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طبيب يزف للعمانيين بشرى خروج “الطفلة العمانية آ” من المستشفى ويشكر السلطان “هيثم” لمساعيه في علاجها

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الطفلة العمانية آ watanserb.com
شكر للسلطان هيثم بن طارق لمساعيه في علاج طفلة عمانية

وطن – زف الطبيب العماني والزميل في قسم جراحة القلب جامعة “السوربون باريس”، حمد الكلباني بشرى خروج “الطفلة العمانية آ “من المستشفى وذلك بعد ٣٨ يوم من عملية زراعة قلب ناجحة. مؤكدا انها بخير ومشددا على أن الفضل فيما وصلت له الطفلة يعود للسلطان هيثم بن طارق بعد الله.

وأضاف “الكلباني” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بموقع “تويتر” رصدتها “وطن”: “لا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أرفع أسمى آيات الشكر و العرفان لمولانا السلطان هيثم بن طارق حفظه الله على كريم فضله وعظيم إنسانيته والشكر موصول لسماحة المفتي الشيخ أحمد الخليلي ولمعالي وزير الصحة الموقر على مساعيهما الإنسانية الكريمة لإنقاذ حياة هذه الطفلة”.

وتابع قائلا: “قال لي البعض لا تتعب نفسك، فإنقاذ حياتها مهمة شبه مستحيله ليس فقط بسبب وضعها الصحي المتفاقم وانما لان معظم الدول الناجعه في زراعة القلب لا تقبل في قوائمها غير مواطنيها وبفضل الله لم نكتفي فقط بإدراجها وكأولوية،وانما استطعنا ايضا الحصول على استثناء لكل عماني قد يحتاج لزراعة قلب”.

وأكد “الكلباني” على أنه “وبذلك نكون قد وجدنا حل للتحدي الاساسي الأول في سبيل انقاذ حياة من يحتاج لزراعه قلب أو رئتين من العمانيين وهو الحصول على موافقه لإدراج المريض على قوائم الانتظار في دولة ناجعة في زراعة القلب والرئتين الى أن تتوفر هذه العمليات في عمان قريبًا إن شاء الله وذلك بفضل تبرعكم بالاعضاء”.

وأوضح الطبيب العماني “الحقيقة أن الطفلة العمانية آ كان بالإمكان إنقاذ حياتها في عمان كل ما ينقصنا هو إقبال أفراد المجتمع على التبرع بعد الوفاة لإنقاذ كثير من المرضى العمانيين. أما الكفاءات الوطنية من زملائي في عمان فهي موجودة وقادرة ونفتخر بها كل ما نحتاجه هو تعاون وتكامل هذه الخبرات من اجل عمان”.

وفي الختام، أكد “الكلباني” على أن “الجهود الانسانية التي تبذلها السفارة العمانية في باريس من اهتمام ودعم لوجستي لعائلة #الطفلة_العمانية_آ لهو أمر يثلج الصدر ويدعو للفخر والاعتزاز، موجها الشكر لوزير الخارجية بدر البوسعيدي السفير الشيخ د.غازي الرواس و الدبلوماسي خالد بن مانع الكثيري .

الموافقة على زراعة القلب

الطبيب العماني حمد الكلباني قد كشف في تغريدة له في شهر مارس/آذار الفائت أنه تمت الموافقة لإدراج الطفلة العمانية – ورمز لها بحرف “آ ” – في قائمة الانتظار الفرنسية لزراعة القلب وأرفقها بصورة رسمتها الطفلة المريضة للسلطان هيثم ويمسك في يده قلب كهدية.

وكتب الدكتور الكلباني في تغريدته: “بعد وضعها كأولوية على قائمة الانتظار الفرنسية لزراعة قلب رسالة الطفلة_العمانية_آ (١٥ سنة): أبي السلطان ” شكرًا ” .. أهلي في عمان ” ادعو لي “.

وأضاف “فارجو منكم جميعا الدعاء لها لتحصل على قلب متبرع مناسب في اسرع وقت ممكن”.

وفي تغريدة منفصلة قال الدكتور “الكلباني”: “حقيقةً هذه الطفلة ابهرتني كثيرًا قوية وشجاعة لم تستسلم للمرض برغم قلبها الضعيف. إلا انها متمسكة بالحياة برغم صغر سنها إلا أنها مثال للصبر والأمل برغم ألمها إلا أن الابتسامة لا تفارق وجهها”.

(المصدر: تويتر – رصد ومتابعة وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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