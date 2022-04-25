قناة سعودية تستضيف خبير إماراتي للحديث عن الوضع الجنسي (خمسة*خمسة) داخل غرفة النوم (شاهد)

وطن – تسببت استضافة برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية” ويقدمه الإعلامي عبدالله المديفر للخبير الإماراتي في العلاقات الاسرية الدكتور خليفة المخرزي بموجة غضب بن السعوديين على موقع التدوين المصغر”تويتر”.

وخلال حديثه عن العلاقة بين المرأة والرجل والعلاقة الأسرية، عرج الخبير الأسري ليقدم شرحاً لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم عبر ما أسماها تقنية ”خمسة × خمسة“ على حد قوله.

ووفقا لما شرحه “المخرزي”، فإن تقنية (خمسة × خمسة) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم، تضم مجموعة من القبل والحركات واللمسات والكلمات والنغمات على حد قوله.

واستغرب أن 9 من كل 10 نساء لا يعرفن شيئا عن تقنية (خمسة × خمسة) في غرفة النوم.

كما أوضح أن سبعة من كل عشرة رجال لا يشعرون بالمتعة مع زوجاتهم في غرفة النوم بسبب خلل في الثقافة الجنسية لدى المجتمعات العربية على حد قوله.

الدكتور خليفة المحرزي يشرح تقنية (خمسة × خمسة) لإنجاح العلاقة الزوجية داخل غرفة النوم@almodifer#خليفة_المحرزي_في_ليوان_المديفر ⠀ pic.twitter.com/UHH4bAq7h7 — الليوان (@almodifershow) April 25, 2022

من جانبهم، وجه عدد كبير من المغردين انتقادات للبرنامج ومقدمه وللضيف، بسبب ما اعتبروه موضوعاً مخجلاً ومعيباً ولا يناسب شهر رمضان المبارك على حد وصفهم.

وقالت إحدى المغردات في تعليق ”حسبي الله عليكم، بالله هذا كلام ينقال ؟ قسم بالله استحيت من ابوي واخواني ماقدرت اناظر فيهم“.

حسبي الله عليكم بالله هذا كلام ينقال ؟ قسم بالله استحيت من ابوي واخواني ماقدرت اناظر فيهم — 𝒜𝒮ℛ𝒜ℛ (@as___1i) April 25, 2022

اما المغرد أحمد الغامدي، فعلق ساخرا: “بكرة حاول تجيب لنا فوزية الدريع عشان تكمل الناقص”.

بكرة حاول تجيب لنا فوزية الدريع عشان تكمل الناقص. — Ahmed Alghamdi (@aldhayah_ahmed) April 25, 2022

وعبر المغرد عبدالله عن استيائه مما تم عرضه بالقول: “عيب وشق جيب يستضاف اشخاص عشان يتكلمون عن هالمواضيع ناهيك انه ما جاز لهم الكلام فيها الا في رمضان البرامج الحوارية بشكل عام تعيش (إفلاس) محتوى”.

عيب وشق جيب يستضاف اشخاص عشان يتكلمون عن هالمواضيع ناهيك انه ما جاز لهم الكلام فيها الا في رمضان 👎🏼👎🏼👎🏼 البرامج الحوارية بشكل عام تعيش (إفلاس) محتوى 👌🏼👌🏼 — عبدالله | #نعود_بحذر (@IAMHH4) April 25, 2022

وقال المغرد غيث مستاء: “والله عيب عليك ياابن مديفر ، مانقول إلّا الله يرحم أيام لقاء الجمعة !”

والله عيب عليك ياابن مديفر ، مانقول إلّا الله يرحم أيام لقاء الجمعة ! — GHAITH (@_Ghaith2) April 25, 2022

بينما قال المغرد خالد: “سود الله وجهك يالمديفر على هذه اللقاءات”.

سود الله وجهك يالمديفر على هذه اللقاءات — استثنائي🇸🇦💛💙 (@khaledann) April 25, 2022

(المصدر: تويتر – رصد ومتابعة وطن)

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