موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون القادمة والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن – تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب “ساينت ماري”، لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون، الثلاثاء، الهامة ضمن منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وساوثهامبتون المثيرة والقوية، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

St Mary's scenes off the scale 🤯#SaintsFC came from 2-0 down to 3-2 up against #LFC in 2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣: pic.twitter.com/gyb5CWRD5k

— Southampton FC (@SouthamptonFC) May 15, 2022