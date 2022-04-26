موعد مباراة الأهلي القادمة أمام طلائع الجيش في قمة الدوري المصري

وطن- يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، الأربعاء، في افتتاح منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز على ملعب ” الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

وستنطلق الأمسية الكروية في منافسات الدوري المصري بين فريق الأهلي الوصيف ونظيره طلائع الجيش، عند الساعة التاسعة والنصف بتوقيت دولة مصر “القاهرة”.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً. ولكن بتوقيت الإمارات وعمان فستكون عند الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

اقرأ أيضاً:

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالعادة، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، الرياضية المصرية الناقل الحصري لكافة منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، على القمر الصناعي النايل سات بتردد 10853، كما وبمعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الأهلي وطلائع الجيش، عبر شبكة قنوات ” ON Time Sport”، المعلق المصري أيمن الكاشف.

تشكيلة الأهلي المصري

وسيلعب فريق الأهلي المباراة تحت قيادة المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني بتشكيلة أساسية متوقعة أمام طلائع الجيش، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

فريقنا يستأنف تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادا للمواجهات المقبلة 🦅⏳✌️#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/m1j59s8tSY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 25, 2022

اقرأ أيضاً:

وفي دفاع التشكيلة سيكون كلاً من: محمد عبد المنعم، علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد هاني، أما في خط الوسط فسيكون كلاً من اللاعبين، عمرو السولية، حمدي فتحي، لويس ميكويسوني، حسين الشحات.

أحمد عبد القادر يغيب عن مران الأهلي مساء اليوم بسبب كدمة في الكتف وتأكيد غيابه عن لقاء طلائع الجيش بالدوري المصري 🚨 pic.twitter.com/nV5hScIBDq — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) April 25, 2022

كما وسيعتمد المدرب في خط الهجوم على الثنائي، محمد شريف، وبيرسي تاو.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب الدوري المصري. برصيد 31 نقطة، بفارق 4 نقاط مع غريمه المتصدر الزمالك، كما وجاء منافسه طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 18 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

قد يهمك أيضاً: