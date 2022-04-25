ريما فقيه ملكة الجمال اللبنانية تثير سخط جمهورها بصور ساخنة في رمضان!

وطن – تسببت صور نشرتها ملكة جمال أمريكا السابقة، لبنانية الأصل ريما فقيه، في تعرضها لهجوم من قبل الجمهور بسبب الجرأة الزائدة التي ظهرت فيها .

ونشرت ريما صورا جديدة ظهرت فيها برفقة زوجها وسيم صليبي، مرتدية “توب” بيضاء مع بنطال مفتوح أظهر أجزاء من جسدها.

هذه الإطلالة عرضتها للانتقادت، فبعض المتابعين علقوا قائلين: “رمضان حرام هل اللبس احترموا شوي”. وقال آخر “عيب”. وكتب أحدهم معلقا: “شو هاللبس هيدا، غريب عجيب ومش حلو ولا محترم”.

وكانت ريما أثارت الجدل أيضا بإطلالة مثيرة حيث ارتدت “كروب توب” مفتوحة عند منطقة الصدر مع بنطال أبيض. واعتمدت ضفائر الشعر الافريقية.

,ريما عارضة أزياء ومهندسة لبنانية أمريكية حائز على جائزة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية 2010 .

ومثلت ولاية ميشيغان في المسابقة الوطنية، بعد أن فازت في مسابقة ملكة جمال ميشيغان الولايات المتحدة الأمريكية 2010 توجت ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2010.

(المصدر: وطن – انستغرام)

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