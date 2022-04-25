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طرق فعالة لضمان نجاح مقابلة الوظيفة رفيعة المستوى

ضمان هذه المرحلة ليس بالأمر السهل

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
طرق فعالة لضمان نجاح مقابلة عمل رفيعة المستوى watanserb.com
توقف عن التفكير في نفسك كباحث عن عمل وتبني عقلية المستشار

وطن– بغض النظر عن المدى الذي وصلت إليه في حياتك المهنية، فإن مقابلة العمل لا تزال مهمة. ومع ذلك، فإن الحرص على التميز وضمان هذه المرحلة ليس بالأمر السهل.

لا تقوم الشركات بالتوظيف بناءً على من هو الاحسن، ولكن بناءً على من يعطي الانطباع الأفضل والأكثر ملاءمة للمنصب.

وفي هذا الإطار، استعرضت مجلة نيوزويك الأمريكية، نصائح من شأنها أن تساعدك لضمان مقابلة عمل ناجحة.

كن المستشار

تتم مقابلتك لأن الشركة تحتاج إلى خبرتك، لذا توقف عن التفكير في نفسك كباحث عن عمل وتبني عقلية المستشار.

بدلاً من محاولة جعل نفسك تبدو جيدًا، مما قد يجعلك تشعر بالتوتر، فإن غايتك في هذه المقابلة هو التعبير عن رأيك وتقديم مدخلات بناءً على معرفتك وخبرتك. وهو ما يساعدك على الشعور بمزيد من الثقة وخلق محادثة مع المحاور.

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الاستدلال بأمثلة 

هناك عدد لا يحصى من الأسئلة المحتملة التي يمكن أن تظهر في مقابلة، ومن المستحيل التنبؤ بالأسئلة الدقيقة.

كما أن هناك العديد من الأسئلة تميل إلى اتباع نفس النسق أين يطلب منك تحديد فترة أظهرت فيها مهارة أو سلوكًا معينًا.

وتعرف هذه الأسئلة باسم الأسئلة الظرفية. وقد وجد تقرير على موقع لينكد إن لعام 2018 أن 58٪ من المحاورين يستخدمون هذه الاسئلة لتقييم المهارات الشخصية.

يبدو أنه من السهل الإجابة على هذا النوع من الأسئلة. لكن احرص على الإجابة عليها بإعطاء تفاصيل دقيقة وأمثلة لتربح فرص قبولك في الوظيفة.

حدد موعدًا لرسم الخطوات التالية

مع اقتراب نهاية المقابلة، سيخبرك المحاور عادةً بما يمكن توقعه حول بقية المقابلة. إذا لم يفعل ذلك، قم أنت بتحديد موعدًا أو وقتًا محددًا لرسم الخطوات التالية.

قد يشعر البعض بالتردد في القيام بهذا خوفًا من أن تبدو خطوة متقدمة. لكن تذكر أنك المستشار هنا ولا بأس في إثبات أنك تعرف قيمتك وتستحق أن تشعر بالاندماج في هذه العملية.

النهوض بمكانتك

لتضع نفسك في المجموعة المناسبة، عليك أن تعمل أكثر بالنهوض بمكانتك عن باقي المجموعة. ينصح دائما بطلب من شخص تثق به أن يعطيك مقابلة تدريبية كي تتأكد من أنك تتبع جميع الخطوات التي خططت لها.

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المصدرمجلة نيوزويك
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

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