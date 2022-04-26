تاكيس جونياس يتولى مهمة تدريب بيراميدز بعد رحيل إيهاب جلال (صور)

وطن – أعلن نادي بيراميدز المصري، الإثنين، عن تولي المدرب اليوناني تاكيس جونياس 51 عاماً، مهمة تدريب الفريق للمرة الثانية بعد رحيل إيهاب جلال لقيادة تدريب منتخب مصر “الفراعنة” خلال الفترة المقبلة.

مدرب بيراميدز تاكيس جونياس

ونشر نادي بيراميدز عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، صور للمدرب الجديد جونياس خلال خوضه أول حصة تدريبية مع الفريق الأول، معلقاً عليها: ” مدربنا الجديد تاكيس جونياس يقود حصته التدريبية الأولى”.

كما ورحب النادي بالمدرب جونياس، الذي سيقود مهمة تدريب الفريق في ولايته الثانية بصورة له، معلقاً عليها: ” أهلاً بمديرنا الجديد.. مرحباً تاكيس جونياس”.

وكان فريق بيراميدز قد ودع منافسات كأس الكونفدرالية من دور الربع النهائي للبطولة، بعد تلقيه الخسارة أمام مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدفين نظيفين دون مقابل.

ويستعد بيراميدز في أولى مبارياته مع المدرب الجديد جونياس، للمواجهة القوية القادمة أمام سيراميكا كيلو باترا، في افتتاح منافسات الجولة ال16 من الدوري المصري الممتاز.

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جونياس ومسيرته التدريبية

وقاد المدرب اليوناني جونياس خلال مسيرته التدريبية التي بدأت منذ عام 2013، مع العديد من الأندية اليونانية. كان أبرزها تدريب فريق إيرغوتيليس، ثم الانتقال بعدها لتدريب فريق وادي دجلة خلال الفترة ما بين 2018- 2020، ثم بعدها إلى بيراميدز 2021، الذي عاد إلى صفوفه تدريبه مجدداً.

استمتعوا بأهدافنا تحت قيادة تاكيس جونياس في ولايته الأولى مع الفريق. ⚽️📽#بيراميدز pic.twitter.com/V2Tp7yEiDP — Pyramids FC (@pyramidsfc) April 25, 2022

كما ويرتبط المدرب جونياس علاقة جيدة مع لاعبي وإدارة “الأسيوطي” المصري، حيث تولى تدريبه في وقت سابق، قبل أن يرحل عنه. ليتولى إيهاب جلال المهمة. قبل رحيله مؤخراً لتدريب المنتخب المصري بقرار من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وخاض فريق بيراميدز 13 مباراة في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حقق من خلالها الفوز في 9 مباريات والخسارة في مباراتين والتعادل في مثلهما.

مدربنا الجديد تاكيس جونياس يقود حصته التدريبية الأولى 🔵#بيراميدز pic.twitter.com/hTviELIUK8 — Pyramids FC (@pyramidsfc) April 25, 2022

ويحتل بيراميدز المركز الثالث من ترتيب الدوري الممتاز. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن حامل اللقب المتصدر فريق الزمالك برصيد 35 نقطة.

( المصدر: وطن + تويتر)

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