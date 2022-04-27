سجال حاد بين مواطن كويتي والسفير الفلسطيني في الكويت: أنت وأمثالك ناس بايعة (شاهد)

وطن – تداول ناشطون كويتيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسجال حاد بين مواطن كويتي والسفير الفلسطيني في الكويت، رامي طهبوب، أمام مبنى السفارة الفلسطينية.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد اتهم المواطن الكويتي السلطة الفلسطينية ببيع القضية الفلسطينية، معربا عن إشادته بمواقف حركة حماس.

وقال موجها حديثه للسفير الفلسطيني، أنه يحيي حركة حماس التي وقفت في وجه العالم كله ووقفت “كالجبل”، مؤكدا بأنه ليس إخوانيا ولكن يحيي صمودهم.

كما دعا المواطن الكويتي السفير الفلسطيني بأن يقتبسوا صمودهم “كدبلوماسيين”. مؤكدا على ضرورة أن يكون لهم موقفا، متهما إياهم باتباع المعسكر الغربي وبيع القضية وفلسطين.

وفي رده على السفير الذي سأله عن من هم الذين باعوا، رد بالقول: “إفرازاتكم هذه إفرازات ناس بايعة”.

وسخر المواطن الفلسطيني من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي لا زال يصر على المفاوضات في ظهر نهب الأراضي وقتل الشباب وتشريد الناس من بيوتها وأراضيها.

اجتياح مخيم جنين

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدا مستمرا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها صباح الأربعاء، خلال اجتياحها لمخيم جنين، ما أدى لاستشهاد الشاب أحمد محمد لطفي مساد “21 عاما” من بلدة برقين. فيما أصيب ثلاثة آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.

واندلعت اشتباكات ومواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال، التي أطلقت الأعيرة النارية، ما أدى لاستشهاد الشاب مساد.

وانتشرت قناصة الاحتلال قرب مسرح الحرية في مخيم جنين، واقتحمت قوة خاصة عمارة سكنية في الحي الشرقي من جنين، بحثا عن شقة للشهيد رعد حازم.

إخطار بهدم منزل الشهيد رعد حازم

وسلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم شقة في عمارة سكنية بمخيم جنين، تعود ملكيتها للشهيد رعد حازم، منفذ عملية إطلاق نار في تل أبيب.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام كلا من عاصم جمال أبو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم.

واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة قباطية جنوب جنين، ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة وعلي أبو الرب.

تغطية صحفية :" اندلاع اشتباكات بين مقاومين وجنود الاحتلال داخل مخيم جنين" pic.twitter.com/PV48BIznoF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 27, 2022

(المصدر: تويتر – رصد ومتابعة وطن)

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