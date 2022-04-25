فرح الديباني.. من هي المصرية التي قبل ماكرون يدها؟ (فيديو)

وطن– ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بلقطة مقتطعة من حفل فوز ماكرون بانتخابات الرئاسة الفرنسية للمرة الثانية، وثقت تقبيله ليد الفنانة فرح الديباني التي غنت النشيد الوطني الفرنسي على مسرح الحفل.

ماكرون يقبل يد فرح الديباني

وتصدر اسم “فرح الديباني” محركات بحث جوجل بعد تقبيل ماكرون يدها على الهواء. واتضح أنها مغنية أوبرالية مصرية نشأت في مدينة الإسكندرية.

وغنت “الديباني” النشيد الفرنسي في أداء مذهل لفت أنظار آلاف الحضور إليها، وسط حشد جماهيري ضخم أمام برج إيفل.

وبعد انتهائها من الغناء تحرك ماكرون الذي أذهل بأدائها نحوها، ليصافحها ثم ينحني ويقبل يدها في مشهد لاقى تفاعلا واسعا.

عندما تنحني الإمبراطورية الفرنسيه إلي المرأه المصرية سيدة الزمان والمكان وتقبل يدها.#ماكرون ينحنى ليقبل يد المصريه #فرح_الديباني بعد أن خطفت الأنظار بغنائها النشيد الوطني الفرنسي.#فرح_الديباني هى أول مصرية وعربيه تقف

على أوبرا باريس 🇪🇬🇫🇷 pic.twitter.com/LTx6DUlwac — 𓅮𓄿ΑНМЄD𓁳𓅓 (@Saqrr2013) April 25, 2022

ماكرون يفوز على مارين لوبان

والأحد، فاز إيمانويل ماكرون على منافسته مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان، في سباق انتخابات الرئاسة ليدخل ولايته الثانية.

قد يهمك أيضاً:

ويشار إلى أن فرح الديباني هي مغنية أوبرالية مصرية تخرجت من المدرسة الألمانية للموسيقى. وكانت نشأتها في مدينة الإسكندرية الساحلية عروس البحر المتوسط.

من هي فرح الديباني؟

والتحقت فرح بأوبرا باريس في العام 2016، وسبق أن حصلت على جائزة ‏المجلس الأعلى للثقافة عام 2007. وكان ذلك قبل أن تنتقل إلى العاصمة الألمانية ‏برلين للعيش هناك.

#ماكرون ينحنى ليقبل يد المصريه #فرح_الديباني بعد أن خطفت الأنظار بغنائها النشيد الوطني الفرنسي.#فرح_الديباني هى أول مصرية وعربيه تقف على خشبة مسرح #أوبرا_باريس#المرأة_المصرية_المكان_والمكانة pic.twitter.com/MUDViDNzn0 — 𓅮𓄿ΑНМЄD𓁳𓅓 (@Saqrr2013) April 25, 2022

وفرح كذلك هي أول عربية تفوز بجائزة أفضل مغنية ‏أوبرا شابة، والتي حصلت عليها من أوبرا باريس عام 2019. متفوقة على 800 شخص بالمسابقة.

مجلة عالم الأوبرا في ألمانيا هي الأخرى سبق أن اختارت فرح الديباني كأفضل موهبة أوبرالية شابة.

فرح حصلت أيضا ‏على جائزة مؤسسة “فاجنر”. كما قامت بالغناء على مسرح الكوميديا الأوبرالية بالعاصمة الألمانية برلين.

اقرأ أيضاً: