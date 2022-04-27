الأربعاء, أبريل 27, 2022
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نائب يشاهد أفلام إباحية على هاتفه في مجلس العموم .. فضيحة تهزّ بريطانيا!

12 نائبة تحدثن عن روايات مزعومة عن التحيز الجنسي والتحرش من قبل زملائهن

باسل النجار
كتب باسل النجار
نائب بريطاني يشاهد أفلام إياحية على هاتفه في مجلس العموم watanserb.com
لم يتم الكشف عن اسم النائب

وطن – أطلق حزب المحافظين البريطاني، تحقيقًا في ادعاء بأن نائبًا كبيرًا تم القبض عليه وهو يشاهد أفلام إباحية على هاتفه في مجلس العموم .

مجلس العموم
مجلس العموم

جاء هذا الادعاء في اجتماع للسياسيات حول الثقافة الجنسية السائدة، في البرلمان. وحضرته شخصيات من بينها تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة .

ولم يتم الكشف عن اسم النائب، لكن إحدى النائبات قالت إنها كانت تجلس بجانبه في ذلك الوقت ورأته. بينما أيدت نائبة أخرى ذلك.

وبحسب وسائل إعلام بريطانية، ومنها صحيفة “ديلي ميل”، فقد كانت هناك مزاعم أيضًا أن نفس النائب فعل ذلك في مناسبات أخرى. وأيضًا أثناء مشاركته في جلسة استماع لجنة مجلس العموم.

وقال بيان صادر عن مكتب المحافظين إنّ “هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق وسيتم اتخاذ الإجراءات”.

وقال وزير إيرلندا الشمالية، عضو برلمان المملكة المتحدة، كونور بيرنز لـ”بي بي سي بوليتيكس لايف” إن السلوك كان “خاطئا”.

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وأضاف: “لن أحاول حتى الدفاع عنه. إذا تم إثبات الحقائق، فيجب اتخاذ الإجراءات بشكل حاسم”.

وحضر اجتماع الثلاثاء ما بين 40 و 50 نائبا من حزب المحافظين. بما في ذلك رئيس حزب المحافظين أوليفر دودن وزعيم مجلس العموم مارك سبنسر.

وفقًا لصحيفة “صن”، قال أحد الحاضرين في الاجتماع: “نهض حوالي 14 نائبًا واحدًا تلو الآخر لوصف تجاربهم. لقد كان الأمر صادمًا”.

في نهاية الأسبوع، تم الكشف عن أن ثلاثة من الوزراء ووزراء الظل في حكومة الظل، يواجهون مزاعم بسوء السلوك الجنسي بعد تقديم شكاوى إلى هيئة مراقبة التحرش بالبرلمان.

يتم التحقيق في هذه المزاعم من قبل نظام الشكاوى والتظلمات المستقل (ICGS).

وقالت النائبة عن حزب الخضر كارولين لوكاس (جناح برايتون): “يخضع ستة وخمسون من أعضاء هذا المجلس للتحقيق بتهمة سوء السلوك الجنسي. وهذا يشمل ثلاثة من وزرائه”.

بينما قالت ثلاثة مصادر إن حوالي 12 نائبة في الاجتماع تحدثن عن روايات مزعومة عن التحيز الجنسي والتحرش من قبل زملائهن.

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المصدرديلي ميل
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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