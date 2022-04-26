هيفاء وهبي تخطف الأنظار بعباءاتها الرمضانية المختلفة والمحتمشة (شاهد)

وطن– خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار بإطلالاتها الرمضانية المختلفة.

عباءة سوداء وذهبي

وبدأت هيفاء إطلالاتها المحتشمة بعباءة طويلة ومفتوحة من الأمام باللونين الأسود والذهبي.

وتميزت العباءة بأكمام متوسطة الطول، وألوان مخططة باللونين الذهبي والأبيض.

أما من الخلف فتزينت عباءة هيفاء بكلمات بالخط العربي من اللون الذهبي على خلفية سوداء.

واستكملت الفنانة إطلالتها بتوب وسروال أسود وحذاء بكعب عال وحقيبة من نفس اللون، مع مجوهرات أنيقة.

وعقبت هيفاء على الصور: “ليالي رمضان”.

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كاب كحلي

وفي إطلالة أخرى أقل احتشاماً، ارتدت هيفاء كاب باللون الكحلي، مزركش برسومات زيتي وأزرق.

ونسقت هيفاء أسفل الكاب قميص أبيض مع بوت طويل بكعب عال من اللون الأسود، مع مجوهرات فخمة وأنيقة.

قفطان زهري

أما أكثر إطلالات هيفاء أناقة، كان قفطاناً مغربياً باللون الوردي البارد.

واختارت هيفاء القفطان من تصميم اللبنانية أورور عز الدين، وتميز بنعومته ورقته وتطريزاته الذهبية اللامعة من الأمام حتى الأكمام.

ويزين منطقة الوسط حزام عريض باللون الذهبي أيضًا، بينما كانت تنورته انسيابية بدون تطريز أو نقش.

واستكملت هيفاء إطلالتها بصندل شفاف لامع مزين بفصوص كريستالية واكسسوارات مميزة.

واختارت الفنانة اللبنانية تسريحة الشعر المربوط للخلف، مع اكسسوار شعر ناعم باللون الوردي نفس لون القفطان.

وعلقت هيفاء على الصور بالقول: “كل شيء ممكن مع أشعة الشمس وقليل من اللون الوردي”.

عباءة بنفسجي وأصفر

واختتمت هيفاء مجموعة إطلالاتها بعباءة طويلة باللونين البنفسجي والأصفر.

ونسقت معها حذاءاً باللون الأصفر، تميز بأنه ذو كعب عالي جداً، مما لفت أنظار الجمهور الذين تساءلوا كيف استطاعت ارتداءه.

وعلى غير العادة، اعتمدت هيفاء تسريحة شعر الشينيون.

وعقبت هيفاء على الصورة بالقول: “الإفطار هي أسعد ساعة في اليوم”.

وائل جسار يتحدث عن هيفاء

وفي سياق آخر، كان الفنان اللبناني وائل جسار، قد تحدث عن هيفاء في أحدث لقاء له، قائلاً إنها ومايا دياب ليستا مطربتان، ولكنهما مغنيتان استعراضيتان فقط، وهما تعرفان ذلك جيدا.

وأردف: “هما بيعملوا استعراض واغاني بسيطة علي قد صوتهم يعني .. وعارفين حدودهم فين وبيشتغلوا علي الموضوع دا”.

وأكد جسار أنه يحب الفنانة هيفاء كثيرا وكذلك يحب الفنانة مايا، وهما تعلمان ذلك.

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