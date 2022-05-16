الرئيسيةتقاريرالملك سلمان يغادر المستشفى .. يمشي بصعوبة وعلامات المرض واضحة على وجهه
تقارير

الملك سلمان يغادر المستشفى .. يمشي بصعوبة وعلامات المرض واضحة على وجهه

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الملك سلمان يغادر المستشفى watanserb.com
خروج الملك سلمان من المستشفى

وطن – عقب تداول أنباء عن تدهور حاد على حالته الصحية خلال الأيام الماضية مع تلازم هذه الأنباء بشكوك حول وفاته، أعلن الديوان الملكي السعودي مساء، الأحد، عن خروج الملك سلمان بن عبدالعزيز من مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة جدة، بعد أيام من دخوله إليها لإجراء منظار للقولون، بحسب ما تم إعلانه حينها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” مقطع فيديو يوثق لحظة خروج الملك “سلمان” من المستشفى.

وبحسب الفيديو، فقد بدا الملك “سلمان” علامات المرض الشديد واضحة على وجهه، في حين ظهر وهو يمشي بصعوبة على عكس المرات السابقة التي دخل فيها للمستشفى.

الملك سلمان

كما أظهر الفيديو، استعداد نجلة نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان وهو يمشي بجانبه متحوطا من سقوطه.

“مجتهد” يعزز الشكوك حول صحة الملك “سلمان”

وجاء الإعلان عن خروج الملك “سلمان” بعد يوم واحد فقط من إثارة المغرد الشهير “مجتهد” مزيدا من الشكوك المتداولة مؤخرا عن صحة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي أعلن الديوان قبل أيام أنه أجرى فحوصات طبية عاجلة في المستشفى.

وقال “مجتهد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص على تويتر، إن “أوساط العائلة تتحدث عن ارتباك في دائرة محمد بن سلمان وتوتر وقلق.”

الملك سلمان
الملك سلمان

وكشف في تغريدته التي رصدتها (وطن)، أن سبب هذا التوتر داخل الدائرة القريبة لولي العهد ـ حاكم المملكة الفعلي ـ هو تدهور في صحة الملك سلمان.

نجل “الجبري” يكشف حقيقة مرض الملك “سلمان”

وكان الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري قد كشف عن حقيقة المرض الذي يعاني منه العاهل السعودي.

وقال “الجبري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” إن”فحص تنظير القولون هو إجراء للمرضى الخارجيين، ونادرًا ما يتطلب دخول المستشفى ولا يوصى به بشكل روتيني لمن هم أكبر من 85 عامًا (الملك 86 عامًا)”.

وأوضح أنه “على الأرجح ، كان هذا تنظير القولون التشخيصي / العلاجي الطارئ لنزيف الجهاز الهضمي السفلي، مما استلزم دخول المستشفى.”

وأكد “الجبري” في تغريدة أخرى على أن المـلك سلـمان معرض لخطر متزايد من انخفاض نزيف الجهاز الهضمي نظرًا لعمره واستخدامه لمضادات التخثر الوقائية للرجفان الأذيني.

الملك سلمان يخرج من المستشفى

ولفت أيضا إلى مكوثه في المستشفى للاستشفاء جاء رصد تكرار النزيف وتكرار تنظير القولون، إذا لزم الأمر. موضحا أن متوسط مدة الإقامة في المستشفى تتراوح بين 3-5 أيام.

سبب غياب “ابن سلمان” عن التعزية بوفاة خليفة بن زايد

كما أشار الباحث في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، كريستيان أولريكسن إلى صحة المـلك “سلمان” في إطار تعليقه على زيارة امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للإمارات للتعزية في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وقال في تغريدة له على “تويتر”: “قام أمير قطر بأول زيارة له إلى الإمارات منذ حصار 2017-21 لتقديم تعازيه إلى رئيس الدولة محمد بن زايد.”

وأضاف: “يجب ان نضع في الاعتبار أن غياب محمد بن سلمان عن أبوظبي، ربما بسبب مخاوف بشأن صحة المـلك سلمان إذا كان لا يزال في المستشفى؟”.

ويشار إلى أن العاهل السعودي المـلك سلمان بن عبدالعزيز، يبلغ من العمر 86 عاما ويعاني الكثير من الأمراض.

وخضع العاهل السعودي في مارس، لعملية تم فيها تغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب الذي وضع له قبل فترة.

اقرأ أيضا:

المصدروطن - وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

يختار رئيس التحرير

المشاركات الشعبية

فئة شعبية

©