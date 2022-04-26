طبيب يزف للعمانيين بشرى خروج “الطفلة العمانية آ” من المستشفى ويشكر السلطان “هيثم” لمساعيه في علاجها

وطن – زف الطبيب العماني والزميل في قسم جراحة القلب جامعة “السوربون باريس”، حمد الكلباني بشرى خروج “الطفلة العمانية آ “من المستشفى وذلك بعد ٣٨ يوم من عملية زراعة قلب ناجحة. مؤكدا انها بخير ومشددا على أن الفضل فيما وصلت له الطفلة يعود للسلطان هيثم بن طارق بعد الله.

أزف لكم بشرى خروج #الطفلة_العمانية_آ من المستشفى وهي بخير وعافية و الحمدالله وذلك بعد ٣٨ يوم من عملية زراعة قلب ناجحة ولله الحمد الفضل بعد الله يعود لمولانا #السلطان_هيثم_بن_طارق حفظه الله نسئل الله تعالى أن يكلئها بعنايته لحين عودتها لارض الوطن بصحة وعافية إن شاء الله يتبع👇🏻 pic.twitter.com/BPWof10ZZT — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) April 25, 2022

وأضاف “الكلباني” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان لمولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله على كريم فضله وعظيم إنسانيته والشكر موصول لسماحة المفتي الشيخ أحمد الخليلي ولمعالي وزير الصحة الموقر على مساعيهما الإنسانية الكريمة لإنقاذ حياة هذه الطفلة”.

ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان لمولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله على كريم فضله وعظيم إنسانيته والشكر موصول لسماحة المفتي الشيخ أحمد الخليلي ولمعالي وزير الصحة الموقر على مساعيهما الإنسانية الكريمة لإنقاذ حياة هذه الطفلة فالمهمة لم تكن سهلة👇🏻 — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) April 25, 2022

وتابع قائلا: “قال لي البعض لا تتعب نفسك، فإنقاذ حياتها مهمة شبه مستحيله ليس فقط بسبب وضعها الصحي المتفاقم وانما لان معظم الدول الناجعه في زراعة القلب لا تقبل في قوائمها غير مواطنيها وبفضل الله لم نكتفي فقط بإدراجها وكأولوية،وانما استطعنا ايضا الحصول على استثناء لكل عماني قد يحتاج لزراعة قلب”.

قال لي البعض لا تتعب نفسك،فإنقاذ حياتها مهمة شبه مستحيله ليس فقط بسبب وضعها الصحي المتفاقم وانما لان معظم الدول الناجعه في زراعة القلب لا تقبل في قوائمها غير مواطنيها وبفضل الله لم نكتفي فقط بإدراجها وكأولوية،وانما استطعنا ايضا الحصول على استثناء لكل عماني قد يحتاج لزراعة قلب👇🏻 — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) April 25, 2022

وأكد “الكلباني” على أنه “وبذلك نكون قد وجدنا حل للتحدي الاساسي الأول في سبيل انقاذ حياة من يحتاج لزراعه قلب أو رئتين من العمانيين وهو الحصول على موافقه لإدراج المريض على قوائم الانتظار في دولة ناجعة في زراعة القلب والرئتين الى أن تتوفر هذه العمليات في عمان قريبًا إن شاء الله وذلك بفضل تبرعكم بالاعضاء”.

وبذلك نكون قد وجدنا حل للتحدي الاساسي الأول في سبيل انقاذ حياة من يحتاج لزراعه قلب أو رئتين من العمانيين وهو الحصول على موافقه لإدراج المريض على قوائم الانتظار في دولة ناجعة في زراعة القلب والرئتين الى أن تتوفر هذه العمليات في عمان قريبًا إن شاء الله وذلك بفضل تبرعكم بالاعضاء👇🏻 — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) April 25, 2022

وأوضح الطبيب العماني “الحقيقة أن الطفلة العمانية آ كان بالإمكان إنقاذ حياتها في عمان كل ما ينقصنا هو إقبال أفراد المجتمع على التبرع بعد الوفاة لإنقاذ كثير من المرضى العمانيين. أما الكفاءات الوطنية من زملائي في عمان فهي موجودة وقادرة ونفتخر بها كل ما نحتاجه هو تعاون وتكامل هذه الخبرات من اجل عمان”.

الحقيقة أن #الطفلة_العمانية_آ كان بالإمكان إنقاذ حياتها في عمان كل ما ينقصنا هو إقبال أفراد المجتمع على التبرع بعد الوفاة لإنقاذ كثير من المرضى العمانيين أما الكفاءات الوطنية من زملائي في عمان فهي موجودة وقادرة ونفتخر بها كل ما نحتاجه هو تعاون وتكامل هذه الخبرات من اجل عمان — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) April 25, 2022

وفي الختام، أكد “الكلباني” على أن “الجهود الانسانية التي تبذلها السفارة العمانية في باريس من اهتمام ودعم لوجستي لعائلة #الطفلة_العمانية_آ لهو أمر يثلج الصدر ويدعو للفخر والاعتزاز، موجها الشكر لوزير الخارجية بدر البوسعيدي السفير الشيخ د.غازي الرواس و الدبلوماسي خالد بن مانع الكثيري .

الجهود الانسانية التي تبذلها السفارة العمانية في باريس @oman_paris من اهتمام ودعم لوجستي لعائلة #الطفلة_العمانية_آ لهو أمر يثلج الصدر ويدعو للفخر والاعتزاز شكر لمعالي السيد @badralbusaidi

ولسعادة السفير الشيخ د.غازي الرواس

و الدبلوماسي الشهم خالد بن مانع الكثيري @khalid_mana11 — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) April 25, 2022

الموافقة على زراعة القلب

الطبيب العماني حمد الكلباني قد كشف في تغريدة له في شهر مارس/آذار الفائت أنه تمت الموافقة لإدراج الطفلة العمانية – ورمز لها بحرف “آ ” – في قائمة الانتظار الفرنسية لزراعة القلب وأرفقها بصورة رسمتها الطفلة المريضة للسلطان هيثم ويمسك في يده قلب كهدية.

وكتب الدكتور الكلباني في تغريدته: “بعد وضعها كأولوية على قائمة الانتظار الفرنسية لزراعة قلب رسالة الطفلة_العمانية_آ (١٥ سنة): أبي السلطان ” شكرًا ” .. أهلي في عمان ” ادعو لي “.

وأضاف “فارجو منكم جميعا الدعاء لها لتحصل على قلب متبرع مناسب في اسرع وقت ممكن”.

بعد وضعها كأولوية على قائمة الانتظار الفرنسية لزراعة قلب رسالة #الطفلة_العمانية_آ (١٥ سنة): 🔴 أبي السلطان " شكرًا " 🔴 أهلي في عمان " ادعو لي " فارجو منكم جميعا الدعاء لها لتحصل على قلب متبرع مناسب في اسرع وقت ممكن والدعاء لمولانا السلطان بأن يحفظه الله ذخرًا وعزًا لعمان pic.twitter.com/YcV06vtk5u — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) March 11, 2022

وفي تغريدة منفصلة قال الدكتور “الكلباني”: “حقيقةً هذه الطفلة ابهرتني كثيرًا قوية وشجاعة لم تستسلم للمرض برغم قلبها الضعيف. إلا انها متمسكة بالحياة برغم صغر سنها إلا أنها مثال للصبر والأمل برغم ألمها إلا أن الابتسامة لا تفارق وجهها”.

حقيقةً هذه الطفلة ابهرتني كثيرًا قوية وشجاعة لم تستسلم للمرض برغم قلبها الضعيف إلا انها متمسكة بالحياة برغم صغر سنها إلا أنها مثال للصبر والأمل برغم ألمها إلا أن الابتسامة لا تفارق وجهها باختصار هي مثال للطفلة العمانية القوية الشجاعة المناضلة الحالمة بمستقبل افضل باذن الله — حمد الكلباني (@DrHamedkalbani) March 11, 2022

(المصدر: تويتر – رصد ومتابعة وطن)

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