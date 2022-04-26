إيلون ماسك يكشف عن عاداته الغذائية .. يفعل أموراً ستصدمك!

وطن – تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية عن عادات إيلون ماسك الملياردير الأميركي الشهير ومدى نجاعتها، وقالت إنه بصفته أغنى شخص في العالم، يمكن الافتراض بسهولة أن إيلون ماسك يستخدم أحدث التقنيات، ويعمل مع أفضل مدرب شخصي للحفاظ على لياقته، ويتبع نظام غذائي صحي من أجل البقاء في أفضل حالة.

لكن في مقابلة أجراها في عام 2021، كشف ماسك أنه يفضل عدم ممارسة الرياضة. ويفضل تناول الطعام اللذيذ على الطعام الصحي.

وتصدر خبر شراء الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، منصة تويتر، جميع وسائل الإعلام العالمية، في صفقة قياسية قيمتها 34.5 مليار جنيه إسترليني. وهذه الصفقة هي الأحدث بالنسبة لرجل الأعمال الناجح الذي قيل انه يعمل لمدة تصل إلى 90 ساعة في الأسبوع.

“أفضل عدم ممارسة الرياضة”

عند الحديث عن صحته، قال ماسك في مقابلة خلال مؤتمر “تيد” (TED) “لأكون صريحًا تمامًا، لم أمارس الرياضة على الإطلاق حتى لو كان بإمكاني القيام بذلك. أنا أفضل عدم ممارسة الرياضة.”

كما أكد ماسك أنه على الرغم من تواجد مدرب شخصي معه، فقد مر وقت طويل منذ أن تدربا معًا، ويفضل أحيانًا رفع الأثقال بمفرده.

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وحول تصريحات ماسك بخصوص هذا الموضوع، ترى هيئة الخدمات الصحية في بريطانيا أن هناك فوائد متعددة للتمرين. حيث يمكن أن تقلل الرياضة بانتظام من خطر الموت المبكر بنسبة تصل إلى 30 بالمائة.

فوائد الرياضة

تقول الهيئة الصحية أن “الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالعديد من الحالات المزمنة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.”

مضيفة “تظهر الأبحاث أن النشاط البدني يمكن أن يعزز احترام الذات والمزاج ونوعية النوم والطاقة. بالإضافة إلى تقليل مخاطر الإجهاد والاكتئاب والخرف ومرض الزهايمر.”

تعتبر التمارين مهمة بشكل خاص مع تقدم الأفراد في العمر. حيث يمكن أن تعمل على حماية العظام والمفاصل والعضلات والحفاظ على استقلالية الأفراد والتحرك لفترة أطول.

لهذه الأسباب، توصي NHS البالغين بمحاولة ممارسة النشاط البدني على الأقل كل يوم، والسعي إلى القيام بما لا يقل عن 150 دقيقة من النشاط البدني على مدار أسبوع، من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة.

عادات نوم إيلون ماسك

بالإضافة إلى موقفه بشأن التمرين الرياضية، اعترف ماسك بأن لديه جدول أعمال مزدحم وهو ما يؤثر على نمط حياته.

اعترف ماسك خلال مقابلة بأنه شخصياً يختار في كثير من الأحيان بين السهر أو تناول أقراص تساعد على النوم

كما قدم ماسك بعض النصائح المهمة حول كيفية ضمان حصول الأفراد على نوم جيد ليلاً.

قائلا “الأكل قبل الخلود إلى الفراش فكرة سيئة فعلاً. ويؤثر سلباً على نومك”.

كما أكد أنه يتجنب كل من الطعام والكحول لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات على الأقل قبل الذهاب إلى الفراش.

أضرار الأكل قبل النوم

في هذا السياق، ذكر طبيب الجهاز الهضمي الدكتور ديفيد بوبرز أن عمل الجهاز الهضمي لا يتوقف أثناء النوم، ولكن تقلصات العضلات وحركة المعدة يمكن أن تبطئ، لذلك أولئك الذين يتناولون وجبة ثقيلة قبل الذهاب النوم أكثر عرضة للشعور بالغثيان.

من ناحية أخرى، توصلت دراسة أجريت عام 2018 إلى أن الأشخاص الذين تناولوا 30 جرامًا من البروتين قبل 30 دقيقة تقريبًا من النوم عززوا عملية التمثيل الغذائي لديهم وكانوا أقل جوعًا في صباح اليوم التالي.

لكن ما يتفق عليه الخبراء هو أن تناول الطعام في وقت مبكر من المساء يمكن أن يدعم بشكل أفضل إيقاعات الساعة البيولوجية – ساعة الجسم الداخلية للجسم.

ومع ذلك، يرتبط تناول الطعام قبل النوم بمتلازمة التمثيل الغذائي، وهي مجموعة من المشاكل التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني.

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