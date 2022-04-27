تعرف على موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري المصري

وطن – ينتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي المثيرة والقوية، الخميس، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز على ملعب “استاد برج العرب”.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وستقام المواجهة بين كلا الفريقين في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، كما وبتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” فستكون في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس.

القناة الناقلة للمباراة

وستنقل مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي كالعادة، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، الرياضية المصرية الناقلة لكافة منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

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وستبث المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 10853، كما وبمعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق الرياضي بلال علام.

تشكيلة فريق الزمالك

وسيدخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا في تشكيلة أساسية متوقعة أمام المصري، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي دفاع الفريق سيأتي كلاً من: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، أحمد فتوح، محمود علاء الدين، كما وفي خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما.

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وسيتعمد المدرب في تشكيلة خط الهجوم على الثنائي، عمر السعيد،سيف الدين الجزيري. وسيغيب عن المواجهة النجم المغربي أشرف بن شرقي بسبب عقوبة الإيقاف.

المران الأساسي للفريق الأول للكرة بالنادي #المصري، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته أمام الزمالك بالجولة السادسة عشر من الدوري والمقرر اقامتها على ستاد برج العرب في التاسعة والنصف مساء بعد غدٍ الخميس.#AlMasrySC pic.twitter.com/6qR4PYqnbi — Al-Masry SC (@AlMasrySC) April 26, 2022

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويعتلي فريق الزمالك المصري صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة، كما وجاء منافسه المصري البورسعيدي في المركز التاسع برصيد 19 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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