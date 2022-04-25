وصول جنود إسرائيليين إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا (شاهد)

وطن – نشر حساب “فيشغراد24” الإخباري على موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين متواجدين في أوكرانيا للقتال ضد روسيا.

وأعلن الحساب الإخباري عن وصول مجموعة كبيرة من الجنود الإسرائيليين إلى أوكرانيا، موضحا أنها تقاتل الآن الجيش الروسي.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر على ما يبدو قائد المجموعة الإسرائيلية وهو يتحدث باللغة العبرية، موضحا أنهم قدموا لقتال روسيا ودفاعا عن أوكرانيا.

وأضاف: “نريد أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل شعب إسرائيل والحكومة الإسرائيلية الذين يساعدوننا بينما نقاتل الروس في هذه الحرب الصعبة”. شكراً جزيلاً لكم ، وشكراً جزيلاً للمعبد الرئيسي وللحاخام أسمان. شكراً لكم يا رفاق”.

A large group of Israeli soldiers has arrived in Ukraine and is now fighting against the Russian Army. 🇮🇱🇺🇦pic.twitter.com/8QZ5sW9S43 — Visegrád 24 (@visegrad24) April 24, 2022

إسرائيل ستدعم أوكرانيا بمعدات عسكرية

ويأتي تداول هذا الفيديو بعد أيام من نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي تصريحات لوزير الدفاع الأمريكي ” لويد أوستن” أكد خلالها أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تعتزم إرسال معدات عسكرية إلى أوكرانيا لدعم زيلينسكي في موقف من شأنه أن يضاعف من مأزق الانهيار التدريجي للعلاقات الإسرائيلي الروسية.

ووفقاً لتقرير أكسيوس فقد قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إسرائيل “سترسل خوذات وسترات واقية من الرصاص إلى أوكرانيا لمساعدة الفرق الطبية”.

كما أكّد التقرير أن هذا الأمر يكشف تغيرا في سياسة إسرائيل تجاه الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ إنه منذ الأيام الأولى للغزو طلبت كييف معدات للحماية والدفاع، وهو ما رفضته إسرائيل في حينها، خوفا من رد فعل عنيف من روسيا.

قوات نخبة إسرائيلية تقوم بتدريب قوات أوكرانية سرا

وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد كشفت في مارس/آذار الماضي عن تواجد مقاتلين سابقين من قوات النخبة بالجيش الإسرائيلي في أوكرانيا حيث يقومون بتدريبات سرية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية سرية هي الأخرى.

ففي تقرير لها تحت عنوان: “فوضى أوكرانيا” أكدت الصحيفة الإسرائيلية أن ذلك يحدث “وسط غض قيادات الجيش ووزارة الأمن الإسرائيلية النظر عن هذه التدريبات”.

ويشير تقرير “يديعوت أحرونوت” إلى أن “ضباط احتياط في الجيش الإسرائيلي، وخريجو وحدة هيئة الأركان العامة سييرت متكال” والتي تعدُّ إحدى أهم الوحدات العسكرية الخاصة في الجيش يتواجدون في أوكرانيا لتدريب القوات ضد الروس.

ويقول التقرير : “إن هؤلاء المدربين لديهم تجربة قتالية غنية، ولديهم خبرة في مجال التدريب والقيادة العسكرية في إسرائيل، وانتقلوا إلى أوكرانيا مباشرة بعد الغزو الروسي، في مهمة وحيدة هي تدريب الأوكرانيين على الدفاع عن أنفسهم”.

تحشيد داخل إسرائيل للانضمام للقتال بجانب أوكرانيا

هذا وكانت قد خرجت دورية “يديعوت أحرونوت” العبرية في أحدث موضوعاتها التي تطرقت للحرب الروسية في أوكرانيا بتأكيدات تفيد بتواصل عملية التحشيد في الداخل المحتل لمقاتلين اسرائيليين انضموا وسينضمون للقتال في أوكرانيا ضد روسيا وعمليتها العسكرية الأخيرة.

“أحرونوت” أكدت أن مقاتلين إسرائيليين من “الداخل” قرروا الاستجابة لنداء السفارة الاوكرانية في الكيان الغاصب والقتال جنبا إلى جنب مع القوات الأوكرانية ضد روسيا.

وقالت الصحيفة العبرية الناشطة في هذا الملف مؤخراً إن أحد الجنود على سبيل المثال ويدعى “سيرغي نوفيتسكي” انضم للقتال في أوكرانيا “بعد أن نشرت السفارة الأوكرانية في إسرائيل بيانا على صفحتها عبر “فيسبوك” هدفت من خلاله إلى تجنيد مرتزقة لقتال الجيش الروسي، تحت مسمى “الدفاع عن سيادة أوكرانيا”، في حين أنها حذفته لاحقا”.

ومؤخرا استطاع مقاتلون أجانب من جنسيات مختلفة بينها إسرائيلية تجاوز الحدود الأوكرانية الإيرلندية للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني ضد العملية العسكرية الروسية بعد أيام من حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن عملية تحشيد من داخل الكيان.

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