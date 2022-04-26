السعودية ترحل سيدة من الإيغور وطفلتها ذات الـ13 عاما وتسلمهن للصين لمواجهة مصيرهن

وطن – أكدت محطة “nbcnews” الامريكية نقلا عن تقرير صادر عن معهد “وول أوف ستيل” بأن الحكومة الصينية لا تسيء معاملة الإيغور داخل حدود الصين فحسب، بل تطاردهم في الخارج – بمساعدة دول مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة – لتضييق الخناق على انتقاد قمع بكين للأقليات المسلمة.

وكشف التقرير أن بكين استهدفت أكثر من 5500 من الإيغور خارج الصين ، وتعرضوا لهجمات إلكترونية وتهديدات لأفراد عائلاتهم الذين بقوا في الصين. وتم احتجاز أكثر من 1500 من الإيغور أو أجبروا على العودة إلى الصين لمواجهة السجن والتعذيب في حجز الشرطة .

السعودية ترحل سيدة من الإيغور وابنتها إلى الصين

وأكد التقرير على أنه في 13 أبريل / نيسان الجاري ، رحلت المملكة العربية السعودية امرأة من الإيغور وابنتها البالغة من العمر 13 عامًا إلى الصين. حيث يتعرضون لخطر الاعتقال في شبكة واسعة من “معسكرات إعادة التعليم” في مقاطعة شينجيانغ بغرب الصين . لا يزال والد الفتاة وعالم مسلم آخر من الإيغور محتجزين في المملكة. ولم يتضح ما إذا كان أي منهم قد وجهت إليه اتهامات رسمية.

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ونقلت المحطة عن عالم الأنثروبولوجيا أدريان زينز ، الذي درس ووثق القمع المنهجي الذي تمارسه بكين ضد الإيغور ، إن بكين تستخدم القوة الاقتصادية وهدايا مشاريع البنية التحتية – مبادرتها العالمية للحزام والطريق – للضغط على البلدان. بما في ذلك تلك التي تضم غالبية سكانها المسلمين الذين قد يتعاطفون مع محنة الإيغور.

وقال زينز ، وهو زميل بارز في دراسات الصين في النصب التذكاري لضحايا الشيوعية: “الصينيون خائفون تمامًا مما يعتقده السكان المسلمون في معاملتهم للأيغور. وقد بذلوا جهدًا خاصًا للتأثير على الرأي العام والحكومة في تلك البلدان”.

الصين تحتجز أكثر من مليون شخص من الإيغور

وبحسب التقرير، يُعتقد أن ما بين مليون إلى مليوني شخص من الإيغور وأفراد الأقليات الأخرى من شينجيانغ محتجزون في المعسكرات. حيث يُجبرون على دراسة الماركسية والتخلي عن دينهم والعمل في المصانع ومواجهة الانتهاكات ، وفقًا لجماعات حقوق الإنسان وأولًا- حسابات اليد. حيث تزعم بكين إن “معسكرات إعادة التثقيف” توفر التدريب المهني وهي ضرورية لمحاربة التطرف.

ووفقًا للتقرير ، حدث ما يسميه العلماء “القمع العابر للحدود” ، بدءًا من المضايقات عبر الإنترنت إلى الاحتجاز والتسليم ، في 44 دولة ، وتعرض الإيغور للتهديد والترهيب في الولايات المتحدة واليابان وعبر الاتحاد الأوروبي.

كما وقعت أكثر من 1500 عملية اعتقال وعودة قسرية إلى الصين منذ عام 1997 ، أكثر من 1300 منهم منذ عام 2014.

مراحل قمع الإيغور

قسم التقرير القمع إلى ثلاث مراحل متميزة: من عام 1997 إلى عام 2007 ، تم احتجاز أو ترحيل 89 من الإيغور من قبل أجهزة الأمن المحلية بشكل أساسي في جنوب ووسط آسيا، و في المرحلة الثانية ، من عام 2008 إلى عام 2013 ، تم استهداف 126 إيغورًا بشكل أساسي في جنوب شرق آسيا، أما في المرحلة الثالثة الجارية ، من عام 2014 حتى الآن ، تم اعتقال أو تسليم أو تسليم 1364 من الإيغور من 18 دولة تتركز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ووفقًا للتقرير ، اعتمدت المخابرات الصينية على الحكومات الأجنبية في كثير من الحالات، وعلى الإنتربول في بعض الحالات للمساعدة في إعادة الإيغور الذين يرغبون في السيطرة عليهم.

وقال روبرت دالي ، مدير مركز ويلسون كيسنجر: “هذا يغير قصة الإيغور من خلال توضيح أن الصين لا تسيء معاملة الإيغور داخل حدود الصين فحسب. بل تطاردهم أيضًا دوليًا ، من خلال القنوات القانونية وغير القانونية ، على نطاق واسع”. معهد. “الصين تطارد الصينيين الإيغور حول العالم وتضايقهم وتحتجزهم وتعيدهم إلى الصين للعقاب كلما أمكن ذلك”.

وتم احتجاز العديد من الإيغور في قاعدة البيانات وإعادتهم إلى الصين دون توجيه تهم بارتكابهم جريمة. بينما واجه آخرون اتهامات تتراوح بين فقدان جوازات السفر والتأشيرات إلى الإرهاب. اتُهم البعض بالإدلاء بأفراد أو الارتباط بأفراد يدلون بتصريحات سياسية تنتقد سياسات بكين القمعية في شينجيانغ. بينما تم ترحيل آخرين لمجرد دراستهم الدين في الخارج، حيث تتضمن قاعدة البيانات 60 حالة موثقة لأويغور متهمين بالترويج أو المشاركة في الانفصالية أو الإرهاب أو الارتباط بجماعة متطرفة.

احتجاز ناشط من الإيغور في المغرب

ولفت التقرير إلى أنه في المغرب، لا يزال ناشط حقوقي من الإيغور وصحفي ينتقد سياسات الصين مسجونًا بعد صدور إشعار أحمر من الإنتربول ضده بناءً على طلب بكين. في حين سحب الإنتربول لاحقًا إخطاره مشيرًا إلى أن لوائحها الداخلية تحظر الاضطهاد لأسباب سياسية أو دينية أو عرقية ، وافقت محكمة مغربية على طلب تسليم من الصين في عام 2021.

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وقال متحدث باسم الإنتربول للمحطة الامريكية إن “فريق عمل متخصص” يراجع كل طلب إشعار أحمر لضمان الامتثال لقواعد المنظمة ، مع مراعاة المعلومات المتاحة وقت النشر ، ويمكن إعادة فحص أي إشعار إذا تظهر معلومات جديدة ، كما حدث في حالة المغرب.

دور السعودية في تسليم ناشطين من الإيغور

وفيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية ، التي تظهر على قائمة الصين للدول “المشبوهة” التي يسافر الإيغور إليها ، تتعاون بشكل متزايد مع بكين. حيث رحلت السلطات السعودية ما لا يقل عن ستة من الإيغور إلى الصين في السنوات الأربع الماضية ممن كانوا إما يؤدون فريضة الحج إلى مكة أو يعيشون في البلاد بشكل قانوني، وفقًا للتقرير.

وقال زينز: “هذا قسوة تامة من جانب المملكة العربية السعودية مع العلم بما سيحدث لهؤلاء الإيغور عندما يصلون إلى الصين”. “تريد الحكومة الصينية تطهير الإيغور في جميع أنحاء العالم حتى لا توجد جيوب من الإيغور خارج حدود الصين لا تتماشى مع رواية بكين.”

تنسيق إماراتي-مصري لتسليم الإيغور

كما أوضح التقرير، أنه في عام 2017 ، اعتقلت الشرطة المصرية طلابًا من الإيغور في إحدى الجامعات بالقاهرة وتم ترحيلهم إلى الصين وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. في حين فر البعض إلى دبي فقط ليواجهوا الاحتجاز هناك، في حين أكدت مصادر أن الشرطة الصينية نسقت حملات القمع المصرية مع دبي.

ولفت التقرير إلى انه في عام 2020 ، انضمت السعودية ومصر والإمارات إلى 42 دولة أخرى في توقيع خطاب يدعم حملة الصين للاعتقال الجماعي في منطقة شينجيانغ.

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