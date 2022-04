كارديف سيتي والطلب الغريب مقابل لاعب توفيّ قبل التوقيع معه!

وطن – ذكرت صحيفة إنجليزية بأن نادي كارديف سيتي الويلزي، يعتزم على رفع دعوى ضد نادي نانت الفرنسي، كتعويض مقابل اللاعب الأرجنتيني الراحل “إيميليانو سالا”، الذي توفيّ قبل التوقيع معه، ليتسبب بعدها في هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأفادت صحيفة “The Sun” البريطانية، أن نادي كارديف سيتي يطالب من نظيره نانت الفرنسي بدفع 80 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 100 مليون دولار أو أكثر بقليل، كتعويض نتيجة تسببه في هبوط الفريق من دوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع نهاية موسم عام 2018-2019.

🚨 Cardiff City are seeking £80m compensation from FC Nantes for the death of Emiliano Sala.

The club believes that Nantes has a share of responsibility for the plane crash, and that his death influenced the relegation of the club.

(Source: Sun Sport) pic.twitter.com/XUQfuSpcKH

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2022