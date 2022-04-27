الأربعاء, أبريل 27, 2022
الرئيسيةتقاريرخبير في الصراع لـِ"وطن": المقاومة ستطلق مئات الصواريخ في بداية أي عدوان...
تقارير

خبير في الصراع لـِ”وطن”: المقاومة ستطلق مئات الصواريخ في بداية أي عدوان قادم

وستحاول زيادة من غلتها من الجنود الإسرائيليين الأسرى لإتمام صفقة تبادل

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
المقاومة ستطلق مئات الصواريخ في بداية أي عدوان على غزة watanserb.com
إطلاق صواريخ من غزة - أرشيف

خاص وطن – توقع الخبير المختص بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي د.هاني العقاد، أن تحاول المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة أن تزيد من غلتها من الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها، وهو هدف استراتيجي لها في أي مواجهة عسكرية مقبلة.

وكانت وسائل إعلام عبرية كشفت الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أحبط محاولة خطف جنود في المواجهة العسكرية التي حدثت بينه وبين المقاومة في غزة في شهر أيار/ماير 2021. وأنه اكتشف نفقا كانت معدا لهذا الهدف.

صفقة تبادل

ولم يستبعد العقاد في حديثه لـ”وطن” قيام المقاومة الفلسطينية بهذه المحاولات. بالرغم من أن أياً من الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة أعلنت عن ذلك.

اقرأ أيضاً: 

ويرى العقاد أن هدف زيادة أعداد الجنود الإسرائيليين، يعني تحريرا لمزيد من الأسرى الفلسطينيين من داخل المعتقلات. ويعني الوصول لصفقة تبادل قد تتوج بإطلاق سراح قرابة 5500 اسير فلسطيني، منهم المرضى والنساء والأطفال والمؤبدات.

ويعتقد العقاد أن تعنت الاحتلال الإسرائيلي وعدم استجابته لأطراف الوساطة المصرية أو الالمانية أو الأطراف الأخرى بشأن صفقة تبادل أسرى، يدفع المقاومة بكل تأكيد لزيادة الجنود الأسرى لديها لتفرض شروطها على المحتل. لأنه لم يقبل حتى إطلاق سراح أسرى كبادرة حسن نية ليعرف معلومات عن جنوده.

تلميع لصورته المهزومة

ويرى العقاد في حديثه لـ”وطن” أن تسريب الاحتلال لمعلومة محاولة خطف الجنود العام الماضي، هي بهدف تلميع صورته أمام جنوده المتواجدين على تخوم غزة، أو المستوطنين هناك أيضا. والهدف اقناعهم أن جيشهم يستطيع لديه معلومات استخبارية ويستطيع حمايتهم من المقاومة الفلسطينية، ويلمع صورته المهزومة.

واعتبر هذه الصورة التي أراها جيش الاحتلال بأنها وهم؛ لأن المقاومة الفلسطينية لديها أدواتها التي لم يتوقعها الاحتلال. وهو لا يعرف حقيقة انفاق المقاومة وهي ليست تحتالرقابة الإسرائيلية كما يظهر ذلك جيش الاحتلال.

لغة القوة

وتوقع العقاد أن تكون هناك العديد من العمليات الموجعة لجيش الاحتلال والمقاومة لن تتدخر جهدا في أسر الجنود وحتى تنفيذ عمليات إطلاق صواريخ لن تقتصر على رقم 1111 في الرشقة الأولى، بل إنها قد تصبح 2222، أي أن الرشقة الأولى في أي معركة مقبلة تكون ضعف الرقم المعلن.

وقال العقاد إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة. ولا يفهم إلا لغة الارباك بحجم القوة التي ستشن على المدن والمناطق المحتلة التي توجعه ليرتدع عن مخططاته.

ويرى العقاد أنه ما دام الاحتلال موجودا إذا، لا بد من مقاومة، ولا بد من تطوير لها، ولا بد من حشد المقدرات المعنوية والوطنية والمادية للمعركة الكبيرة، الآتية لامحالة، وعاجلا أم آجلا؛ لأن المقاومة لن تتوقف إلا بانتهاء الاحتلال، الذي لا يمكن أن يستمر، وهذا ما يخبرنا به التاريخ، أنه لا يوجد احتلال دائم.

شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
تقارير

قيادي في “حماس” يكشف سر الرقم “1111” الذي أعلنه “السنوار” قبل أكثر من عام (شاهد)

تقارير

في رمضان .. عندما أسرت المقاومة الفلسطينية جنود إسرائيل وأخفتهم 8 سنوات

تقارير

“القسام” تتصدى لمقاتلة إسرائيلية بصاروخ “ستريلا” الروسي لأول مرة.. هذه مزاياه! (فيديو)

تقارير

أسوشييتد برس تروي قصة الطفلة “فاطمة” من غزة.. انتظر أبواها 8 أعوام لإنجابها وتوفيت بسبب تعسف الاحتلال (شاهد)

تقارير

“إسرائيل تهدد غزة والمقاومة: سنرد بشدّة” .. هل تشتعل جبهة القطاع في رمضان!؟

الهدهد

صُدفة .. اكتشاف مقبرة أثرية في غزة يعود تاريخها إلى أواخر العصر الروماني (صور)

الهدهد

أخفوه 8 أشهر ثمّ أطلقوه لتنفيذ تعليماتهم .. وسيم يوسف يشنّ هجوماً على حماس بأوامر أمن الإمارات

الهدهد

“لو كلّ العرب زي دبي معهم ملايين ونسيوا أنه غزة حاصرنا” .. أغنية يهودية تمجّد التطبيع!

الهدهد

لماذا لم تعلق “إسرائيل” على انكشاف أحد عملاء الموساد في غزة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC