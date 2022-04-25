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قناة سعودية تستضيف خبير إماراتي للحديث عن الوضع الجنسي (خمسة*خمسة) داخل غرفة النوم (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
الوضع الجنسي watanserb.com
الخبير الإماراتي في العلاقات الاسرية الدكتور خليفة المخرزي ضيف برنامج الليوان

وطن – تسببت استضافة برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ويقدمه الإعلامي عبدالله المديفر للخبير الإماراتي في العلاقات الاسرية الدكتور خليفة المخرزي بموجة غضب بن السعوديين على موقع التدوين المصغر”تويتر”.

وخلال حديثه عن العلاقة بين المرأة والرجل والعلاقة الأسرية، عرج الخبير الأسري ليقدم شرحاً لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم عبر ما أسماها تقنية ”خمسة × خمسة“ على حد قوله.

ووفقا لما شرحه “المخرزي”، فإن تقنية (خمسة × خمسة) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم، تضم مجموعة من القبل والحركات واللمسات والكلمات والنغمات على حد قوله.

واستغرب أن 9 من كل 10 نساء لا يعرفن شيئا عن تقنية (خمسة × خمسة) في غرفة النوم.

كما أوضح أن سبعة من كل عشرة رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم بسبب خلل في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية على حد قوله.

من جانبهم، وجه عدد كبير من المغردين انتقادات للبرنامج ومقدمه وللضيف، بسبب ما اعتبروه موضوعاً مخجلاً ومعيباً ولا يناسب شهر رمضان المبارك على حد وصفهم.

وقالت إحدى المغردات في تعليق ”حسبي الله عليكم، بالله هذا كلام ينقال ؟ قسم بالله استحيت من ابوي واخواني ماقدرت اناظر فيهم“.

اما المغرد أحمد الغامدي، فعلق ساخرا: “بكرة حاول تجيب لنا فوزية الدريع عشان تكمل الناقص”.

وعبر المغرد عبدالله عن استيائه مما تم عرضه بالقول: “عيب وشق جيب يستضاف اشخاص عشان يتكلمون عن هالمواضيع ناهيك انه ما جاز لهم الكلام فيها الا في رمضان البرامج الحوارية بشكل عام تعيش (إفلاس) محتوى”.

وقال المغرد غيث مستاء: “والله عيب عليك ياابن مديفر ، مانقول إلّا الله يرحم أيام لقاء الجمعة !”

بينما قال المغرد خالد: “سود الله وجهك يالمديفر على هذه اللقاءات”.

(المصدر: تويتر – رصد ومتابعة وطن)

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سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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