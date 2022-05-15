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رياضة

موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون القادمة والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز watanserb.com
مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن – تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب “ساينت ماري”، لمشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون، الثلاثاء، الهامة ضمن منافسات الجولة ال37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وساوثهامبتون المثيرة والقوية، عند الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

بينما ستكون في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

القناة الناقلة للمباراة  

وستبث وقائع أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون، عبر شبكة قنوات “beIN Sports“، الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث لكافة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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كما وستنقل المباراة عبر شبكة قنوات “beIN Sports HD1″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

معلق مباراة ليفربول وساوثهامبتون

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات المباراة الهامة بين كلا الفريقين، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ المواجهات في الدوري الإنجليزي

وفاز فريق ليفربول 8 مرات في آخر 9 مواجهات أمام منافسه ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، كما وتلقى الخسارة الوحيدة بهدف نظيف الموسم الماضي.

لكن انتصارات فريق ساوثهامبتون أمام الريدز، كانت 3 مرات في الدوري الممتاز خلال الفترة ما بين مارس 2004 ومارس 2013.

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كما وخسر ساوثهامبتون على ميدانه في دوري ” البريميرليج” الممتاز، في 3 من آخر 5 مواسم ماضية، وكانت الخسارة أمام ليدز يونايتد بهدفين نظيفين الموسم المنصرم.

بينما المؤشرات الإيجابية تصب في صالح وصيف الدوري الإنجليزي، ليفربول الذي يصارع على لقبه الثالث مع مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة على ختام الموسم الحالي.

وجاء فريق ليفربول ” الريدز” في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 86 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، بينما آتى منافسه ساوثهامبتون في المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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