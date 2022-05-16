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الهدهد

“سكان نيوم لن يكونوا سعوديين”.. السعودية ترد رسمياً على رئيس السياحة بالمشروع

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
نيوم watanserb.com

وطن – بعد أن أثارت تصريحاته غضب السعوديين، نفى مصدر سعودي صحة ما صرح به رئيس السياحة بمشروع “نيوم” أندرو ماكيفوي، بأن سكان المدينة لن يكونوا سعوديين.

وقال المصدر السعودي في تصريحات لوكالة الانباء السعودية “واس” نشرتها فجر، الاثنين، إن “مشروع نيوم يعد أحد المشاريع الاستراتيجية الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، ويخضع بالكامل لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية”.

ونفى المصدر السعودي “التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة في نيوم (أندرو ماكفوي) بشأن الوضع السكاني داخل مدينة المستقبل أو أنه سيكون لهم صفة خاصة يلقبون بها لتمييزهم عن غيرهم”.

وأشار المصدر إلى “أن مشروع نيوم سيعمل ضمن مناطق اقتصادية خاصة تخضع لسيادة واقتصاد المملكة العربية السعودية من النواحي الأمنية والدفاعية والتنظيمية، مع تطوير تشريعات اقتصادية خاصة بمنطقة المشروع تحقق أفضل مفاهيم حوكمة المناطق الاقتصادية في العالم، لتكون نيوم أحد أهم نقاط الجذب عالمياً”، بحسب قوله.

مشروع نيوم

وكان أندرو ماكيفوي قد كشف في تصريحات لصحيفة “ذا ناشيونال نيوز” على هامش معرض “سوق السفر العربي”، الذي عقد في مركز التجارة العالمي بدبي أنه يتوقع أن يسمي مليون “نيوميّ” المدينة بأنها “موطنهم” خلال العقد القادم.

رئيس قطاع السياحة في نيوم أندرو ماكيفوي

وكشف ماكيفوي إن نيوم ستُعامل كدولة خاصة بها، منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية. موضحا إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.

نيوم ستعامل كدولة داخل دولة

وقال “إنها وجهة جذابة لكثير من الناس لأنها فرصة للمساعدة في إنشاء دولة جديدة بالكامل تقريبًا من الصفر”.

وكشف ماكيفوي إن نيوم ستُعامل كدولة خاصة بها، منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة العربية السعودية. موضحا إن هذا سيجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يفكرون في الانتقال إلى هناك، وكذلك السياح.

وأردف بالقول: “ستُعامل نـيوم كدولة داخل بلد ما بمنطقتها الاقتصادية وسلطتها الخاصة. نحن بحاجة إلى التأكد من أن قوانينها ولوائحها تتوافق مع طموحات أولئك الذين نحاول جذبهم للعمل والعيش هنا “.

وفيما يتعلق بتناول الكحول، قال “ماكيفوي”:”الكحول بالتأكيد ليست خارج الطاولة. نحن بحاجة إلى أن نكون منافسين. ولكي نفعل ذلك، علينا أن نطابق ما تقدمه الوجهات المنافسة”.

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المصدروطن - وكالات
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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