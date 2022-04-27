موقع بريطاني: “ابن سلمان” ديكتاتور شرير غير جدير بالثقة أخل باتفاقية الحماية مقابل الخنوع

وطن– شن موقع “ميدل إيست آي” البريطاني هجوما شديد اللهجة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واصفا إياه بالشرير والديكتاتور الغير جدير بالثقة. لافتا إلى أنه يرفض الالتزام يرفض الالتزام بالصفقة القديمة التي قدمت بموجبها الولايات المتحدة الحماية مقابل الخنوع.

وقال الموقع البريطاني في مقال للكاتبة مضاوي الرشيد، الأستاذ الزائر في معهد الشرق الأوسط بكلية لندن للاقتصاد، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قد عاد لجذب انتباه وسائل الإعلام الغربية. وخاصة في الولايات المتحدة، حيث أصبح معروفًا الآن بأنه شرير وديكتاتور.

وأضافت إن محمد بن سلمان تحدى حمايته في واشنطن بتجاهل دعوة الرئيس جو بايدن لزيادة إنتاج النفط وإنقاذ الولايات المتحدة والعالم من أزمة اقتصادية وشيكة. لافتة إلى أنه بينما لا يزال العالم يعاني من ارتفاع أسعار الطاقة ، فشل شركاء MBS الغربيون، الذين يشار إليهم أحيانًا بالحلفاء ، مرة أخرى في فهمه.

ولفتت “الرشيد” في مقالها إلى انه مع أكثر من ستة كتب كتبها عنه صحفيون مشهورون ، اختار صانعو السياسة تجاهل أكثر خصائصه وضوحًا – ألا وهي الخيانة.

قد يهمك أيضاً:

خلفية القصة

اعتبرت الكاتبة أن الغزو الروسي لأوكرانيا، بدلاً من مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين عام 2018 . هو قصة الخلفية لتشويه سمعة محمد بن سلمان مؤخرًا.

وقالت إنه في عام 2018 ، أكد تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) أنه المسؤول الكبير الذي أمر بقتل خاشقجي. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين امتنعوا عن فرض عقوبات على ملك المملكة العربية السعودية المستقبلي، على أمل أن التعامل مع الحاكم الصاعد أفضل من نبذه.

واوضحت “الرشيد” أن ما حدث هو العكس، حيث الآن أصبح ولي العهد السعودي هو الشرير، ديكتاتور غير جدير بالثقة يرفض الالتزام بالصفقة القديمة التي قدمت بموجبها الولايات المتحدة الحماية مقابل الخضوع.

مصلحة وطنية

وشدد “الرشيد” على أن خطأ محمد بن سلمان يكمن في السعي وراء مصلحته الوطنية. أي تجديد الخزينة السعودية بعائدات النفط التي تشتد الحاجة إليها والاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، مع التعرض أيضًا للتضخم العالمي. حيث تستمر في الاعتماد على مجموعة واسعة من السلع المستوردة الأساسية.

وأكدت الكاتبة على أن ولي العهد السعودي ليس من يفكر في التوازن بين الخسارة والمكاسب. إنه مصمم على الكسب بأي ثمن ، حتى على حساب أسياده في واشنطن.

في مقال نُشر مؤخرًا في صحيفة وول ستريت جورنال ، وصف محمد بن سلمان بأنه يظهر ميولًا طفولية عندما رحب بمبعوث الأمن القومي الأمريكي ، جاك سوليفان. مرتديًا سراويل قصيرة وصرخ في وجهه عندما نطق باسم خاشقجي.

في السابق ، كان من الممكن الإشادة بملابسه لكونها غير رسمية وحديثة ، وتعكس أجندته الإصلاحية والتزامه بثقافة الشباب. الآن يتم تفسير نفس الملابس على أنها علامة على عدم الاحترام والطفولة.

وأعقب هذه القطعة نداء فظ آخر في شيكاغو تريبيون “ترك المملكة العربية السعودية للذئاب”.

من هم الذئاب!

ولفتت “الرشيد” لمقال إليزابيث شاكلفورد ، الدبلوماسية السابقة وزميلة بمركز أبحاث، الذي طرحت فيه قضية التخلي عن ولي العهد لمواجهة مستقبل غامض. حيث ذكّرت صانعي السياسة الأمريكيين بالماضي المظلم للمملكة العربية السعودية. مستشهدة بمظالم الولايات المتحدة المعتادة، من التطرف الديني إلى التمييز ضد المرأة .حيث تخلت الكاتبة عن كل الدبلوماسية وشجعت بلدها على نبذ محمد بن سلمان.

واكدت “الرشيد ” على أن الخطيئة الرئيسية لمحمد بن سلمان هي تجاهل المصالح الأمريكية والامتناع عن إدانة غزو بوتين لأوكرانيا علانية. لافتة إلى أنه إذا كان هناك أي زعيم عالمي يحترمه محمد بن سلمان ويعتز به إلى حد تقديم نفسه على صورته. فهو الرئيس الروسي ، بعد دونالد ترامب بالطبع.

التاريخ المنسي

ودعت “الرشيد” إلى عدم نسيان أن تجاوزات المملكة العربية السعودية السابقة – التي تعتبر الآن غير مقبولة في دوائر الإعلام ومراكز الفكر الأمريكية – لم يتم التسامح معها فحسب. بل تم تمكينها وتشجيعها أيضًا من قبل السياسة الخارجية الأمريكية.

وفوق كل شيء ، كان تطرفها الديني أحد الأصول التي سمحت لها الولايات المتحدة بالازدهار من أجل هزيمة شر أكبر. ألا وهو الاتحاد السوفيتي ، والمشاعر المعادية للإمبريالية في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

ولفتت إلى أن هذا تاريخ تم نسيانه الآن بسهولة. حيث اختار الصحفيون تجاهله عند مناشدة قادتهم لتغيير المسار. وليس فقط إدانة محمد بن سلمان ولكن أيضًا التخلي عنه إلى الأبد.

الأمير الميكافيلي

قالت الكاتبة إن الخطوط الفاصلة بين الحكام المستبدين والديكتاتوريين غالبًا ما تكون غير واضحة. حيث أنه بعد ست سنوات فقط من توليه منصب الرجل الأعلى في التسلسل الهرمي الحاكم في السعودية ، أدين محمد بن سلمان باعتباره الديكتاتور السعودي ، الذي طعن الولايات المتحدة في ظهرها وفشل في احترام الصفقة القديمة – نفط غير محدود مقابل الأمن.

وتابعت ان التاريخ يعيد نفسه، حيث طالما أن الديكتاتوريين تابعون لمصالح الولايات المتحدة ، فلن يتم التسامح معهم فحسب. بل يتم تمكينهم أيضًا ، بالمعنى الحرفي للكلمة ، بالأسلحة التي يستخدمونها ضد شعوبهم وجيرانهم.

واكدت الكاتبة على ان محمد بن سلمان هو أحدث إضافة إلى القائمة الطويلة للديكتاتوريين التي دعمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون لعقود. وما زالوا يدعمون حتى يومنا هذا. لكن من طبيعة الديكتاتوريين أن يكونوا غير جديرين بالثقة ، وخضوعهم لحماتهم وعوامل تمكينهم عادة ما يكون عابرًا.

اقرأ أيضاً: