حركة النجباء العراقية تنشر فيديو لشكل الهجوم الصاروخي الشامل على اسرائيل

وطن – نشرت حركة النجباء العراقية الموالية لإيران في العراق، مقطعا مصورا باللغة العبرية هددت فيه إسرائيل بالقصف تضامنا مع الفلسطينيين.

الفيديو الذي أحدث ضجة واسعة في الإعلام العبري وجاء تحت عنوان “سقوط الأسوار”، أظهر استعراض ترسانة عسكرية من الصورايخ لعدة حركات مسلحة في اليمن والعراق وإيران.

ארגון א-נוג'באא העיראקי, שמזוהה עם הציר התומך באיראן, פרסם סרטון איום על ישראל בעברית ובו הוא מציג ארסנל טילים, בהם טיל בשם "ג'מאל 69" שנועד לפגוע במזרח ישראל@coren_ido https://t.co/vfZ5AvL6Aj — כאן חדשות (@kann_news) April 26, 2022

وناقشت حركة النجباء عبر المقطع سيناريو الهجوم الصاروخي الشامل والمتزامن من اليمن وايران والعراق وسوريا ولبنان وغزة، على الأراضي المحتلة في فلسطين.

ويشير الفيديو إلى أن كل هذه الصواريخ معدة خصيصا لاستهداف دولة الاحتلال من أكثر من اتجاه. كما كشف عن المسافة بين موقع كل صاروخ وبين إسرائيل.

صاروخ جمال69

ومن ضمن هذه الصواريخ الباليستية التي استعرضها المقطع صاروخ يحمل اسم “جمال69″، لدى حركة النجباء العراقية والمصمم لضرب شرق إسرائيل.

ويكشف الفيديو أن هذا الصاروخ يعمل بالوقود الجامد، ووزن الرأس الحربي الذي يحمله 450 كيلو، ومداه 700كم.

كما لفت أن المسافة التقريبية إلى فلسطين المحتلة من موقع الصاروخ حوالي 460كم، والهدف شرق الأراضي المحتلة.

وتداولت وسائل إعلام عبرية هذا المقطع باعتباره تهديدا خطيرا لأمن إسرائيل.

الأمين العام لحركة النجباء يشيد بصمود الفلسطينيين

في منتصف أبريل الجاري، نقلت وكالة “مهر” افيرانية للأنباء، عن الأمين العام لحركة النجباء أكرم الكعبي، إشادته بصمود الشعب الفلسطيني.

وقال ما نصه “إن المجاهدين في فلسطين العزيزة يمرون بمرحلة حاسمة وحساسة. والشعب الصابر يناضل ضد طاغوت الاحتلال الصهيوني ويستقبل رصاصه الغادر بصدور عارية بمرأى ومسمع مدعي العروبة.”

كما أعلن “الكعبي” أن موقف حركة النجباء ثابت تجاه العدوان، وقال: “نجدد وقوفنا الدائم مع أبناء الشعب الفلسطيني الجريح ضد الصهاينة وكل المطبعين معهم.”

عدوان على القدس

وكان الكاتب والباحث المتخصص في قضايا الشرق الأوسط حسن عبدو، كشف أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت تستعد جيدا لعدوان على القدس، وخاصة على المسجد الأقصى المبارك خلال “عيد الفصح” اليهودي، وأن يكون هذا العدوان بلا رادع من أحد.

وقال الباحث الفلسطيني في تصريحات لــِ”وطن“: إن إسرائيل استخدمت الدول العربية التي اجتمعت بها في قمة النقب قبيل شهر رمضان، للضغط على المقاومة في غزة. وعلى الفلسطينيين في الضفة الغربية لعدم الرد على أي عدوان على المسجد الأقصى المبارك.

“عبدو” أكد ايضا أن هذه الجهود الإسرائيلية فشلت، بالرغم من استخدام الاحتلال لمصر والأردن والدول الأخرى للضغط على الفلسطينيين من أجل إظهار أن هناك ما اسمته سلطة الاحتلال بالتسهيلات مع بداية شهر رمضان المبارك للضفة وغزة.

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