وصول جنود إسرائيليين إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا (شاهد)

وطن – نشر حساب “فيشغراد24” الإخباري على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين متواجدين في أوكرانيا للقتال ضد روسيا.

وأعلن الحساب الإخباري عن وصول مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين إلى أوكرانيا، موضحا أنها تقاتل الآن الجيش الروسي.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر على ما يبدو قائد المجموعة الإسرائيلية وهو يتحدث باللغة العبرية، موضحا أنهم قدموا لقتال روسيا ودفاعا عن أوكرانيا.

وأضاف: “نريد أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل شعب إسرائيل والحكومة الإسرائيلية الذين يساعدوننا بينما نقاتل الروس في هذه الحرب الصعبة”. شكراً جزيلاً لكم ، وشكراً جزيلاً للمعبد الرئيسي وللحاخام أسمان. شكراً لكم يا رفاق”.

A large group of Israeli soldiers has arrived in Ukraine and is now fighting against the Russian Army.

