اشتباكات خلال تشييع والدة سمية الخشاب.. ماذا حدث؟(فيديو)

وطن- شهدت جنازة والدة الفنانة المصرية سمية الخشاب، واقعة مؤسفة بعد الاعتداء على مجموعة من الصحفيين والمراسلين.

طرد واعتداء

وذكرت صحيفة “القاهرة 24″، أن بعض أهالي الفنانة سمية الخشاب، قاموا بالاعتداء على عدد من المراسلين والصحفيين. وذلك أثناء تأديتهم واجبهم المهني وتغطية مراسم الجنازة بمقابر منطقة المنارة بمحافظة الإسكندرية. ومشاركة الفنانة لحظات حزنها ومحاولة التخفيف عنها آلام الفراق.

وفي هذا السياق، قال أحد المشيعين في جنازة والدة الفنانة، إن أهالي وأقارب الفنانة قاموا بضرب وسب عدد من المراسلين والصحفيين أثناء تغطيتهم للجنازة. وذلك بعد أن تم طردهم من ساحة مقابر الدفن التي تم إيواء جثة الراحلة فيها.

كما سيطر الحزن والأسى على وجوه أفراد أسرة الفنانة التي تعرضت لحالة انهيار وإغماء عقب دخولها منطقة المقابر.

حارس المقبرة

وغاب الفنانون عن جنازة والدة سمية بالإسكندرية، حيث بدأت مراسم تشييع جثمانها، في حضور محدود لأفراد العائلة والمقربون.

وقال حارس مقبرة والدة سمية، إنه شاهد الفنانة اليوم وهي في حالة شديدة من الانهيار التي سيطرت عليها منذ قدومها إلى المقابر بعد أداء صلاة الجنازة على جثمان والدتها؛ وذلك بسبب حزنها الكبير على فراقها.

وأضاف: “والدة الفنانة كانت دائمًا ما تزور المقابر وتحرص على إلقاء التحية عند قدومها”.

وأكد حارس المقابر: “كانت ست طيبة وخيرة، ودايمًا لما كانت بتيجي كانت بتسلم عليا وعلى كل اللي موجودين”.

وفاة والدة سمية الخشاب

وأعلنت الفنانة المصرية قبل أيام عن وفاة والدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوين المصغر تويتر.

وكتب في نص التغريدة: “إنا لله وانا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله والدتي الغالية.”

وتابعت بالدعاء لها كما طلبت من متابعيها الدعاء: ”الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.. نسألكم الدعاء.”

كما نشرت سمية على حسابها في انستغرام، صورة والدتها وطلبت من متابعيها الدعاء لها .

إنا لله وانا إليه راجعون توفيت الي رحمه الله والدتي الغاليه الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته نسألكم الدعاء . — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) April 23, 2022

نبيلة عبيد وفيفي عبده

ونعت الفنانة نبيلة عبيد، والدة سمية وكتبت عبر “انستجرام”: خالص عزائي للصديقة الجميلة سمية الخشاب في وفاة والدتها. اللهم ألهمها الصبر والسلوان بمصابها الأليم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وعبرت الراقصة فيفي عبده، عن حزنها لرحيل والدة الخشاب. وكتبت عبر حسابها الشخصي على “انستجرام”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله والدة أختي وحبيبتي الفنانة سمية الخشاب. برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

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