أيمن هدهود آخر ضحايا السيسي .. هل يتسبب بوقف المعونة الأمريكية؟!

وطن – بعد الوفاة الغامضة للباحث الاقتصادي المصري أيمن هدهود، طالبت صحيفة “واشنطن بوست washingtonpost” الأمريكية، إدارة البيت الأبيض في الولايات المتحدة بوقف المعونة الأمريكية لمصر حتى ينتهي ما وصفته بعنف نظام السيسي الممنهج ضد النشطاء والمعارضين.

أيمن هدهود اعتقل وتم إخفاؤه لأكثر من شهرين ليظهر بعدها ولكنه كان جثة هامدة، حيث توفي جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد.

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وقالت الصحيفة الأمريكية إن مصر تحتجز آلاف السياسيين في ظل تجاهل تام لحقوق الإنسان. بينما تحصل على أكثر من مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة.

وشددت “واشنطن بوست” على أنه يجب وقف المعونة والمساعدات الأمريكية لمصر “حتى ينهي النظام قسوته الممنهجة.”

ولفتت الصحيفة إلى إنه بعد فترة من اعتقال الباحث المصري أيمن هدهود، علمت أسرته أنه تم نقله لمستشفى العباسية للأمراض النفسية، وفشلت محاولتهم لزيارته هناك.

ونقلت منظمات حقوقية عن شهود عيان، وجود إصابات في وجه أيمن هدهود ورأسه قبل تشريح جثته.

وتساءلت “واشنطن بوست”:”كيف يمكن احتجاز باحث اقتصادي بارز يبلغ من العمر 48 عامًا من قبل أجهزة الأمن المصرية ويختفي لأكثر من شهرين؟”.

واضافت: “كيف يمكن للحكومة أن تشرح إخبار عائلة الرجل بأنه توفي قبل شهر؟. هذه الأسئلة تطارد أصدقاء وأسرة أيمن هدهود. كيف مات ولماذا؟. تذهب الأسئلة إلى قلب سجل مصر المشين في مجال حقوق الإنسان، وهناك حاجة إلى إجابات.”

أيمن هدهود، كان مؤسس حزب الإصلاح والتنمية الليبرالي وعمل مستشارًا لمحمد أنور عصمت السادات، المؤسس المشارك للحزب، وابن شقيق الرئيس السابق أنور السادات.

وكانت منشورات “هدهود” على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بالتغير المناخي والأمور الاقتصادية، وانتقد حكومة عبد الفتاح السيسي.

آخر مرة رأته العائلة

وشاهدته عائلته آخر مرة في 5 فبراير، وفقًا لرواية 16 منظمة حقوقية. وبحسب روايات أخرى فقد اعتقلته الشرطة في 6 فبراير بتهمة السرقة.

وتم استدعاء العائلة إلى مركز للشرطة في 8 فبراير، واستجواب شقيقه، حول عمل أيمن وحياته لكن لم يسمح له برؤيته. وبحسب المنظمات الحقوقية فقد تم ابلاغ الأخ بأن أيمن محتجز لدى أمن الدولة.

بعد ذلك علمت الأسرة أنه تم نقله إلى مستشفى العباسية للصحة العقلية ووضع تحت الملاحظة.

وقالت المنظمات الحقوقية إنهم لم يتمكنوا من العثور عليه أو العثور على سجلات المستشفى التي تظهر أنه تم إدخاله إليها.

وأكد الأطباء في وقت لاحق وجود أيمن هدهود في المستشفى. وقالوا إن مسؤولي الأمن أحضروه، ولكن فشلت محاولات رؤيته أو زيارته من قبل أسرته.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الدائرة التي احتُجز فيها “تعمل كمركز احتجاز تسيطر عليه وزارة الداخلية. حيث لا يسمح للمحتجزين بالتنقل بحرية ويكونون عرضة لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي ضباط الأمن”.

تأخير غير معقول في إبلاغ الأسرة بوفاة ابنها

وفي 10 أبريل، أُبلغت الأسرة بوفاة هدهود في المستشفى – في 5 مارس، وهذا تأخير غير معقول.

استشارت منظمة العفو الدولية اختصاصي الطب الشرعي ، ديريك باوندر ، الذي قال إن صور جثة هدهود تظهر علامات على ذراعيه والجانب الأيسر من وجهه تشير بقوة إلى تعرضه لإصابات متكررة قبل وفاته.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن شاهدي عيان قالا إنهما لاحظا وجود إصابات في وجه ورأس أيمن في مشرحة المستشفى في 10 أبريل، قبل يوم من إجراء تشريح الجثة.

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية ، أعطى تشريح الجثة سبب الوفاة على أنه نوبة قلبية، وقال المدعي العام للحكومة إن الوفاة “لا يوجد بها شبهة جنائية”.

لكن المنظمة أكدت أن الوفاة غامضة وبها شبهة جنائية واضحة، ويجب التحقيق في الأمر بدقة.

واختتمت “واشنطن بوست” بالإشارة إلى أن مصر تحتجز آلاف السجناء السياسيين وتظهر تجاهلاً تامًا لحقوق الإنسان الأساسية بينما تقبل أكثر من مليار دولار سنويًا كمساعدات من الولايات المتحدة.

وأضافت أنه تم حجب جزء بسيط فقط من المساعدات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب وقف المزيد من المساعدات حتى تنهي مصر قسوتها الممنهجة.

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