الثلاثاء, أبريل 26, 2022
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رياضة

تاكيس جونياس يتولى مهمة تدريب بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز الجديد بعد رحيل إيهاب جلال watanserb.com
تاكيس جونياس مدرب فريق بيراميدز الجديد بعد رحيل إيهاب جلال

وطن – أعلن نادي بيراميدز المصري، الإثنين، عن تولي المدرب اليوناني تاكيس جونياس 51 عاماً، مهمة تدريب الفريق للمرة الثانية بعد رحيل إيهاب جلال لقيادة تدريب منتخب مصر “الفراعنة” خلال الفترة المقبلة.

مدرب بيراميدز تاكيس جونياس

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، صور للمدرب الجديد جونياس خلال خوضه أول حصة تدريبية مع الفريق الأول، معلقاً عليها: ” مدربنا الجديد تاكيس جونياس يقود حصته التدريبية الأولى”.

كما ورحب النادي بالمدرب جونياس، الذي سيقود مهمة تدريب الفريق في ولايته الثانية بصورة له، معلقاً عليها: ” أهلاً بمديرنا الجديد.. مرحباً تاكيس جونياس”.

وكان فريق بيراميدز قد ودع منافسات كأس الكونفدرالية من دور الربع النهائي للبطولة، بعد تلقيه الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدفين نظيفين دون مقابل.

ويستعد بيراميدز في أولى مبارياته مع المدرب الجديد جونياس، للمواجهة القوية القادمة أمام سيراميكا كيلو باترا، في افتتاح منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز.

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جونياس ومسيرته التدريبية

وقاد المدرب اليوناني جونياس خلال مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2013، مع العديد من الأندية اليونانية. كان أبرزها تدريب فريق إيرغوتيليس، ثم الانتقال بعدها لتدريب فريق وادي دجلة خلال الفترة ما بين 2018- 2020، ثم بعدها إلى بيراميدز 2021، الذي عاد إلى صفوفه تدريبه مجدداً.

كما ويرتبط المدرب جونياس علاقة جيدة مع لاعبي وإدارة “الأسيوطي” المصري، حيث تولى تدريبه في وقت سابق، قبل أن يرحل عنه. ليتولى إيهاب جلال المهمة. قبل رحيله مؤخراً لتدريب المنتخب المصري بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وخاض فريق بيراميدز 13 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حقق من خلالها الفوز في 9 مباريات والخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث من ترتيب الدوري الممتاز. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب المتصدر فريق الزمالك برصيد 35 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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