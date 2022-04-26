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رياضة

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في قمة الدوري المصري

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة الأهلي طلائع الجيش في الدوري المصري watanserb.com
مباراة الأهلي طلائع الجيش في الدوري المصري

وطن- يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وستنطلق الأمسية الكروية في منافسات الدوري المصري بين فريق الأهلي الوصيف ونظيره طلائع الجيش، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

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القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالعادة، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، الرياضية المصرية الناقل الحصري لكافة منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 10853، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق المصري أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المصري  

وسيلعب فريق الأهلي المباراة تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة أساسية متوقعة أمام طلائع الجيش، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

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وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: محمد عبد المنعم، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أما في خط الوسط فسيكون كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، حمدي فتحي، لويس ميكويسوني، حسين الشحات.

كما وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، محمد شريف، وبيرسي تاو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري المصري. برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط مع غريمه المتصدر الزمالك، كما وجاء منافسه طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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