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رياضة

صخرة دفاع تشيلسي “روديغر” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
أنطونيو روديغر يقترب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل watanserb.com
أنطونيو روديغر يقترب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الصيف المقبل

وطن – ذكرت تقارير صحفية بأن مدافع فريق تشيلسي المخضرم أنطونيو روديغر صاحب ال29 عاماً، قريب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل بعد قرار رحيله عن البلوز مع نهاية الموسم الحالي.

انتقال روديغر إلى ريال مدريد

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع الألماني أنطونيو روديغر مدافع فريق تشيلسي من أجل الانتقال إلى صفوفه”.

وأردف رومانو، ” بأن الاتفاق الشفهي بين روديغر وإدارة الريال، يدرو على تعاقد اللاعب مع الفريق الملكي لمدة 4 أعوام قادمة أحتى صيف عام 2026 .. فيما ستناقش التفاصيل فيما بعد”.

رحيل روديغر عن تشيلسي

وفي ذات السياق، أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي في وقت سابق، بأن مواطنه أنطونيو روديغر سيرحل بالفعل عن صفوف الفريق مع نهاية عقده هذا الموسم، بعد 5 سنوات قضاها مع فريق البلوز.

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كما وأضاف توخيل، ” روديغر حديث الإعلام بأن يريد أن يترك النادي، لقد أبلغني ذلك في حديث خاص معه. لقد قدمنا كل شيء من أجل إبقائه، ولكن لن نتمكن من الكفاح بعد الآن بسبب واقع النادي، ومن دون العقوبات يمكننا الكفاح معه ولكن ليس بيدنا حيله وهذا قراره”.

وكان مدافع فريق تشيلسي روديغر قد رفض عرضاً من قبل النادي قبل العقوبات على النادي. من قبل السلطات البريطانية بشأن مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، نتيجة العملية العسكرية من قبل حكومة بلاده داخل الأراضي الأوكرانية.

الإنجازات والألقاب

وانضم الألماني روديغر إلى صفوف تشيلسي في عام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي، كما وحقق العديد من الألقاب مع الفريق اللندني.

كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية2021. كما وتوج على الصعيد المحلي مع البلوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2018.

وتتنافس العديد من الأندية في القارة الأوروبية بجانب ريال مدريد الأقرب للتعاقد معه الصيف المقبل، غريمه التقليدي برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. وفق تقارير إنجليزية.

ويشار إلى أن فريق تشيلسي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 65 نقطة، بفارق بعيد عن المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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