الأربعاء, أبريل 27, 2022
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لحظة تحرير محاسب “بطلوع الروح” المختطف بلبنان .. كأنه فقد النطق (فيديو)

باسل النجار
كتب باسل النجار
تحرير محاسب بطلوع الروح watanserb.com
مسلسل بطلوع الروح

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق لحظة، تحرير صادق روللي محاسب مسلسل “بطلوع الروح” بعد اختطافه في لبنان أثناء تصوير حلقات المسلسل الذي تقوم ببطولته إلهام شاهين ومنة شلبي.

تحرير محاسب “بطلوع الروح”

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فقد ظهر خوف شديد على وجهه وكانت الكلمات تخرج من فمه بصعوبة.

وكانت أسرة محاسب مسلسل “بطلوع الروح” قد أعلنت خبر اختطافه في منطقة ببعلبك شرق لبنان. واستغاثوا بالمسؤولين لإنقاذه.

وأخيرا تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الداخلية ومخابرات الجيش اللبناني، من تحرير صادق روللي المختطف هناك منذ أيام.

شركة “الصباح” المنتجة للمسلسل، أصدرت من جانبها بيانا أكدت فيه أن محاسب “بطلوع الروح” بصحة جيدة الآن.

وأوضح البيان أيضا أنها بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية وحكومة لبنان على الجهود القصوى التي بذلتها.

وأثار مسلسل “بطلوع الروح” جدلا واسعا قبل عرضه وكذلك بهد عرضه، نظرا للدور المثير الذي تقوم به الفنانة إلهام شاهين في المسلسل. حيث تجسد شخصية قيادية إرهابية بتنظيم داعش.

وأثار مشهد جلد إلهام شاهين لسيدة أخرى في المسلسل تحديدا، موجة جدل واسعة. متهمين إلهام شاهين وطاقم العمل بتشويه الإسلام وليس فضح الإرهاب كما يزعمون.

(المصدر: وطن – متابعات)

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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