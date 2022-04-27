الأربعاء, أبريل 27, 2022
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حياتنا

ابنة هيفاء وهبي تستفز متابعيها بإطلالة جريئة بينما ظهرت والدتها بالحجاب! (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
ابنة هيفاء وهبي تستفز متابعيها بإطلالة جريئة بينما ظهرت والدتها بالحجاب! (شاهد) watanserb.com
هيفاء وهبي وابنتها زينب فياض

وطن– لفتت الفاشينستا اللبنانية زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، الأنظار إليها بفستان جريء على غير العادة.

فستان زينب فياض

وظهرت زينب فياض بالصور التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام”، وهي ترتدي فستاناً باللون الفوشي، أوف شولدر من ناحية واحدة، ومكشوفاً لدى منطقة البطن.

كما تميز الفستان بفتحة جانبية كبيرة تكشف جزءاً من ساق زينب بوضوح.

وعقبت ابنة هيفاء وهبي على الصور بإشارة إلى العلامة التجارية التي ابتاعت الفستان منها، وأردفت: “الفستان أخد قلبي”.

متابعون يهاجمون ابنة هيفاء وهبي

لكن الفستان لم يأخذ قلب متابعي زينب الذين انتقدوها، ونصحوها بألا تتبع طريق والدتها في الجرأة.

وجاء في التعليقات: ” زينب حبيبتي راجعي نفسك. احنا عشان بنحبك بننصحك الحياة قصيرة وماتستاهل نخسر رضا ربنا عالفاضي. احنا برمضان والعشر الاواخر يعني حاولي تتجنبي اللبس دا ربنا يراضيكي ويرضي عنك”.

وكتبت أخرى: ” الفستان حلو جدا بس مش مناسب تعملي هذا الصورة في رمضان”.

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ووافقتها الرأي متابعة عقبت بالقول: ” الشهره تعمي وتغير الشخص يواش يواش. تتعرى مثل امها عينن اشكد هيفا كلبها حنين وطيبه بس ماتعرف حياتها شنو غير تلبس تتعرى. وبس هي هم ع خطى امها جنت .اعتقد هي عقلها انضج من أنه تنغر بالشهرة بس يوم عن يوم محتواها يصير عينن امها تعري وفساتين وصور وبس”.

وكتب آخر: ” نحن في شهر رمضان والعشر الاواخر العتق من النار والدعاء مستجاب نحن. انتي مسلمة والأكثر بيتابعك مسلمين بتمني احترام شهر رمضان خوف من الله وليس العبد. والعمر بيد الله بتمني لك كل الخير وربنا ينور طريقك ويسعدك”.

وعقبت متابعة أيضاً: ” ليه بدأتي تلبسي عريان انتي مكنتيش كدا. كنتي محتشمه في لبسك وبنحبك كدا خليكي زي ما شوفناكي وحبيناكي”.

هيفاء وهبي بالحجاب

المفارقة أن زينب بدأت بالاتجاه إلى الجرأة في ملابسها، في الوقت الذي احتشمت فيه والدتها.

ومؤخراً ظهرت هيفاء وهبي بعباءة باللون البيج مطرزة بالذهبي.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام” وهي تغطي جزءاً من شعرها .

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المصدررصد وطن- انستجرام
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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