الثلاثاء, أبريل 26, 2022
الرئيسيةالهدهدالكويت تمنع عرض فيلم "دكتور سترينج Doctor Strange" لهذا السبب
الهدهد

الكويت تمنع عرض فيلم “دكتور سترينج Doctor Strange” لهذا السبب

يروّج الفيلم للمثلية الجنسية ..

أنس السالم
كتب أنس السالم
الكويت تقرر منع فيلم دكتور سترينج watanserb.com
فيلم دكتور سترينج من إنتاج استوديوهات ‏‏"مارفل" للأبطال الخارقين

وطن – قررت الكويت منع عرض فيلم Doctor Strange دكتور سترينج، في كافة دور العرض السينمائية؛ لمخالفته للآداب العامة.

منع فيلم دكتور سترينج في الكويت
الكويت قررت منع فيلم دكتور سترينج

واكدت الناطق الرسمي باسم وزارة الاعلام الكويتية أنوار مراد أنّ فيلم Doctor Strange ممنوع من العرض في كافة دور العرض السينمائية داخل الكويت بشكل رسمي لمخالفة الفيلم للآداب العامة.

ويرجع سبب منع الفيلم، إلى الميول الجنسية لواحدة من الشخصيات الرئيسية في الفيلم بجانب ظهور علم “مجتمع الميم”، المصطلح الذي يضم تحت مظلته المثليين والعابرين جنسيا، في الفيلم لمدة طويلة.

دول خليجية تمنع فيلم دكتور سترينج
قرار منع عرض فيلم دكتور سترينج بسبب مشاهد شاذة

ووفق تقارير فقد قررت السعودية وقطر ومصر منع عرض الفيلم كذلك .

ونقل عن الممثل بيندكت كامبرباتش تعليقه على منع فيلم دكتور سترينج في أغلب الدول العربية .

وقال: “انا سعيد أن مارفل وديزني تدعم فئة المثليين ويجب أن نواصل المساواة”.

ووصف قرار منع الفيلم بأنه “يبة أمل”.

والفيلم من إنتاج استوديوهات ‏‏”مارفل” للأبطال الخارقين، وكان من المقرر عرضه في بدايات الشهر المقبل مايو/أيار 2022.‏

ويتناول الفيلم العالمي، قصة الجراح الماهر “دكتور سترينج”، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه. ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.

وسبق أن منعت دول في الخليج عرض “فيلم الأبديون” الذي قامت ببطولته الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي والمكسيكية سلمى حايك، بسبب مشاهد حميمية شاذة .

(المصدر: وطن – متابعات)

اقرأ أيضاً: 

أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

توجيه رسمي لمساجد الكويت بالدعاء للفلسطينيين في صلاة التراويح

الهدهد

كاتب كويتي يدعو لحذف منهاج التربية الإسلامية من المدارس.. هكذا تصدى له المغردون!

حياتنا

شاهد حصيلة مشاجرة “العدان” الدامية بين عائلتين في الكويت! (فيديو)

الهدهد

مجهول يحطم متعلقات مسجد بالكويت ويلقي بالمصاحف أرضا ويدنس جدرانه بالفضلات (شاهد)

الهدهد

تغريدة للسفيرة الأمريكية عن حقوق المرأة تثير غضب الكويتيين وفجر السعيد ترد: “موشغلج”

حياتنا

فيديو “جمعية الظهر” يفجر غضباً واسعاً في الكويت.. مشاهد صادمة لما فعله صاحب سوابق بمُسن!

حياتنا

الكويت.. القبض على شاب بسبب فعلته المشينة بالشارع أمام الجميع في نهار رمضان! (فيديو)

الهدهد

“وول ستريت”: “هل نسي قادة الكويت كيف أنقذتهم أمريكا من زنازين صدام حسين؟”

الهدهد

“الجريدة”: “الوافدون شياطين يجب طردهم”.. هكذا نادى العنصريون حتى طارت العمالة الماهرة”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC