجع الوفيّ والثائر، والذي يعمر طويلاً في ذاكر الناس”.

كما وعلق آخر، ” كان حلمه أن يعود إلى فلسطين، وأن يرها محررة. وكانت أبرز هتافاته أمام الجماهير تحية لفلسطين”.

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وكان الراحل “أبو سعدو” كبير مشجعي الوحدات الأردني، دائماً ما تكون القضية الفلسطينية حاضرة في هتافاته مع الجماهير داخل مدرجات الملاعب.

يشار إلى أن فريق الوحدات ” المارد الأخضر” في المركز الرابع من ترتيب الدوري الأردني الممتاز برصيد 7 نقاط، بفارق كبير عن المتصدر فريق الحسين برصيد 14 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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