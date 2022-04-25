موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي والقناة الناقلة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء المعمورة موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، الثلاثاء، في قمة ذهاب دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا على ملعب “الاتحاد”.

موعد مباراة ريال مدريد والسيتي

وستنطلق صافرة بدء مباراة القمة بين كلا الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر “القاهرة” عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان فستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً. أما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثامنة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث أحداث مباراة القمة بين مانشستر سيتي المستضيف وريال مدريد، عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، الرياضية القطرية التي تملك حقوق الملكية لنقل كافة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2. وباستقطاب أفقي.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مباراة ريال مدريد والسيتي، عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات ريال مدريد والسيتي

وسيتقابل مانشستر سيتي أمام ريال مدريد للمرة السابعة في المسابقات الأوروبية، كما ولم يفز ريال مدريد في آخر ثلاثة مواجهات أمام السيتي في دوري أبطال أوروبا. حيث تعادل في مباراتين والخسارة في مباراة وحيدة.

أسبوع جديد في الصدارة يا سيتيزنس 💪 🔷 #السيتي pic.twitter.com/ligs9HDecg — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 24, 2022

ويطمح المدرب الإسباني بيت غوارديولا بأن يكون أول مدرب يقصي الفريق الملكي من الأدوار الإقصائية في البطولة القارية الأوروبية في ثلاثة مناسبات مع برشلونة والسيتي.

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كما وفاز ريال مدريد في مباراة واحدة فقط في آخر ست مواجهات أمام الفرق الإنجليزية خارج ميدانه في دوري أبطال أوروبا 2021-2022، حيث تعادل في مباراتين وتلقى الخسارة في ثلاثة مباريات.

وتعد المواجهة السادسة بين المدربين غوارديولا وماركو أنشيلوتي في كافة المناسبات المختلفة، كان الفوز لصالح المدرب الإسباني غوارديولا في أربعة مرات عليه في الدوري الإنجليزي. حينما كان الأخير مدرب فريق إيفرتون سابقاً، وحقق الإيطالي أنشيلوتي الفوز عليه مرتين.

(المصدر: وطن + تويتر)

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