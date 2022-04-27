لحظة تحرير محاسب “بطلوع الروح” المختطف بلبنان .. كأنه فقد النطق (فيديو)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا وثق لحظة، تحرير صادق روللي محاسب مسلسل “بطلوع الروح” بعد اختطافه في لبنان أثناء تصوير حلقات المسلسل الذي تقوم ببطولته إلهام شاهين ومنة شلبي.

تحرير محاسب “بطلوع الروح”

وبحسب المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فقد ظهر خوف شديد على وجهه وكانت الكلمات تخرج من فمه بصعوبة.

لبنان.. الإفراج عن محاسب شركة "الصباح" للإنتاج الفني صادق روللي مصري الجنسية، بعد أيام من اختطافه خلال تصوير مسلسل "بطلوع الروح" من قبل مسلحين في مدينة بلعبك.#الشرق #الشرق_للأخبار pic.twitter.com/3sjjFY6tjn — Asharq News الشرق للأخبار (@AsharqNews) April 27, 2022

وكانت أسرة محاسب مسلسل “بطلوع الروح” قد أعلنت خبر اختطافه في منطقة ببعلبك شرق لبنان. واستغاثوا بالمسؤولين لإنقاذه.

وأخيرا تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع الداخلية ومخابرات الجيش اللبناني، من تحرير صادق روللي المختطف هناك منذ أيام.

شركة “الصباح” المنتجة للمسلسل، أصدرت من جانبها بيانا أكدت فيه أن محاسب “بطلوع الروح” بصحة جيدة الآن.

وأوضح البيان أيضا أنها بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية وحكومة لبنان على الجهود القصوى التي بذلتها.

وأثار مسلسل “بطلوع الروح” جدلا واسعا قبل عرضه وكذلك بهد عرضه، نظرا للدور المثير الذي تقوم به الفنانة إلهام شاهين في المسلسل. حيث تجسد شخصية قيادية إرهابية بتنظيم داعش.

وأثار مشهد جلد إلهام شاهين لسيدة أخرى في المسلسل تحديدا، موجة جدل واسعة. متهمين إلهام شاهين وطاقم العمل بتشويه الإسلام وليس فضح الإرهاب كما يزعمون.

(المصدر: وطن – متابعات)

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