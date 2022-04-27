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رياضة

تعرف على موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز watanserb.com
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز

وطن – ينتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المثيرة والقوية، الخميس، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز على ملعب “استاد برج العرب”.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وستقام المواجهة بين كلا الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” فستكون في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي كالعادة، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، الرياضية المصرية الناقلة لكافة منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 10853، كما وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، محمود علاء الدين، كما وفي خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

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وسيتعمد المدرب في تشكيلة خط الهجوم على الثنائي، عمر السعيد،سيف الدين الجزيري. وسيغيب عن المواجهة النجم المغربي أشرف بن شرقي بسبب عقوبة الإيقاف.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك المصري صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، كما وجاء منافسه المصري البورسعيدي في المركز التاسع برصيد 19 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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