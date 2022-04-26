الكويت تمنع عرض فيلم “دكتور سترينج Doctor Strange” لهذا السبب

وطن – قررت الكويت منع عرض فيلم Doctor Strange دكتور سترينج، في كافة دور العرض السينمائية؛ لمخالفته للآداب العامة.

واكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام الكويتية أنوار مراد أنّ فيلم Doctor Strange ممنوع من العرض في كافة دور العرض السينمائية داخل الكويت بشكل رسمي لمخالفة الفيلم للآداب العامة.

الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام أنوار مراد: فيلم #DoctorStrange ممنوع من العرض في كافة دور العرض السينمائية داخل الكويت بشكل رسمي لمخالفة الفيلم للآداب العامة. pic.twitter.com/Hvo6NzLCGI — المجلس (@Almajlliss) April 26, 2022

ويرجع سبب منع الفيلم، إلى الميول الجنسية لواحدة من الشخصيات الرئيسية في الفيلم بجانب ظهور علم “مجتمع الميم”، المصطلح الذي يضم تحت مظلته المثليين والعابرين جنسيا، في الفيلم لمدة طويلة.

ووفق تقارير فقد قررت السعودية وقطر ومصر منع عرض الفيلم كذلك .

ونقل عن الممثل بيندكت كامبرباتش تعليقه على منع فيلم دكتور سترينج في أغلب الدول العربية .

وقال: “انا سعيد أن مارفل وديزني تدعم فئة المثليين ويجب أن نواصل المساواة”.

ووصف قرار منع الفيلم بأنه “يبة أمل”.

والفيلم من إنتاج استوديوهات ‏‏”مارفل” للأبطال الخارقين، وكان من المقرر عرضه في بدايات الشهر المقبل مايو/أيار 2022.‏

ويتناول الفيلم العالمي، قصة الجراح الماهر “دكتور سترينج”، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه. ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.

وسبق أن منعت دول في الخليج عرض “فيلم الأبديون” الذي قامت ببطولته الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والمكسيكية سلمى حايك، بسبب مشاهد حميمية شاذة .

(المصدر: وطن – متابعات)

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