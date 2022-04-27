للتخلص من المماطلة.. تعرف على قاعدة الخمس ثوانٍ

وطن- غالبًا ما نواجه عملية صنع القرار بشكل يومي. وسواء كان الأمر يتعلق بخيارات بسيطة أو أكثر صعوبة، عليك التصرف قبل مرور 5 ثوانٍ.

تسمح لنا هذه القاعدة البسيطة بتحقيق الأهداف قبل أن تثنينا عقولنا وتفسح المجال لعملية المماطلة.

الخروج من السرير في الصباح أو الذهاب لممارسة الرياضة أو التنظيف أو التحدث في الأماكن العامة هي اختيارات تشكل جزءًا من حياتنا اليومية.

بحسب مجلة “فيمينا” الفرنسية، في كثير من الأحيان، نسمح لأنفسنا بسرعة بالمماطلة.

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التأخر المزمن

بمعنى آخر، غالبًا ما نؤجل كل شيء حتى الغد. ولمحاولة وضع حد لهذه الظاهرة الرهيبة التي يمكن أن تحولنا بسرعة إلى حالة “التأخر المزمن”، هناك قاعدة الخمس ثوانٍ.

هذه القاعدة تحدثت عنها الكاتبة الأميركية ومصممة الرسوم المتحركة ميل روبنز، في كتابها الذي يحمل نفس الاسم. وهو كتاب يهدف إلى التحفيز على حياة يومية ديناميكية ومثمرة.

لتوضيح الأمر ببساطة، تتكون طريقة الخمس ثوانٍ هذه من رد الفعل واتخاذ القرار واتخاذ الإجراءات بشكل أكثر وضوحًا، من خلال العد التنازلي لـ 5 ثوانٍ.

طريقة فعالة

يعتبر هذا الفاصل الزمني مهمًا جدًا وفقًا لميل روبنز، لأنه لا يترك وقتًا للعقل لتولي المسؤولية من أجل ثنينا وإيجاد أعذار لمنعنا من القيام بشيء ما.

لذلك فهي طريقة فعالة “لاستعادة الثقة بالنفس؛ توقف عن الشك والمماطلة. حارب مخاوفك توقف عن التوتر والقلق والعيش أكثر سعادة وأخيراً امتلك الشجاعة لمشاركة أفكارك والدفاع عنها “.

قاعدة تحفيزية تدفعنا إلى التحدي

بحسب ترجمة “وطن”، قد يبدو الأمر صعبا أو بعيدا عن أن تكون خطوة ثورية بالنسبة لك. ومع ذلك، إذا تم تبنيها يوميًا، يمكن لقاعدة الخمس ثوانٍ أن تغير حياتك عمليًا.

وكما تقول ميل روبينز، تتيح لنا هذه الطريقة تبديد خوفنا وتقليل قلقنا وأخيراً إفساح المجال للثقة بالنفس.

يقول أولئك الذين تبنوا هذه القاعدة إنهم يشعرون بتحسن ويوضحون أنهم قد طوروا شعورًا بالرفاهية عند فكرة السيطرة على حياتهم.

السيطرة على الدماغ

بفضل هذا، نستعيد السيطرة على دماغنا، وهو المنطقة الوحيدة من الجسم، التي تحاول حمايتنا من المواقف غير العادية وتوجيهنا نحو التسويف.

إنها القشرة الأمامية، وهي جزء من الدماغ المسؤول عن اتخاذ القرار والذاكرة، والتي تدير كل هذا في أجسامنا.

يمكن لقاعدة الخمس ثوانٍ، بقدر ما هي محفزة أن تساعدنا بفعالية على أساس يومي ويمكن أن تدفعنا لتحدي أنفسنا! لذا، هل أنت مستعد لتجربتها؟

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