موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون القادمة والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

وطن – تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب “ساينت ماري”، لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون، الثلاثاء، الهامة ضمن منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وساوثهامبتون المثيرة والقوية، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

St Mary's scenes off the scale 🤯#SaintsFC came from 2-0 down to 3-2 up against #LFC in 2️⃣0️⃣1️⃣6️⃣: pic.twitter.com/gyb5CWRD5k — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 15, 2022

القناة الناقلة للمباراة

وستبث وقائع أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات “beIN Sports“، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

Work mode: 🔛 📸 A look through the lens at Staplewood Campus: — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 14, 2022

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كما وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “beIN Sports HD1″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات المباراة الهامة بين كلا الفريقين، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

وفاز فريق ليفربول 8 مرات في آخر 9 مواجهات أمام منافسه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، كما وتلقى الخسارة الوحيدة بهدف نظيف الموسم الماضي.

تحديث جديد معتاد على حائط بطولات الريدز 🥳 pic.twitter.com/kLmENGkZtk — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 14, 2022

لكن انتصارات فريق ساوثهامبتون أمام الريدز، كانت 3 مرات في الدوري الممتاز خلال الفترة ما بين مارس 2004 ومارس 2013.

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كما وخسر ساوثهامبتون على ميدانه في دوري ” البريميرليج” الممتاز، في 3 من آخر 5 مواسم ماضية، وكانت الخسارة أمام ليدز يونايتد بهدفين نظيفين الموسم المنصرم.

بينما المؤشرات الإيجابية تصب في صالح وصيف الدوري الإنجليزي، ليفربول الذي يصارع على لقبه الثالث مع مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة على ختام الموسم الحالي.

تاريخ يُكتب لهندرسون 🏆🏆🏆🏆🏆🏆 أول قائد في تاريخ ليفربول يرفع ستة ألقاب مختلفة ❤ pic.twitter.com/X4bTb9FMI8 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 14, 2022

وجاء فريق ليفربول ” الريدز” في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما آتى منافسه ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

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