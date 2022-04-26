في قمة الريمونتادا .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد على أرضه (شاهد)

وطن – حقق فريق مانشستر سيتي الفوز المثير على منافسه ريال مدريد، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في قمة ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “الاتحاد”.

أهداف مانشستر سيتي وريال مدريد

وافتتح صاحب الأرض مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية على بداية اللقاء، عن طريق النجم البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين برأسية رائعة، بعد عرضية جميلة من الجزائري رياض محرز.

دي بروين يستغل تمريرة الجزائري رياض محرز ويضع مانشستر سيتي في المقدمة بضربة رأس جميلة ⚽️👏#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/SuWZDnOeLG — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

وسجل البرازيلي غابرييل خيسويس الهدف الثاني لصالح السيتي في الدقيقة ال11، كما وأدرك المنقذ دائماً النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال33 سددها ببراعة على يسار شباك مرمى الحارس إيدرسون.

البرازيلي جيسوس يضيف الهدف الثاني لصالح مانشستر سيتي مستفيداً من غياب التغطية الدفاعية.#دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/RxYDDkLH84 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

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وعاد فريق مانشستر سيتي مع مجريات الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة ال53. عن طريق فيل فودين، ليعود فريق الريال ويحرز الهدف الثاني له عن طريق البرازيلي فينيسويس جونيور في الدقيقة ال55.

كما وتصدر الفرنسي بنزيما قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الوصيف برصيد 13 هدفاً.

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تفوق السيتي على الريال

وعزز فريق السيتي التقدم في النتيجة بهدف رابع مباغت. من توقيع البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة ال74، كما وسجل بنزيما الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

البرتغالي برناردو سيلفا يباغت ريال مدريد بتسديدة رائعة 😮 مانشستر سيتي 4⃣ – 2⃣ ريال مدريد #دوري_أبطال_أوروبا #ريال_مدريد_مانشستر_سيتي pic.twitter.com/xsNTEWc0oM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 26, 2022

وشهدت المباراة تفوق السيتي على ريال مدريد على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث حصل عدد التسديدات إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 40%.

دوري ابطال اوروبا| ريال مدريد 3 & 4 مانشستر سيتي ، هدف كريم بنزيما 🔥. pic.twitter.com/kGivdsSo4O — أيــمـن 🇸🇦 . (@ivrux9) April 26, 2022

وسيتلقى فريق ريال مدريد “الملكي” أمام مانشستر سيتي “السماوي” في مباراة إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في الرابع من شهر مايو/ أيار المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

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