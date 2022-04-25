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فرح الديباني.. من هي المصرية التي قبل ماكرون يدها؟ (فيديو)

غنت "الديباني" النشيد الفرنسي في أداء مذهل

باسل النجار
كتب باسل النجار
فرح الديباني.. من هي المصرية التي قبل ماكرون يدها؟ (فيديو) watanserb.com
الفنانة فرح الديباني غنت النشيد الوطني الفرنسي على مسرح الحفل

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة مقتطعة من حفل فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية للمرة الثانية، وثقت تقبيله ليد الفنانة فرح الديباني التي غنت النشيد الوطني الفرنسي على مسرح الحفل.

ماكرون يقبل يد فرح الديباني

وتصدر اسم “فرح الديباني” محركات بحث جوجل بعد تقبيل ماكرون يدها على الهواء. واتضح أنها مغنية أوبرالية مصرية نشأت في مدينة الإسكندرية.

وغنت “الديباني” النشيد الفرنسي في أداء مذهل لفت أنظار آلاف الحضور إليها، وسط حشد جماهيري ضخم أمام برج إيفل.

وبعد انتهائها من الغناء تحرك ماكرون الذي أذهل بأدائها نحوها، ليصافحها ثم ينحني ويقبل يدها في مشهد لاقى تفاعلا واسعا.

ماكرون يفوز على مارين لوبان

والأحد، فاز إيمانويل ماكرون على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في سباق انتخابات الرئاسة ليدخل ولايته الثانية.

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ويشار إلى أن فرح الديباني هي مغنية أوبرالية مصرية تخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى. وكانت نشأتها في مدينة الإسكندرية الساحلية عروس البحر المتوسط.

من هي فرح الديباني؟

والتحقت فرح بأوبرا باريس في العام 2016، وسبق أن حصلت على جائزة ‏المجلس الأعلى للثقافة عام 2007. وكان ذلك قبل أن تنتقل إلى العاصمة الألمانية ‏برلين للعيش هناك.

 

وفرح كذلك هي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية ‏أوبرا شابة، والتي حصلت عليها من أوبرا باريس عام 2019. متفوقة على 800 شخص بالمسابقة.

مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا هي الأخرى سبق أن اختارت فرح الديباني كأفضل موهبة أوبرالية شابة.

فرح حصلت أيضا ‏على جائزة مؤسسة “فاجنر”. كما قامت بالغناء على مسرح الكوميديا الأوبرالية بالعاصمة الألمانية برلين.

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المصدررصد ومتابعة وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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