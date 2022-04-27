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رياضة

كريم بنزيما يعتلي الصدارة .. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 watanserb.com
ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022

وطن – نجح النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، تخطي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والتربع على عرش صدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

هدفي كريم بنزيما

وأحرز نجم فريق ريال مدريد كريم بنزيما الملقب ب ” الحكومة”، هدفي تقليص فارق النتيجة أمام صاحب الأرض مانشستر سيتي ” السماوي” في ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وأصبح الفرنسي بنزيما أول لاعب يسجل 41 هدفاً لصالح الفريق الملكي، خلال مشاركته في 41 مباراة هذا الموسم. منذ رحيل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو عام 2018.

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كما ووصل بنزيما رصيد أهدافه في منافسات الدوري الإسباني مع الميرينغي برصيد 25 هدفاً، منفرداً في صدارة هدافي الليغا الإسبانية حتى الآن.

وانتهت قمة الذهاب بين مانشستر سيتي وريال مدريد برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في دور النصف النهائي من البطولة الأوروبية، ليؤجل الحسم للمتأهل منهما بمباراة العودة في ال4 من شهر مايو/ أيار المقبل داخل قلعة ملعب “سانتياغو برنابيو”.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2022

ويتصدر كريم بنزيما نجم فريق ريال مدريد صدارة هدافي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022، برصيد 14 هدفاً. بفارق هدف وحيد عن الوصيف البولندي روبرت ليفاندوفسكي برصيد 13 هدفاً الذي ودع فريقه بايرن ميونخ البطولة القارية.

وجاء لاعب ساحل العاج سيباستيان هالير نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي برصيد 11 هدفاً، كما ويليه النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي في المركز الرابع من الترتيب برصيد 8 أهداف.

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وآتى الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب فريق لايبزيغ الألماني في المركز الخامس. برصيد 7 أهداف، كما وفي المركز السادس جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد برصيد 6 أهداف.

كما ويتساوى الدون رونالدو برصيد أهدافه في دوري الأبطال، مع كلاً من: رياض محرز، أرنوت  دانجوما، ليري ساني، داروين نونيز، كيليان مبابي لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + جوول+ تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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