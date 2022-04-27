الأربعاء, أبريل 27, 2022
الرئيسيةحياتناخبير التجميل اللبناني سامر خزامي عارياً تماماً على البحر وهكذا عاقبه المتابعون!(شاهد)
حياتنا

خبير التجميل اللبناني سامر خزامي عارياً تماماً على البحر وهكذا عاقبه المتابعون!(شاهد)

ليست أول مرة يثير بها سامر الجدل

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
خبير التجميل اللبناني سامر خزامي عارياً تماماً على البحر وهكذا عاقبه المتابعون!(شاهد) watanserb.com
سامر خزامي

وطن– لم يعد خبير التجميل اللبناني سامر خزامي، يكتفي بإثارة الجدل بملابسه النسائية فقط. بل تجاوز الخطوط الحمراء وظهر عارياً تماماً.

الحياة شاطئ

حيث قام سامر خزامي بمشاركة متابعيه الذين يتجاوز عددهم الـ2 مليون متابع، عبر “انستجرام”، صوراً من رحلته على شاطئ ميامي بفلوريدا.

وظهر خزامي ببعض اللقطات وهو يرتدي الشورت فقط، ثم نشر صورة لمؤخرته عارية تماماً وسط البحر.

وعقب خزامي على الصور قائلاً: ” الحياة شاطئ ، فقط ابحث عن موجتك”.

الجمهور يلغي المتابعة

وعبر الجمهور عن صدمتهم من تصرف خزامي، فجاء في التعليقات: ” ونحنا شو خصنا نشوف قفاك؟؟”.

وكتب آخر: ” باختصار رح أوقف المتابعة فورا”.

وتساءلت متابعة: ” ما بعرف لوين بدك توصل”.

قد يهمك أيضاً:

وأعلنت متابعة أنها ستقاطع منتجاته التجميلية، وكتبت: ” انا اغلب منتجاتي مكياجك بس من اليوم وطالع ماراح اشتري ولا شي منك “.

وأكد آخر أنه سيلغي المتابعة قائلا: ” مافي اي احترام للمشاهد ” .unfollow

حذاء وملابس نسائية ومكياج

وسبق أن أثار خزامي حالة من الغضب حين ظهر في مقطع فيديو نشره مرتديًا حذاءً نسائياً بكعبٍ عالٍ باللون الأسود. ووضع قدمًا على قدم لتوصف جلسته بالأنثوية البحتة، بسبب الحذاء وطريقة الجلوس.

كما ظهر في إحدى المرات وهو يرتدي زي غريب عبارة عن فستان أسود اللون، وأعلاه ارتدي جاكيت بدلة أسود اللون.

ودائماً ما ينشر خزامي صوره بالمكياج، وكتب في تعليقه على أحدها: “أنا لا أتحدث عن نفسي بل عن أولئك الذين لا صوت لهم … أولئك الذين ناضلوا من أجل حقوقهم… حقهم في العيش بسلام، وحقهم في أن يعاملوا بكرامة، وحقهم في تكافؤ الفرص، وحقهم في أن يكونوا سعداء”.

وتابع: “بالنسبة لهم أقول: املأ حياتك بالعمل، لا تنتظر أن يحدث ذلك، افعل ذلك… اصنع مستقبلك الخاص واصنع أملك الخاص واصنع حبك الخاص ومهما كانت معتقداتك قدرّها، لا تنتظر وقوع النعمة من السماء بل قم بما تستطيع لحدوثها… بنفسك”.

من هو سامر خزامي؟

الجدير بالذكر أن خزامي، من أشهر خبراء التجميل في العالم العربي.

واشتهر خزامي بتطبيق المكياج على عدد من النجمات العربيات من أبرزهن اللبنانية نادين نجيم والسورية أصالة نصري.

اقرأ أيضاً:

المصدررصد وطن- انستجرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فيديو فاضح لمواطنة لبنانية .. والأمن يحذّر الفتيات من تصوير أنفسهنّ!

الهدهد

شاهد تفاصيل الاعتداء على وزير الطاقة اللبناني وليد فياض اثناء خروجه من مقهى!

حياتنا

لبنان.. مهرجان انتخاب عمر حرفوش ينتهي بكارثة ومواطنون:” أول سياسي يسرقه الشعب”

الهدهد

السعودية ومصر نموذجا.. إيكونوميست: دول عربية تمص دماء فقرائها لصالح الأثرياء

حياتنا

“جريمة البقاع” تهز لبنان ونانسي وإليسا أول المصدومين.. لحظة قتل سيدة لكلب بطريقة وحشية أمام أطفالها! (فيديو)

الهدهد

نائب رئيس الحكومة اللبنانية يعلن إفلاس لبنان والبنك المركزي

حياتنا

لقطات صادمة لما فعله شبان عشيرة لبنانية بالسوري الشريك بجريمة أنصار قبل تسليمه للجيش! (شاهد)

حياتنا

جريمة أنصار تهز لبنان .. جثث الأم وبناتها الـ3 في مغارة وهذه اعترافات المتهم عشيق إحداهنّ (صور)

حياتنا

لبنان: رجل يغتصب حبيبته بعدما اكتشفت حقيقة صادمة عنه ويدعو صديقه لمشاركته الجريمة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

“الغارديان” تنشر فيديو مرعب لجريمة حرب لم تكتشف من قبل في سوريا (شاهد)

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقناة الناقلة في الدوري الإنجليزي

سجال حاد بين مواطن كويتي والسفير الفلسطيني في الكويت: أنت وأمثالك ناس بايعة (شاهد)

رسائل نصية تكشف سر الخلاف بين إيلون ماسك والسعودية وكيف أغضب مالك “تسلا” ابن سلمان

الأكاديمي عبدالعزيز الزهراني يدخل في غيبوبة تامة بعد إصابته بالسرطان داخل معتقلات “ابن سلمان”

ابنة هيفاء وهبي تستفز متابعيها بإطلالة جريئة بينما ظهرت والدتها بالحجاب! (شاهد)

موقع بريطاني: “ابن سلمان” ديكتاتور شرير غير جدير بالثقة أخل باتفاقية الحماية مقابل الخنوع

نزار الفارس يفضح بسمة وهبة وفيفي عبده بمقطع يؤكد فبركة حلقتهما! (فيديو)

كاتب تركي يزعم: هذا ما سيشترطه “أردوغان” على “ابن سلمان” حين اللقاء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC