وطن – أطلق حزب المحافظين البريطاني، تحقيقًا في ادعاء بأن نائبًا كبيرًا تم القبض عليه وهو يشاهد أفلام إباحية على هاتفه في مجلس العموم .

جاء هذا الادعاء في اجتماع للسياسيات حول الثقافة الجنسية السائدة، في البرلمان. وحضرته شخصيات من بينها تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة .

ولم يتم الكشف عن اسم النائب، لكن إحدى النائبات قالت إنها كانت تجلس بجانبه في ذلك الوقت ورأته. بينما أيدت نائبة أخرى ذلك.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، ومنها صحيفة “ديلي ميل”، فقد كانت هناك مزاعم أيضًا أن نفس النائب فعل ذلك في مناسبات أخرى. وأيضًا أثناء مشاركته في جلسة استماع لجنة مجلس العموم.

وقال بيان صادر عن مكتب المحافظين إنّ “هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيتم اتخاذ الإجراءات”.

وقال وزير إيرلندا الشمالية، عضو برلمان المملكة المتحدة، كونور بيرنز لـ”بي بي سي بوليتيكس لايف” إن السلوك كان “خاطئا”.

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وأضاف: “لن أحاول حتى الدفاع عنه. إذا تم إثبات الحقائق، فيجب اتخاذ الإجراءات بشكل حاسم”.

وحضر اجتماع الثلاثاء ما بين 40 و 50 نائبا من حزب المحافظين. بما في ذلك رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن وزعيم مجلس العموم مارك سبنسر.

وفقًا لصحيفة “صن”، قال أحد الحاضرين في الاجتماع: “نهض حوالي 14 نائبًا واحدًا تلو الآخر لوصف تجاربهم. لقد كان الأمر صادمًا”.

في نهاية الأسبوع، تم الكشف عن أن ثلاثة من الوزراء ووزراء الظل في حكومة الظل، يواجهون مزاعم بسوء السلوك الجنسي بعد تقديم شكاوى إلى هيئة مراقبة التحرش بالبرلمان.

يتم التحقيق في هذه المزاعم من قبل نظام الشكاوى والتظلمات المستقل (ICGS).

وقالت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس (جناح برايتون): “يخضع ستة وخمسون من أعضاء هذا المجلس للتحقيق بتهمة سوء السلوك الجنسي. وهذا يشمل ثلاثة من وزرائه”.

بينما قالت ثلاثة مصادر إن حوالي 12 نائبة في الاجتماع تحدثن عن روايات مزعومة عن التحيز الجنسي والتحرش من قبل زملائهن.

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