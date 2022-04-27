كارديف سيتي والطلب الغريب مقابل لاعب توفيّ قبل التوقيع معه!

وطن – ذكرت صحيفة إنجليزية بأن نادي كارديف سيتي الويلزي، يعتزم على رفع دعوى ضد نادي نانت الفرنسي، كتعويض مقابل اللاعب الأرجنتيني الراحل “إيميليانو سالا”، الذي توفيّ قبل التوقيع معه، ليتسبب بعدها في هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نانت وطلب كارديف سيتي

وأفادت صحيفة “The Sun” البريطانية، أن نادي كارديف سيتي يطالب من نظيره نانت الفرنسي بدفع 80 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 100 مليون دولار أو أكثر بقليل، كتعويض نتيجة تسببه في هبوط الفريق من دوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع نهاية موسم عام 2018-2019.

🚨 Cardiff City are seeking £80m compensation from FC Nantes for the death of Emiliano Sala. The club believes that Nantes has a share of responsibility for the plane crash, and that his death influenced the relegation of the club. (Source: Sun Sport) pic.twitter.com/XUQfuSpcKH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 26, 2022

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وبينت الصحيفة، أن فريق كارديف سيتي قد هبط إلى دور الدرجة الأولى ” التشامبيون شيب” في موسم 2018 -2019، بعد تواجده في المركز الثامن عشر من جدول الترتيب بفارق نقطتين فقط عن فريق برايتون الذي نجح في البقاء في دوري الدرجة الممتازة .

مصرع سالا قبل التوقيع مع كارديف سيتي

وكان النجم الأرجنتيني الراحل “”إيميليانو سالا”، قد لقيّ حتفه في نهاية شهر يناير عام 2019، بعد سقوط طائرة صغيرة كان يستقلها فوق بحر المانش في طريقه من أجل التوقيع مع نادي كارديف، حيث تم انتشال جثته في فبراير في العام ذاته

كما وأضافت، ” النادي الويلزي كارديف قد خسر أرباحه من عوائد البث التلفزيوني. والإعلانات والرعاه له، والمقدر قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني، كما وجاء ذلك في كتاب صدر مؤخراً بعنوان:(الحقيقة .. مقتل إيمليانو سالا)”.

كارديف سيتي يطالب نادي نانت الفرنسي بـ80€ م كتعويض لانهم يعتقدون ان وفاة اللاعب ايمليانو سالا عندما كان في طريقه للتوقيع مع النادي الويلزي تسبب في هبوطهم pic.twitter.com/JK4Bqi5IGL — E P L W O R L D (@EPLworld) April 26, 2022

وأوضحت الصحيفة، بأن مدرب نادي كارديف سيتي في حينها. نيل وارنوك، قد أكد بأن التوقيع مع اللاعب الراحل سالا. كان سينقذ الفريق من الهبوط بفضل مهاراته وإمكانياته، إلى جانب قدرته على إحراز الأهداف.

لكن الأرجنتيني سالا توفي قبل يومين فقط على إغلاق موسم الانتقالات الشتوية عام 2019، وهو ما لم يتمكن النادي الويلزي من إبرام صفقة هجومية أخرى نظراً لضيف الوقت المسوح به.

التحكيم الرياضي

وجاءت رفع دعوى نادي كارديف، مع عقد محكمة التحيكم الرياضي (كاس)، بشأن إلزام نادي نانت الفرنسي دفع مبلغ 15 مليون جنيه إسترليني، كرسوم صفقة الانتقال المتفق عليها مع الأخير قبل وفاة اللاعب.

وحمل النادي الويلزي كارديف الذي يلعب في الدوري الإنجليزي، نظيره نانت مسؤولية وفاة اللاعب سالا، نظراً لأن الرحلة قام بترتيبها وكيل أعماله ويلي مكاي نيابة عن النادي الفرنسي.

ويشار إلى أن فريق كارديف سيتي يحتل المركز ال19 من ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية. برصيد 49 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على الصدارة فولهام برصيد 87 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + The Sun)

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