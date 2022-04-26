محكمة بريطانية تصدم قطر في نزاعها القضائي الشائك مع “إيرباص”

وطن – رفض قاض بريطاني، الثلاثاء، دعوى قدمتها الخطوط الجوية القطرية لإعادة عقد طائرات ألغته شركة “إيرباص” الأوروبية في أحدث تطور لخلاف دراماتيكي يدور في المحاكم البريطانية.

الخطوط الجوية القطرية وإيرباص

ودخلت الشركتان في نزاع على السلامة منذ شهور على الطائرة الأوروبية “A350” للمسافات الطويلة.

واتسع نطاق الخلاف غير المسبوق في يناير عندما ألغت “إيرباص” صفقة منفصلة لـ 50 طائرة أصغر من طراز A321neos تقول قطر إنها بحاجة إليها لفتح طرق جديدة.

ورفض القاضي إدعاء قطر بأنها لا تستطيع إيجاد بدائل. على سبيل المثال عن طريق تأجير طائرات أو نشر طائرات “737 ماكس” التي طلبتها مؤقتًا من شركة بوينج (BA.N).

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ويعني القرار أن أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم لها الحرية في تسويق طائرة “A321neos”، المطلوبة لشركات طيران أخرى، أو إزالتها من الخطط الصناعية لتخفيف ازدحام المصانع. بينما يركز الجانبان على نزاعهما المركزي حول سلامة A350.

وأوقفت قطر أكثر من 20 طائرة من طراز “A350” بعد أن كشف تآكل الطلاء عليها، عن أضرار أو فجوات في طبقة فرعية معدنية مصممة لامتصاص البرق، الذي يضرب الطائرات في المتوسط ​​مرة واحدة في السنة.

وتقول شركة الطيران الخليجية إن هذا يثير تساؤلات حول سلامة الطائرات المتضررة. وترفض استلام المزيد من الشحنات في انتظار التحقيق. بينما تسعى للحصول على تعويض بمليار دولار.

من جانبها ردت شركة “إيرباص” التي تعترف بمشاكل الجودة لكنها تصر على أن الطائرات آمنة، على قرار قطر بوقف تسليم طائرات A350 بسحب طلبية A321neo.

وقالت الشركة: “يسر شركة إيرباص أن هذه القضية باتت وراءها الآن. وأنه يمكننا الآن التركيز على الموضوع الرئيسي المتمثل في تحريف الخطوط الجوية القطرية لسلامة وصلاحية طائرة A350 للطيران”.حسب قولها

هذا ولم يكن لدى قطر أي تعليق فوري.

المشكلة أثرت على شركات طيران أخرى

وكشف تحقيق أجرته “رويترز” في نوفمبر، أن المشكلة أثرت على شركات طيران أخرى. على الرغم من عدم خروج أي طائرات من الخدمة باستثناء قطر بسبب الإصلاحات السطحية.

وفازت شركة إيرباص بتأييد قضيتها المتمثلة في أن العقدين مرتبطان بفقرة “تجاوز التقصير” تسمح لها بسحب القابس في إحدى الصفقات عندما ترفض شركة طيران احترام الأخرى.

ويشعر بعض المديرين التنفيذيين بشركات الطيران بالقلق من أن هذا قد يمثل سابقة تسمح للخلافات بالارتداد من عقد إلى آخر. مما يشدد قبضة عملاقة الطائرات إيرباص وبوينج.

لقد اخترقت معركة المحكمة السرية التي أحاطت بأكثر من عقد من المفاوضات بشأن الطائرات وأزالت الغطاء عن أساليب التخطيط الخاضعة لحراسة مشددة داخل صناعة الطائرات العالمية.

وتقول مصادر صناعية متعددة إنه ليس من مصلحة أي من الجانبين إطلاق تجربة شاملة. مما ينتج عنه سيل من الإفصاحات الإضافية واختبار العلاقات بين فرنسا، الدولة الرئيسية في مقر شركة إيرباص، ومنتج الطاقة الرئيسي قطر. في وقت تسعى فيه أوروبا بشكل عاجل إلى الحصول على إمدادات غاز جديدة.

بينما ترى بعض المصادر بصيصًا عن تسوية نهائية، أمضى الجانبان جزءًا من جلسة الاستماع، الثلاثاء، لمناقشة الخدمات اللوجستية لمحاكمة ستعقد في أقرب وقت ممكن في أوائل عام 2023 ، مصحوبة بمطالب بحث عن وثائق داخلية.

وتمثل جلسات الاستماع المليئة بالمحامين في النزاع خروجًا عن اعتماد الصناعة المعتاد على التحكيم المغلق. حيث تتكشف إحدى علاقاتها المحورية في المحكمة العليا في لندن.

وأمرت شركة الطيران بدفع معظم تكاليف إيرباص في الجزء A321neo من القضية.

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