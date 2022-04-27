خبير التجميل اللبناني سامر خزامي عارياً تماماً على البحر وهكذا عاقبه المتابعون!(شاهد)

وطن– لم يعد خبير التجميل اللبناني سامر خزامي، يكتفي بإثارة الجدل بملابسه النسائية فقط. بل تجاوز الخطوط الحمراء وظهر عارياً تماماً.

الحياة شاطئ

حيث قام سامر خزامي بمشاركة متابعيه الذين يتجاوز عددهم الـ2 مليون متابع، عبر “انستجرام”، صوراً من رحلته على شاطئ ميامي بفلوريدا.

وظهر خزامي ببعض اللقطات وهو يرتدي الشورت فقط، ثم نشر صورة لمؤخرته عارية تماماً وسط البحر.

وعقب خزامي على الصور قائلاً: ” الحياة شاطئ ، فقط ابحث عن موجتك”.

الجمهور يلغي المتابعة

وعبر الجمهور عن صدمتهم من تصرف خزامي، فجاء في التعليقات: ” ونحنا شو خصنا نشوف قفاك؟؟”.

وكتب آخر: ” باختصار رح أوقف المتابعة فورا”.

وتساءلت متابعة: ” ما بعرف لوين بدك توصل”.

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وأعلنت متابعة أنها ستقاطع منتجاته التجميلية، وكتبت: ” انا اغلب منتجاتي مكياجك بس من اليوم وطالع ماراح اشتري ولا شي منك “.

وأكد آخر أنه سيلغي المتابعة قائلا: ” مافي اي احترام للمشاهد ” .unfollow

حذاء وملابس نسائية ومكياج

وسبق أن أثار خزامي حالة من الغضب حين ظهر في مقطع فيديو نشره مرتديًا حذاءً نسائياً بكعبٍ عالٍ باللون الأسود. ووضع قدمًا على قدم لتوصف جلسته بالأنثوية البحتة، بسبب الحذاء وطريقة الجلوس.

كما ظهر في إحدى المرات وهو يرتدي زي غريب عبارة عن فستان أسود اللون، وأعلاه ارتدي جاكيت بدلة أسود اللون.

ودائماً ما ينشر خزامي صوره بالمكياج، وكتب في تعليقه على أحدها: “أنا لا أتحدث عن نفسي بل عن أولئك الذين لا صوت لهم … أولئك الذين ناضلوا من أجل حقوقهم… حقهم في العيش بسلام، وحقهم في أن يعاملوا بكرامة، وحقهم في تكافؤ الفرص، وحقهم في أن يكونوا سعداء”.

وتابع: “بالنسبة لهم أقول: املأ حياتك بالعمل، لا تنتظر أن يحدث ذلك، افعل ذلك… اصنع مستقبلك الخاص واصنع أملك الخاص واصنع حبك الخاص ومهما كانت معتقداتك قدرّها، لا تنتظر وقوع النعمة من السماء بل قم بما تستطيع لحدوثها… بنفسك”.

من هو سامر خزامي؟

الجدير بالذكر أن خزامي، من أشهر خبراء التجميل في العالم العربي.

واشتهر خزامي بتطبيق المكياج على عدد من النجمات العربيات من أبرزهن اللبنانية نادين نجيم والسورية أصالة نصري.

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