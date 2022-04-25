طرق فعالة لضمان نجاح مقابلة الوظيفة رفيعة المستوى

وطن– بغض النظر عن المدى الذي وصلت إليه في حياتك المهنية، فإن مقابلة العمل لا تزال مهمة. ومع ذلك، فإن الحرص على التميز وضمان هذه المرحلة ليس بالأمر السهل.

لا تقوم الشركات بالتوظيف بناءً على من هو الاحسن، ولكن بناءً على من يعطي الانطباع الأفضل والأكثر ملاءمة للمنصب.

وفي هذا الإطار، استعرضت مجلة نيوزويك الأمريكية، نصائح من شأنها أن تساعدك لضمان مقابلة عمل ناجحة.

كن المستشار

تتم مقابلتك لأن الشركة تحتاج إلى خبرتك، لذا توقف عن التفكير في نفسك كباحث عن عمل وتبني عقلية المستشار.

بدلاً من محاولة جعل نفسك تبدو جيدًا، مما قد يجعلك تشعر بالتوتر، فإن غايتك في هذه المقابلة هو التعبير عن رأيك وتقديم مدخلات بناءً على معرفتك وخبرتك. وهو ما يساعدك على الشعور بمزيد من الثقة وخلق محادثة مع المحاور.

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الاستدلال بأمثلة

هناك عدد لا يحصى من الأسئلة المحتملة التي يمكن أن تظهر في مقابلة، ومن المستحيل التنبؤ بالأسئلة الدقيقة.

كما أن هناك العديد من الأسئلة تميل إلى اتباع نفس النسق أين يطلب منك تحديد فترة أظهرت فيها مهارة أو سلوكًا معينًا.

وتعرف هذه الأسئلة باسم الأسئلة الظرفية. وقد وجد تقرير على موقع لينكد إن لعام 2018 أن 58٪ من المحاورين يستخدمون هذه الاسئلة لتقييم المهارات الشخصية.

يبدو أنه من السهل الإجابة على هذا النوع من الأسئلة. لكن احرص على الإجابة عليها بإعطاء تفاصيل دقيقة وأمثلة لتربح فرص قبولك في الوظيفة.

حدد موعدًا لرسم الخطوات التالية

مع اقتراب نهاية المقابلة، سيخبرك المحاور عادةً بما يمكن توقعه حول بقية المقابلة. إذا لم يفعل ذلك، قم أنت بتحديد موعدًا أو وقتًا محددًا لرسم الخطوات التالية.

قد يشعر البعض بالتردد في القيام بهذا خوفًا من أن تبدو خطوة متقدمة. لكن تذكر أنك المستشار هنا ولا بأس في إثبات أنك تعرف قيمتك وتستحق أن تشعر بالاندماج في هذه العملية.

النهوض بمكانتك

لتضع نفسك في المجموعة المناسبة، عليك أن تعمل أكثر بالنهوض بمكانتك عن باقي المجموعة. ينصح دائما بطلب من شخص تثق به أن يعطيك مقابلة تدريبية كي تتأكد من أنك تتبع جميع الخطوات التي خططت لها.

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