صخرة دفاع تشيلسي “روديغر” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

وطن – ذكرت تقارير صحفية بأن مدافع فريق تشيلسي المخضرم أنطونيو روديغر صاحب ال29 عاماً، قريب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل بعد قرار رحيله عن البلوز مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع الألماني أنطونيو روديغر مدافع فريق تشيلسي من أجل الانتقال إلى صفوفه”.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet – but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid

It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022