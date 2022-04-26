الثلاثاء, أبريل 26, 2022
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رياضة

في قمة الريمونتادا .. مانشستر سيتي يهزم ريال مدريد على أرضه (شاهد)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مانشستر سيتي والفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مانشستر سيتي والفوز على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – حقق فريق مانشستر سيتي الفوز المثير على منافسه ريال مدريد، برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف في قمة ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب “الاتحاد”.

أهداف مانشستر سيتي وريال مدريد

وافتتح صاحب الأرض مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة الثانية على بداية اللقاء، عن طريق النجم البلجيكي المخضرم كيفين دي بروين برأسية رائعة، بعد عرضية جميلة من الجزائري رياض محرز.

وسجل البرازيلي غابرييل خيسويس الهدف الثاني لصالح السيتي في الدقيقة ال11، كما وأدرك المنقذ دائماً النجم الفرنسي كريم بنزيما هدف تقليص الفارق في الدقيقة ال33 سددها ببراعة على يسار شباك مرمى الحارس إيدرسون.

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وعاد فريق مانشستر سيتي مع مجريات الشوط الثاني، ليسجل الهدف الثالث في المباراة بالدقيقة ال53. عن طريق فيل فودين، ليعود فريق الريال ويحرز الهدف الثاني له عن طريق البرازيلي فينيسويس جونيور في الدقيقة ال55.

كما وتصدر الفرنسي بنزيما قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا 2021-2022 برصيد 14 هدفاً، بفارق هدف وحيد عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم فريق بايرن ميونخ الوصيف برصيد 13 هدفاً.

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تفوق السيتي على الريال

وعزز فريق السيتي التقدم في النتيجة بهدف رابع مباغت. من توقيع البرتغالي برناردو سيلفا في الدقيقة ال74، كما وسجل بنزيما الهدف الثالث للفريق الملكي في الدقيقة ال82 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق.

وشهدت المباراة تفوق السيتي على ريال مدريد على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث حصل عدد التسديدات إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 60%، على عكس الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 40%.

وسيتلقى فريق ريال مدريد “الملكي” أمام مانشستر سيتي “السماوي” في مباراة إياب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، في الرابع من شهر مايو/ أيار المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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