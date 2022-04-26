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رياضة

موعد مباراة ليفربول وفياريال والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا

وطن – يستضيف ملعب الآنفيلد مباراة القمة المرتقبة بين ليفربول وفياريال، الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

موعد مباراة ليفربول وفياريال

وستقام المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين في منافسات دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

وبتوقيت دولة مصر “القاهرة” في تمام الساعة التاسعة مساءً، كما وستكون بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس فستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة ليفربول وفياريال، عبر شبكة قنوات “”beIN Sports، الرياضية القطرية الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD1″، عبر القمر الصناعي النايل سات بتردد 11013، وبمعدل ترميز 27500. كما وباستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على وقائع أحداث المباراة بين ليفربول المستضيف ومنافسه فياريال، عبر شبكة قنوات “”beIN Sports، المعلق التونسي عصام الشوالي.

تاريخ مواجهات ليفربول وفياريال في دوري أبطال أوروبا

وتقابل ليفربول ” الريدز” أمام منافسه الضيف فياريال ” الغواصات الصفراء” مرتين فقط، في كافة المسابقات الأوروبية، حيث فاز كلا الفريقين على أرضهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي 2015-2016.

كما وواجه مدرب فريق فياريال الإسباني أوناي إيمري فريق ليفربول في خمس مرات سابقة، مرة مع إشبيلية و4 مع فريق أرسنال الإنجليزي.

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وكان اللقاء الوحيد بين إيمري وكلوب في نهائي الدوري الأوروبي، حيث فاز فريق إشبيلية على الريدز بقيادة يورغن كلوب بنتيجة 3-1 في عام 2016.

وتعد المرة ال12 الذي يصل فيها فريق ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا. في تاريخ مسيرته، متساوياً بذلك مع مانشستر يونايتد. بينما تعد المرة السادسة لفريق فياريال في كافة المسابقات الأوروبية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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