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رياضة

جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2022 بعد فوز يوفنتوس الصعب على ساسولو

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ساسولو watanserb.com
ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على ساسولو

وطن – خطف فريق يوفنتوس النقاط الثلاثة الغالية، بعد فوزه الشاق على منافسه ساسولو، ليواصل التقدم في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 2021-2022.

ثنائية يوفنتوس في شباك ساسولو

وحقق فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” الفوز الثمين على نظيره صاحب الأرض ساسولو، بهدفين مقابل هدف وحيد في منافسات الجولة ال34 من دوري الكالتشيو للدرجة الممتازة.

وأحرز فريق ساسولو هدف التقدم في المباراة بالدقيقة ال38 عن طريق اللاعب جياكومو راسبادوري، كما وأدرك اليوفي هدف التعادل في الدقيقة ال45 من توقيع الأرجنتيني باولو ديبالا.

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وسجل يوفنتوس هدف الفوز في الدقيقة ال88 عن طريق مويس كين، كما وشهد اللقاء طرد نجم فريق المستضيف ساسولو كيرياكوبولوس في الدقيقة الخامسة من الوقت البديل.

وتفوق ساسولو على منافسه السيدة العجوز على صعيد التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات المباراة، حيث وصلت تسديداته إلى 22 تسديدة والاستحواذ بنسبة 64%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات واستحواذ بنسبة 36%.

كما ويستعد اليوفي لمواجهة سهلة قادمة أمام فينيزيا، الأحد، في افتتاح منافسات الجولة ال35 من منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.

ترتيب الدوري الإيطالي مع صدارة ميلان

ويتصدر فريق ميلان صدارة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن وصيفه الإنتر الذي جاء في المركز الثاني برصيد 72 نقطة.

وجاء فريق نابولي في المركز الثالث برصيد 67 نقطة، كما ويليه فريق يوفنتوس. برصيد 66 نقطة، وفي المركز الخامس آتى فريق روما برصيد 58 نقطة.

بينما في المركز السادس جاء فريق فيورنتينا برصيد 56 نقطة، متساوياً بذلك مع لاتسيو. صاحب المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.

كما وآتى في المركز الثامن فريق أتالانتا برصيد 54 نقطة، وفي المركز التاسع هيلاس فيرونا. برصيد 49 نقطة، أما في المركز العاشر جاء فريق ساسولو برصيد 46 نقطة لهذا الموسم.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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