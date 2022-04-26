صخرة دفاع تشيلسي “روديغر” قريب من التوقيع مع ريال مدريد

وطن – ذكرت تقارير صحفية بأن مدافع فريق تشيلسي المخضرم أنطونيو روديغر صاحب ال29 عاماً، قريب من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني الصيف المقبل بعد قرار رحيله عن البلوز مع نهاية الموسم الحالي.

انتقال روديغر إلى ريال مدريد

وقال الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ” ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع الألماني أنطونيو روديغر مدافع فريق تشيلسي من أجل الانتقال إلى صفوفه”.

Real Madrid have reached verbal agreement with Antonio Rüdiger. Contract not signed yet – but Real Madrid are now closing on Rüdiger deal on a free: here we go soon! ⚪️🤝 #RealMadrid It’s gonna be a long-term deal. Final details to be discussed soon, before signing the contract. pic.twitter.com/Jn0uvP0UQa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022

وأردف رومانو، ” بأن الاتفاق الشفهي بين روديغر وإدارة الريال، يدرو على تعاقد اللاعب مع الفريق الملكي لمدة 4 أعوام قادمة أحتى صيف عام 2026 .. فيما ستناقش التفاصيل فيما بعد”.

رحيل روديغر عن تشيلسي

وفي ذات السياق، أكد المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي في وقت سابق، بأن مواطنه أنطونيو روديغر سيرحل بالفعل عن صفوف الفريق مع نهاية عقده هذا الموسم، بعد 5 سنوات قضاها مع فريق البلوز.

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كما وأضاف توخيل، ” روديغر حديث الإعلام بأن يريد أن يترك النادي، لقد أبلغني ذلك في حديث خاص معه. لقد قدمنا كل شيء من أجل إبقائه، ولكن لن نتمكن من الكفاح بعد الآن بسبب واقع النادي، ومن دون العقوبات يمكننا الكفاح معه ولكن ليس بيدنا حيله وهذا قراره”.

توماس توخيل عن رحيل روديغير pic.twitter.com/JxFP2SQHbo — E P L W O R L D (@EPLworld) April 25, 2022

وكان مدافع فريق تشيلسي روديغر قد رفض عرضاً من قبل النادي قبل العقوبات على النادي. من قبل السلطات البريطانية بشأن مالكه الروسي رومان أبراموفيتش، نتيجة العملية العسكرية من قبل حكومة بلاده داخل الأراضي الأوكرانية.

الإنجازات والألقاب

وانضم الألماني روديغر إلى صفوف تشيلسي في عام 2017، قادماً من نادي روما الإيطالي، كما وحقق العديد من الألقاب مع الفريق اللندني.

كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا 2020-2021، وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية2021. كما وتوج على الصعيد المحلي مع البلوز بكأس الاتحاد الإنجليزي في عام 2018.

The agreement between Toni Rüdiger and Real Madrid has been reached on a four year deal, valid until June 2026. ⚪️🤝 #RealMadrid It’s matter of final details before signing the contracts. No official announcement before the end of the season, even if Toni will sign in May. pic.twitter.com/gnTAv6GYr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2022

وتتنافس العديد من الأندية في القارة الأوروبية بجانب ريال مدريد الأقرب للتعاقد معه الصيف المقبل، غريمه التقليدي برشلونة وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان. وفق تقارير إنجليزية.

ويشار إلى أن فريق تشيلسي المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 65 نقطة، بفارق بعيد عن المتصدر وحامل اللقب السابق مانشستر سيتي برصيد 80 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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