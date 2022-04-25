سلطنة عمان تُنقذ طاقم “روابي” وتحفظ ماء وجه محمد بن زايد

وطن – أعلنت جماعة الحوثي اليمنية أنه تم الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية “روابي” المحتجزة لديهم، بموجب وساطة قامت بها سلطنة عمان بين الإمارات والجماعة المسلحة في اليمن.

المتحدث الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام، أعلن ذلك في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدته (وطن).

بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمه تم الافراج عن طاقم السفينه الاماراتية (روابي) التي دخلت المياه الاقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية ، اضافة الى نقل معتقل بريطاني كان يقوم بأنشطة مشبوهة . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 25, 2022

وساطة سلطنة عمان

وقال “عبدالسلام” إنه بناء على مساعي عمانية وبعد أخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم الافراج عن طاقم السفينة الاماراتية (روابي).

وأوضح متحدث الحوثيين في بيانه أن السفينة المقصودة “روابي”، كانت قد دخلت المياه الإقليمية اليمنية بطريقة غير قانونية.

كما كشف محمد عبدالسلام أيضا إلى أنه تم نقل معتقل بريطاني للسلطنة كان يقوم بأنشطة مشبوهة.

سفينة “روابي” محتجزة منذ 4 أشهر

وسفينة الشحن الإماراتية “روابي” كانت محتجزة لدى الحوثيين، منذ 4 أشهر بعد سيطرتهم عليها واحتجاز طاقمها في، يناير، عند دخلت المياه الإقليمية اليمنية.

وبهذا تكون زيارة الوفد العماني إلى صنعاء، نتج عنها الإفراج عن طاقم السفينة الإماراتية روابي، وإطلاق سراح بريطاني متهم بالتجسس.

وكان الصحفي اليمني أنيس منصور، كشف في تغريدة له بتاريخ 10 يناير، تفاصيل ما قال إنها صفقة عرضتها الإمارات على جماعة الحوثي للإفراج عن السفينة “روابي“.

وقال “منصور” آنذاك بحسب ما رصدت (وطن)، لإن الإمارات تقدمت بطلب للأمم المتحدة للقيام بدور الوسيط بينها وبين الحوثي لإطلاق السفينة والإفراج عن طاقمها مقابل التنازل عن السلاح الذي كان على متنها.

وكانت الإمارات وجهت رسالة عاجلة في يناير إلى مجلس الأمن الدولي، لإفراج ‏الفوري عن السفينة الإماراتية المحتجزة لدى الحوثيين. مؤكدة أن السفينة تضم على متنها 11 شخصاً من جنسيات ‏مختلفة.‏

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ووقتها قالت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة لانا نسيبة في الرسالة، إن طاقم السفينة ‏يتألف من “11 فرداً من جنسيات مختلفة، كاشفة أن 7 منهم من الهند وواحد من كل ‏من إثيوبيا وإندونيسيا وبورما والفلبين.‏

ودعت لانا في الرسالة المؤرخة بتاريخ 9 يناير، ‏إلى “الإفراج الفوري” عن السفينة وطاقمها. كما زعمت مندوبة الإمارات حينها أن روابي كانت “سفينة شحن مدنية” استأجرتها شركة سعودية وكانت تحمل معدات لمستشفى ميداني.‏

(المصدر: وطن – متابعات)

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