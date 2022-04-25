طوني خليفة يكشف لأول مرة عن حبه لإعلامية شهيرة وما حدث حين زارها في المنزل!

وطن– كشف الإعلامي اللبناني، طوني خليفة لأول مرة، قصته مع مواطنته الإعلامية نضال الأحمدية، وسر خلافهما بعد علاقة صداقة قوية.

وقال طوني خليفة خلال استضافته في برنامج “العرافة” الذي تقدمه الإعلامية المصرية بسمة وهبة، على فضائية “المحور”: “ما في قصة حب سرية بينا. مجرد إعجاب”.

وحين سألته بسمة وهبة إن كان هذا الإعجاب من طرف واحد، أجاب طوني: “الست دائماً تنكر شعورها. ونضال دائماً تقول إن سبب خلافي معها أنني معجب بها لكنها لا تتجاوب معي”.

ووجه طوني رسالة للأحمدية على الهواء قائلاً: “أعترف إنك بتعجبيني، وأنا بحبها لنضال رغم الخلاف الكبير أنا وإياها”.

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هذا ما حدث في منزل نضال

وسرد طوني تفاصيل الموقف الذي أشعل خلافه مع الأحمدية، وقال: “قبل عام 2000، كنا في قبرص. وكنا بسهرة وأبديت إعجابي فيها”.

وتابع: “من يومها لقطتها عليا نضال، وكل ما حدا يسألها تقول طوني معجب فيني وأنا صديته”.

وكشف طوني أن نضال دعته إلى المنزل، لقضاء سهرة سوياً. وأردف: “طلعت عندها، كانت الضو مطفي. ودخلت، شعلت الضو، لقيتها جامعة كل الفريق عندها وقالتلهم شفتو، هياته إجا”.

أزمة لبنان

وتحدث طوني بحزن عن أزمة بلاده التي تعاني منها منذ فترة طويلة. وقال: “أتحدث بجرح كبير، لبنان خرج منه الكثير من القديسين. والمفروض أن يكون محروسا، وإن شاء الله العناية الإلهية التي أنقذت مصر تنقذ لبنان”.

وحين سألته بسمة، ما إذا كان يملك الجرأة للكشف عن أجره السنوي خلال فترة عمله في قناة القاهرة والناس. أجاب طوني: “لا أحد يدفع لك دولارا واحدا إذا لم تستحقيه. وعندها يمكن أن يتم التفاوض معك على تخفيض أجرك. أما الآن فلا يوجد عرض ولا طلب”.

وتأثر طوني وبكى حين رد على سؤال كم خسرت من الدولارات خلال الأزمة اللبنانية.

وقال: ” قبل خسارة الدولارات أنا خسرت وطني الذي كنت أقاتل في سبيله ببرامجي وأفكاري. ولهذا لا أسأل هل خسرت دولاراتي الموجودة في البنك أم لا”.

نيشان ورامز جلال

وجدد طوني هجومه على مواطنه نيشان، بسبب مشاركة الأخير في أحد برامج مقالب الفنان المصري رامز جلال.

وأكد طوني أنه التقى نيشان خلال إحدى الفعاليات، وصارحه بخطأه. مردفاً: “هو بأسلوبه يعمل عملته ويقول هاي كيفك.. قلت له هالمرة ما في، كل واحد بده يغلط بين بعضنا مفروض يعرف تمن الغلط. هايدا ما هي غلطة مهنية.. هي غلطة قتلتني”.

وكان نيشان قد اشترك مع رامز جلال في تقديم برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” في عام 2017. وكان دوره إقناع الضيوف بالحضور إلى البرنامج.

واعتبر طوني حينها أن نيشان قبل على نفسه “العمل كتاجر يتقاضى أجرًا على الرأس”.

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